Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε απόψε τη μάχη του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε απόψε τη μάχη του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948
Μετά την πρόκριση επί της Πάκσι, οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν και αυτό το εμπόδιο
Με στόχο το προβάδισμα πρόκρισης στα Playoffs του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (5/8, Live από το protothema.gr) στο ΟΑΚΑ τη βουλγαρική ΤΣΣΚΑ 1948, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου.
Μετά την πρόκριση επί της Πάκσι, οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν και αυτό το εμπόδιο και να βρεθούν ένα βήμα μακριά από τη League Phase της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης συλλόγων της UEFA.
Το παιχνίδι θα κάνει σέντρα στις 21:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΣΚΑΙ.
Μετά την πρόκριση επί της Πάκσι, οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν και αυτό το εμπόδιο και να βρεθούν ένα βήμα μακριά από τη League Phase της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης συλλόγων της UEFA.
Το παιχνίδι θα κάνει σέντρα στις 21:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΣΚΑΙ.
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