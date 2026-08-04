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Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μπόντο Γκλιμτ 3-3: Ανοιχτοί λογαριασμοί για τον πιθανό αντίπαλο του Ολυμπιακού
SPORTS
Ολυμπιακός Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Μπόντο Γκλιμτ Champions League

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μπόντο Γκλιμτ 3-3: Ανοιχτοί λογαριασμοί για τον πιθανό αντίπαλο του Ολυμπιακού

Τρελό ματς στο Βέλγιο, που δεν είχε νικητή για το ζευγάρι που θα προέλθει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού αν προκριθεί στην Ολλανδία

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μπόντο Γκλιμτ 3-3: Ανοιχτοί λογαριασμοί για τον πιθανό αντίπαλο του Ολυμπιακού
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Σε ένα τρελό ματς, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και Μπόντο αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3 και όλα θα κριθούν στη Νορβηγία, με τον νικητή να αντιμετωπίζει Ολυμπιακό ή Ναϊμέγκεν.

Πολύ σκληρή για να χάσει η Μπόντο, απέσπασε ισοπαλία 3-3 από την Ουνιόν στις καθυστερήσεις και η πρόκριση θα κριθεί στη Νορβηγία.

Ανοιχτοί λογαριασμοί για τις δυο ομάδες, με τον νικητή να βρίσκει μπροστά του στα Playoffs Ολυμπιακό ή Ναϊμέγκεν. Οι Νορβηγοί μπήκαν δυνατά και άνοιξαν το σκορ στο 21' με τον Μπεργκ. Ωστόσο, η απάντηση ήταν άμεση, με τον Φλόρουκς να ισοφαρίζει στο 25ο λεπτό.

Η Μπόντο είχε την ουσία και στο 29' ο Μπλόμπεργκ πέτυχε το 2-1. Οι Βέλγοι απάντησαν και στην τελευταία φάση του α' μέρους έφεραν το παιχνίδι στα ίσα πάλι με τον Φλόρουκς. Ο ρυθμός έπεσε στην επανάληψη και μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο οι δυο ομάδες έβγαλαν ένταση.

Στο 88' ο Πρόμις Ντέιβιντ έδωσε προβάδισμα στην Ουνιόν, όμως αυτή τη φορά ήταν η σειρά της Μπόντο να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις. Ο Μπιόρτουφτ με γκολ στο 90+1' διαμόρφωσε το 3-3 και όλα θα κριθούν στη Νορβηγία.

πηγή: gazzetta.gr
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