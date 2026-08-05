Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Λιβάι Γκαρσία και τον δήλωσε στην ευρωπαϊκή λίστα
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Λιβάι Γκαρσία και τον δήλωσε στην ευρωπαϊκή λίστα
Ο διεθνής επιθετικός από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο αποκτήθηκε ως δανεικός από τη Σπαρτάκ Μόσχας με οψιόν αγοράς - Ο 28χρονος θα είναι διαθέσιμος για τη ρεβάνς με την ΤΣΚΑ 1948
Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Λιβάι Γκαρσία, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την απόκτησή του με μονοετή δανεισμό από τη Σπαρτάκ Μόσχας και οψιόν αγοράς. Ο 28χρονος επιθετικός επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από ενάμιση χρόνο στη Ρωσία, έχοντας προηγουμένως αφήσει το στίγμα του με τη φανέλα της ΑΕΚ.
Χάρις στις ενέργειες του τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού, Στέφανου Κοτσόλη, ο οποίος ανέβαλε το ταξίδι του στην Ισπανία για το TrasferRoom, προκειμένου να συντονίσει από την Αθήνα τις απαιτούμενες κινήσεις και επαφές μεταξύ των Ρώσων και της πλευράς του ποδοσφαιριστή, οι «πράσινοι» κατάφεραν να προλάβουν (και) την προθεσμία δήλωσης του Λιβάι Γκαρσία στην ευρωπαϊκή τους λίστα! Κάτι που σημαίνει ότι ο 28χρονος άσος θα είναι διαθέσιμος στα πλάνα του προπονητή για τον αγώνα ρεβάνς με την ΤΣΚΑ 1948.
Η προθεσμία έως και δύο έξτρα αλλαγών έληγε το βράδυ της Τρίτης (4/8) στις 23:59 κι ως εκ τούτου ήταν απαιτούμενος ο συντονισμός μεταξύ όλων των εμπλεκομένων για να προλάβουν οι «πράσινοι» τη χρονική διορία. Ο διεθνής με το Τρινιντάντ & Τομπάγκο επιθετικός πέρασε από ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό του Παναθηναϊκού στη Ρωσία και τα αποτελέσματά τους ήταν άριστα, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (5/8) προβλέπεται να πετάξει από τη Μόσχα στην Αθήνα.
Ο διεθνής επιθετικός γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1997 στη Σάντα Φλόρα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Τ&ΤΕC SC και στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Σέντραλ FC, πριν μετακομίσει το 2016 στην Ευρώπη για λογαριασμό της Άλκμααρ. Με την ολλανδική ομάδα κατέγραψε 43 συμμετοχές, ενώ φόρεσε ως δανεικός και τη φανέλα της Εξέλσιορ.
Τον Σεπτέμβριο του 2020 αποκτήθηκε από την ΑΕΚ, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Ελλάδας το 2023. Με τη φανέλα της Ένωσης κατέγραψε συνολικά 160 συμμετοχές, σημείωσε 56 γκολ και μοίρασε 27 ασίστ.
Τον Φεβρουάριο του 2025 μεταγράφηκε στη Σπαρτάκ Μόσχας, με την οποία πραγματοποίησε 48 συμμετοχές και κατέκτησε το Κύπελλο Ρωσίας.
Η ανακοίνωση της μεταγραφής ολοκληρώθηκε με το μήνυμα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Καλωσορίζουμε τον Λιβάι στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».
Χάρις στις ενέργειες του τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού, Στέφανου Κοτσόλη, ο οποίος ανέβαλε το ταξίδι του στην Ισπανία για το TrasferRoom, προκειμένου να συντονίσει από την Αθήνα τις απαιτούμενες κινήσεις και επαφές μεταξύ των Ρώσων και της πλευράς του ποδοσφαιριστή, οι «πράσινοι» κατάφεραν να προλάβουν (και) την προθεσμία δήλωσης του Λιβάι Γκαρσία στην ευρωπαϊκή τους λίστα! Κάτι που σημαίνει ότι ο 28χρονος άσος θα είναι διαθέσιμος στα πλάνα του προπονητή για τον αγώνα ρεβάνς με την ΤΣΚΑ 1948.
Η προθεσμία έως και δύο έξτρα αλλαγών έληγε το βράδυ της Τρίτης (4/8) στις 23:59 κι ως εκ τούτου ήταν απαιτούμενος ο συντονισμός μεταξύ όλων των εμπλεκομένων για να προλάβουν οι «πράσινοι» τη χρονική διορία. Ο διεθνής με το Τρινιντάντ & Τομπάγκο επιθετικός πέρασε από ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό του Παναθηναϊκού στη Ρωσία και τα αποτελέσματά τους ήταν άριστα, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (5/8) προβλέπεται να πετάξει από τη Μόσχα στην Αθήνα.
Η ανακοίνωση της μεταγραφήςΗ ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Λιβάι Γκαρσία με μονοετή δανεισμό από τη Σπαρτάκ Μόσχας, ενώ στη συμφωνία περιλαμβάνεται και οψιόν αγοράς.
Ο διεθνής επιθετικός γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1997 στη Σάντα Φλόρα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Τ&ΤΕC SC και στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Σέντραλ FC, πριν μετακομίσει το 2016 στην Ευρώπη για λογαριασμό της Άλκμααρ. Με την ολλανδική ομάδα κατέγραψε 43 συμμετοχές, ενώ φόρεσε ως δανεικός και τη φανέλα της Εξέλσιορ.
Welcome to Athens, Levi ☘️🏛️#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/ZmB7HFZhrb— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 4, 2026
Η πορεία σε Ισραήλ, ΑΕΚ και ΡωσίαΤο καλοκαίρι του 2018 μεταγράφηκε στην Ιρόνι Κιριάτ Σμόνα και έναν χρόνο αργότερα συνέχισε την καριέρα του στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ.
Τον Σεπτέμβριο του 2020 αποκτήθηκε από την ΑΕΚ, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Ελλάδας το 2023. Με τη φανέλα της Ένωσης κατέγραψε συνολικά 160 συμμετοχές, σημείωσε 56 γκολ και μοίρασε 27 ασίστ.
Τον Φεβρουάριο του 2025 μεταγράφηκε στη Σπαρτάκ Μόσχας, με την οποία πραγματοποίησε 48 συμμετοχές και κατέκτησε το Κύπελλο Ρωσίας.
Η παρουσία στην εθνική ομάδαΣε διεθνές επίπεδο, ο Λιβάι Γκαρσία αποτελεί βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, μετρώντας 54 συμμετοχές και 12 γκολ.
Η ανακοίνωση της μεταγραφής ολοκληρώθηκε με το μήνυμα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Καλωσορίζουμε τον Λιβάι στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».
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