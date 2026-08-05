Η Χαλ ανακοίνωσε τον Τζολάκη: Υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2031, δείτε βίντεο

Είμαι έτοιμος για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου, δήλωση ο νεαρός Ελληνας τερματοφύλακας κατά την παρουσίασή τουχ

Χαλ είναι και επίσημα από το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8) ο , καθώς ο αγγλικός σύλλογος γνωστοποίησε την απόκτησή του από τον Ολυμπιακό, έναντι ποσού-ρεκόρ στην ιστορία του!



Ο Έλληνας τερματοφύλακας έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας πέντε ετών, μέχρι το 2031, με τους Πειραιώτες να βλέπουν στα ταμεία τους ένα ποσό κοντά στα 20 εκατ. ευρώ (συνολικά για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές).



Η ανακοίνωση της Χαλ για Τζολάκη Η Χαλ Σίτι ανακοινώνει με χαρά την απόκτηση του διεθνούς Έλληνα τερματοφύλακα Κωνσταντίνου Τζολάκη από τον Ολυμπιακό, έναντι ποσού-ρεκόρ για τον σύλλογο, το οποίο δεν έχει δημοσιοποιηθεί.







Ο πολλά υποσχόμενος τερματοφύλακας διατήρησε ανέπαφη την εστία του σε 64 αγώνες από τους συνολικά 131 που έδωσε με τη φανέλα του Ολυμπιακού, μετά το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα τον Μάρτιο του 2020, έχοντας προηγουμένως ενταχθεί στις ακαδημίες του συλλόγου από την ομάδα του Πλατανιά.



Υπήρξε μέλος της ομάδας που κατέκτησε τέσσερις τίτλους πρωταθλήματος στη Super League, καθώς και το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ Ελλάδας, ενώ πανηγύρισε και την κατάκτηση του UEFA Conference League τη σεζόν 2023/24.



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Μετά από μια εξαιρετική σεζόν 2024/25, αναδείχθηκε Παίκτης και Τερματοφύλακας της Χρονιάς στη Super League, συμπεριλήφθηκε στην Καλύτερη Ενδεκάδα της σεζόν και ψηφίστηκε ως ο Παίκτης της Χρονιάς για τους «ερυθρόλευκους».



Ο γεννημένος στα Χανιά τερματοφύλακας αγωνίστηκε σε κάθε λεπτό του πρωταθλήματος τη σεζόν 2025/26, πραγματοποίησε εννέα εμφανίσεις στο Champions League και κράτησε ανέπαφη την εστία του 23 φορές σε 43 συνολικά αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις.



Έχοντας κάνει το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδας στη νίκη με 2-0 επί της Μάλτας τον Ιούνιο του 2024, ο διεθνής τερματοφύλακας αγωνίστηκε στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 και κατέγραψε την πιο πρόσφατη συμμετοχή του με το εθνόσημο εναντίον της Σουηδίας, τον ίδιο μήνα. Ποδοσφαιριστής τηςείναι και επίσημα από το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8) ο Κωνσταντίνος Τζολάκης καθώς ο αγγλικός σύλλογος γνωστοποίησε την απόκτησή του από τον Ολυμπιακό, έναντι ποσού-ρεκόρ στην ιστορία του!Ο Έλληνας τερματοφύλακας έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας πέντε ετών, μέχρι το 2031, με τους Πειραιώτες να βλέπουν στα ταμεία τους ένα ποσό κοντά στα 20 εκατ. ευρώ (συνολικά για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές).Η Χαλ Σίτι ανακοινώνει με χαρά την απόκτηση του διεθνούς Έλληνα τερματοφύλακα Κωνσταντίνου Τζολάκη από τον Ολυμπιακό, έναντι ποσού-ρεκόρ για τον σύλλογο, το οποίο δεν έχει δημοσιοποιηθεί.Ο 23χρονος, ο οποίος έχει χριστεί εννέα φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του, υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους «Τίγρεις» (Tigers), με ισχύ έως το καλοκαίρι του 2031.Ο πολλά υποσχόμενος τερματοφύλακας διατήρησε ανέπαφη την εστία του σε 64 αγώνες από τους συνολικά 131 που έδωσε με τη φανέλα του Ολυμπιακού, μετά το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα τον Μάρτιο του 2020, έχοντας προηγουμένως ενταχθεί στις ακαδημίες του συλλόγου από την ομάδα του Πλατανιά.Υπήρξε μέλος της ομάδας που κατέκτησε τέσσερις τίτλους πρωταθλήματος στη Super League, καθώς και το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ Ελλάδας, ενώ πανηγύρισε και την κατάκτηση του UEFA Conference League τη σεζόν 2023/24.Ο Τζολάκης διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ιστορική επιτυχία του Ολυμπιακού να γίνει ο πρώτος ελληνικός σύλλογος που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο, αποκρούοντας τρία πέναλτι στη διαδικασία εναντίον της Φενέρμπαχτσε και κρατώντας ανέπαφη την εστία του στον τελικό απέναντι στη Φιορεντίνα.Μετά από μια εξαιρετική σεζόν 2024/25, αναδείχθηκε Παίκτης και Τερματοφύλακας της Χρονιάς στη Super League, συμπεριλήφθηκε στην Καλύτερη Ενδεκάδα της σεζόν και ψηφίστηκε ως ο Παίκτης της Χρονιάς για τους «ερυθρόλευκους».Ο γεννημένος στα Χανιά τερματοφύλακας αγωνίστηκε σε κάθε λεπτό του πρωταθλήματος τη σεζόν 2025/26, πραγματοποίησε εννέα εμφανίσεις στο Champions League και κράτησε ανέπαφη την εστία του 23 φορές σε 43 συνολικά αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις.Έχοντας κάνει το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδας στη νίκη με 2-0 επί της Μάλτας τον Ιούνιο του 2024, ο διεθνής τερματοφύλακας αγωνίστηκε στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 και κατέγραψε την πιο πρόσφατη συμμετοχή του με το εθνόσημο εναντίον της Σουηδίας, τον ίδιο μήνα.





Τα πρώτα λόγια του Τζολάκη:



«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είναι μεγάλη τιμή να εντάσσομαι στη Χαλ Σίτι. Είμαι έτοιμος για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου. Γνώρισα όλους τους παίκτες και το επιτελείο στην Τουρκία και τους ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή. Με τον Ολυμπιακό είχα μια επιτυχημένη πορεία, κατακτώντας το Conference League, το πρωτάθλημα και το κύπελλο, ενώ συμμετείχα και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στο Champions League.



Η Χαλ Σίτι είναι κάτι διαφορετικό, καθώς αγωνιζόμαστε στην Premier League. Πρέπει να αναμετρηθούμε με κορυφαίους παίκτες, οπότε αποτελεί πρόκληση για μένα. Νιώθω έτοιμος. Θα δίνω τα πάντα κάθε μέρα στην προπόνηση, για να βοηθήσω την ομάδα μας να πετύχει τους στόχους της. Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στην Αγγλία. Ήθελα να έρθω στη Χαλ Σίτι επειδή η Premier League είναι το κορυφαίο επίπεδο.



Γνωρίζω ότι η Χαλ έχει παθιασμένους φιλάθλους, οπότε ανυπομονώ να αγωνιστώ γι' αυτούς».