H FIFA προχωρά στο σχέδιο για ιδιωτικές επενδύσεις παρά το ευρωπαϊκό μποϊκοτάζ, γράφει το Reuters
H FIFA προχωρά στο σχέδιο για ιδιωτικές επενδύσεις παρά το ευρωπαϊκό μποϊκοτάζ, γράφει το Reuters
«Κανείς δεν πουλάει το ποδόσφαιρο. Αυτό δεν είναι κάτι που η FIFA θα σκεπτόταν ποτέ», δήλωσε η διεθνής ομοσπονδία
Η FIFA δήλωσε σήμερα, Παρασκευή 31/07/2026, ότι θα προχωρήσει στη διαδικασία διαβούλευσης για να φέρει ιδιωτικές επενδύσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο και στα άλλα τουρνουά της, σε πείσμα της σκληρής αντίδρασης της UEFA κατά της πρότασης.
Το παγκόσμιο κυβερνητικό όργανο ποδοσφαίρου ανακοίνωσε την Τρίτη ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει μια θυγατρική 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να διευθύνει το Παγκόσμιο Κύπελλο και άλλες διοργανώσεις του, προσφέροντας σε εξωτερικούς επενδυτές μερίδια έως και 20%.
Στο σχέδιο φέρεται να εμπλέκεται και ο αδελφός του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, του Τζάρεντ Κούσνερ.
Σύμφωνα με το σχέδιο, η FIFA θα ιδρύσει τη λεγόμενη FIFA Forward Enterprise για να επιβλέπει τις εμπορικές δραστηριότητες και τις λειτουργίες εκδηλώσεων.
Η πρόταση προκάλεσε έντονες επικρίσεις από ηπειρωτικές συνομοσπονδίες, οι οποίες δήλωσαν άγνοια για το σχέδιο να έρθουν ιδιώτες επενδυτές στο άθλημα.
Το διοικητικό όργανο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου UEFA, το οποίο κατηγόρησε τη FIFA ότι έβαλε προς πώληση την «ψυχή» του αθλήματος, ψήφισε την Πέμπτη να μποϊκοτάρει όλα τα τουρνουά της FIFA, μαζί με τα 55 κράτη μέλη της.
«Κανείς δεν πουλάει το ποδόσφαιρο. Αυτό δεν είναι κάτι που η FIFA θα σκεπτόταν ποτέ», δήλωσε η διεθνής ομοσπονδία.
«Ολοι έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν την αντίθεσή τους και να ζητήσουν περαιτέρω διευκρινίσεις, αλλά καμία μεμονωμένη οντότητα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι εκπροσωπεί και τις 211 ομοσπονδίες-μέλη σε όλο τον κόσμο», λέει η FIFA.
«Κάθε ένωση-μέλος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επανεξετάσει την πρόταση και να έχει λόγο στη διαμόρφωση του μέλλοντός της. Αυτές είναι οι δημοκρατικές αρχές της FIFA», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Το συνδικάτο των ποδοσφαιριστών επεσήμανε ότι πρωτοβουλίες τέτοιου βεληνεκούς απαιτούν διαφάνεια, σαφείς διαδικασίες και ουσιαστική συνεργασία με όσους έχουν νόμιμο συμφέρον στο μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, ζητώντας παράλληλα από τη FIFA να εγκαταλείψει τη λογική των τελεσίγραφων.
Παράλληλα, σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η FIFPro Europe εξέφρασε βαθιά ανησυχία για την πρόταση μετατροπής του Παγκοσμίου Κυπέλλου και άλλων διοργανώσεων της FIFA σε επενδύσιμα περιουσιακά στοιχεία για ιδιωτικά κεφάλαια, κρίνοντας ιδιαίτερα προβληματικό ότι ένα σχέδιο τέτοιου μεγέθους αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό «πίσω από κλειστές πόρτες», χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με όσους επηρεάζονται περισσότερο.
Το γράφημα δείχνει την ανάλυση της ψηφοφορίας του Sky News με βάση τις απαντήσεις:
- 93% απάντησαν «FIFA’s plans can’t happen», δηλαδή στηρίζουν το μποϊκοτάζ της UEFA, θεωρώντας ότι το σχέδιο της FIFA για ιδιωτικοποίηση δεν πρέπει να προχωρήσει.
- 5% απάντησαν «No it’s not the answer», δηλαδή διαφωνούν με το μποϊκοτάζ ως λύση
- 2,1% απάντησαν «Don’t care either way», αδιαφορούν για το ζήτημα
Άρα η συντριπτική πλειοψηφία (93%) στηρίζει την απόφαση της UEFA, ενώ μόλις το 5% θεωρεί ότι το μποϊκοτάζ δεν είναι η σωστή απάντηση.
Το σχέδιο του Τζιάνι Ινφαντίνο έχει προκαλέσει πρωτοφανείς αντιδράσεις στο εσωτερικό της παγκόσμιας ομοσπονδίας, με το κλίμα να στρέφεται πλέον ανοιχτά εναντίον του προέδρου της FIFA.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky News, τουλάχιστον 90 από τις 211 εθνικές ομοσπονδίες τάσσονται πλέον κατά της πρότασης, μετά και τη δημόσια απόρριψή της από την CONCACAF (Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής), η οποία προστέθηκε στην ήδη ξεκάθαρη αντίθεση της UEFA.
Παράλληλα, τόνισε ότι καμία από τις 55 ομοσπονδίες-μέλη της δεν θα συμμετάσχει σε διοργανώσεις της FIFA όσο το συγκεκριμένο σχέδιο παραμένει ενεργό, εκτός εάν αποσυρθεί πλήρως και δοθούν δεσμευτικές εγγυήσεις ότι δεν θα επανέλθει στο μέλλον.
Η συνομοσπονδία εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για την απουσία θεσμικών διαδικασιών, την ασφυκτική προθεσμία που δόθηκε στις ομοσπονδίες και το γεγονός ότι η πρόταση δεν πέρασε από τα αρμόδια όργανα της FIFA. Παράλληλα, αμφισβήτησε την ανάγκη προσφυγής σε ιδιωτικά κεφάλαια, τη στιγμή που η FIFA διαθέτει σημαντικά οικονομικά αποθέματα μετά το πιο κερδοφόρο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία της.
Παρότι η CONCACAF δεν υιοθέτησε –τουλάχιστον προς το παρόν– την απειλή μποϊκοτάζ της UEFA, το Sky News αποκαλύπτει ότι στο εσωτερικό της πλειονότητα των 41 ομοσπονδιών έχει χάσει ή χάνει σταδιακά την εμπιστοσύνη της προς τον Ινφαντίνο.
Ήδη, μάλιστα, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για την επόμενη ημέρα, με τον πρόεδρο της CONCACAF, Βίκτορ Μονταλιάνι, να εμφανίζεται ως ένα από τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την ηγεσία της παγκόσμιας ομοσπονδίας σε περίπτωση που υπάρξουν εξελίξεις.
Η FIFA υποστηρίζει ότι το FFE θα αναλάβει τη διαχείριση και την εμπορική ανάπτυξη των διοργανώσεών της, με στόχο την αύξηση των εσόδων. Στην παρουσίαση προς τις ομοσπονδίες γίνεται λόγος για επέκταση του χαρτοφυλακίου των διοργανώσεων, ανάγκη δανειακής χρηματοδότησης για επενδύσεις σε ψηφιακές πλατφόρμες και δικαιώματα, αλλά και για την εκτίμηση ότι οι διοργανώσεις της παραμένουν εμπορικά «υποαξιοποιημένες» σε σχέση με την Premier League και τα μεγάλα αμερικανικά αθλητικά πρωταθλήματα.
Η αντίδραση των ομοσπονδιών αφορά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήθηκε να προωθηθεί η πρόταση, αλλά και το κατά πόσο ένας θεσμός όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ιδιωτικής επένδυσης.
Για πρώτη φορά από την ανάληψη της προεδρίας το 2016, ο Τζιάνι Ινφαντίνο βρίσκεται αντιμέτωπος με μια τόσο εκτεταμένη και συντονισμένη αμφισβήτηση, η οποία δεν περιορίζεται στην Ευρώπη αλλά επεκτείνεται και σε άλλες συνομοσπονδίες.
Αν το κύμα αντιδράσεων συνεχίσει να μεγαλώνει, η συζήτηση δεν θα αφορά μόνο το μέλλον του σχεδίου για το FIFA Football Enterprise, αλλά και το ίδιο το μέλλον του Ινφαντίνο στην προεδρία της FIFA.
Με πληροφορίες από Reuters - TheGuardian - Sky News
Photo Credits: Reuters
July 31, 2026
Το παγκόσμιο κυβερνητικό όργανο ποδοσφαίρου ανακοίνωσε την Τρίτη ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει μια θυγατρική 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να διευθύνει το Παγκόσμιο Κύπελλο και άλλες διοργανώσεις του, προσφέροντας σε εξωτερικούς επενδυτές μερίδια έως και 20%.
Στο σχέδιο φέρεται να εμπλέκεται και ο αδελφός του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, του Τζάρεντ Κούσνερ.
Σύμφωνα με το σχέδιο, η FIFA θα ιδρύσει τη λεγόμενη FIFA Forward Enterprise για να επιβλέπει τις εμπορικές δραστηριότητες και τις λειτουργίες εκδηλώσεων.
Η πρόταση προκάλεσε έντονες επικρίσεις από ηπειρωτικές συνομοσπονδίες, οι οποίες δήλωσαν άγνοια για το σχέδιο να έρθουν ιδιώτες επενδυτές στο άθλημα.
Η ανακοίνωση της FIFA: «Φταίνε τα ΜΜΕ»«Η προγραμματισμένη διαδικασία διαβούλευσης διαταράχθηκε από λανθασμένες αναφορές των μέσων ενημέρωσης. Θα προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης για να διασφαλίσουμε ότι κάθε ένωση-μέλος έχει τη δυνατότητα να εκφράσει την ψήφο του βάσει γεγονότων», αναφέρει η FIFA σε σημερινή της δήλωση.
Το διοικητικό όργανο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου UEFA, το οποίο κατηγόρησε τη FIFA ότι έβαλε προς πώληση την «ψυχή» του αθλήματος, ψήφισε την Πέμπτη να μποϊκοτάρει όλα τα τουρνουά της FIFA, μαζί με τα 55 κράτη μέλη της.
«Κανείς δεν πουλάει το ποδόσφαιρο. Αυτό δεν είναι κάτι που η FIFA θα σκεπτόταν ποτέ», δήλωσε η διεθνής ομοσπονδία.
«Ολοι έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν την αντίθεσή τους και να ζητήσουν περαιτέρω διευκρινίσεις, αλλά καμία μεμονωμένη οντότητα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι εκπροσωπεί και τις 211 ομοσπονδίες-μέλη σε όλο τον κόσμο», λέει η FIFA.
«Κάθε ένωση-μέλος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επανεξετάσει την πρόταση και να έχει λόγο στη διαμόρφωση του μέλλοντός της. Αυτές είναι οι δημοκρατικές αρχές της FIFA», προστίθεται στην ανακοίνωση.
«Τελεσίγραφα όχι», λέει η FIFProΗ FIFPro (η παγκόσμια ομοσπονδία των συνδικάτων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών) εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το σχέδιο της FIFA για τη δημιουργία της «FIFA Forward Enterprise», κάνοντας λόγο για πρόταση που εντάσσεται σε ευρύτερες συζητήσεις για τη διακυβέρνηση, την οργάνωση και την εμπορική ανάπτυξη του διεθνούς ποδοσφαίρου.
Το συνδικάτο των ποδοσφαιριστών επεσήμανε ότι πρωτοβουλίες τέτοιου βεληνεκούς απαιτούν διαφάνεια, σαφείς διαδικασίες και ουσιαστική συνεργασία με όσους έχουν νόμιμο συμφέρον στο μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, ζητώντας παράλληλα από τη FIFA να εγκαταλείψει τη λογική των τελεσίγραφων.
Παράλληλα, σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η FIFPro Europe εξέφρασε βαθιά ανησυχία για την πρόταση μετατροπής του Παγκοσμίου Κυπέλλου και άλλων διοργανώσεων της FIFA σε επενδύσιμα περιουσιακά στοιχεία για ιδιωτικά κεφάλαια, κρίνοντας ιδιαίτερα προβληματικό ότι ένα σχέδιο τέτοιου μεγέθους αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό «πίσω από κλειστές πόρτες», χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με όσους επηρεάζονται περισσότερο.
Η ανακοίνωση που δημοσίευσε το Sky News
Sky News: Συντριπτική πλειοψηφία αναγνωστών στηρίζει το μποϊκοτάζ της UEFA κατά της FIFAΜε ποσοστό 93%, οι αναγνώστες του βρετανικού δικτύου Sky News που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση τάχθηκαν υπέρ της απόφασης της UEFA να προχωρήσει σε μποϊκοτάζ των διοργανώσεων της FIFA, σε περίπτωση που προχωρήσει το σχέδιο πώλησης μεριδίων σε ιδιωτικούς επενδυτές. Μόλις το 5% απάντησε ότι το μποϊκοτάζ δεν είναι η σωστή απάντηση, ενώ ένα μικρό ποσοστό 2,1% δήλωσε αδιάφορο.
Το γράφημα δείχνει την ανάλυση της ψηφοφορίας του Sky News με βάση τις απαντήσεις:
- 93% απάντησαν «FIFA’s plans can’t happen», δηλαδή στηρίζουν το μποϊκοτάζ της UEFA, θεωρώντας ότι το σχέδιο της FIFA για ιδιωτικοποίηση δεν πρέπει να προχωρήσει.
- 5% απάντησαν «No it’s not the answer», δηλαδή διαφωνούν με το μποϊκοτάζ ως λύση
- 2,1% απάντησαν «Don’t care either way», αδιαφορούν για το ζήτημα
Άρα η συντριπτική πλειοψηφία (93%) στηρίζει την απόφαση της UEFA, ενώ μόλις το 5% θεωρεί ότι το μποϊκοτάζ δεν είναι η σωστή απάντηση.
Απειλείται η θέση του Ινφαντίνο στη FIFA: Πάνω από 90 ομοσπονδίες απέναντί του μετά το σχέδιο να πουληθούν δικαιώματα διοργανώσεων σε ιδιώτεςΗ κρίση που προκάλεσε η πρόταση της FIFA για την είσοδο ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στη διαχείριση των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου αποκτά πλέον διαστάσεις που ξεπερνούν κατά πολύ το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης.
Το σχέδιο του Τζιάνι Ινφαντίνο έχει προκαλέσει πρωτοφανείς αντιδράσεις στο εσωτερικό της παγκόσμιας ομοσπονδίας, με το κλίμα να στρέφεται πλέον ανοιχτά εναντίον του προέδρου της FIFA.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky News, τουλάχιστον 90 από τις 211 εθνικές ομοσπονδίες τάσσονται πλέον κατά της πρότασης, μετά και τη δημόσια απόρριψή της από την CONCACAF (Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής), η οποία προστέθηκε στην ήδη ξεκάθαρη αντίθεση της UEFA.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στους κόλπους του διεθνούς ποδοσφαίρου κερδίζει συνεχώς έδαφος η εκτίμηση πως ο Ινφαντίνο ίσως να μην καταφέρει να ξεπεράσει αυτή την κρίση, καθώς η στήριξη προς το πρόσωπό του μειώνεται με γοργούς ρυθμούς.
Statement on behalf of Concacaf and its 41 Member Associations https://t.co/4ea96cuFCu 🔗— Concacaf Media (@ConcacafMedia) July 30, 2026
Η UEFA άναψε το φιτίλιΗ UEFA είχε προηγηθεί με μια από τις πιο σκληρές ανακοινώσεις των τελευταίων ετών, απορρίπτοντας ομόφωνα οποιαδήποτε σκέψη μεταβίβασης ιδιοκτησιακών συμφερόντων του Μουντιάλ ή άλλων διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές.
Παράλληλα, τόνισε ότι καμία από τις 55 ομοσπονδίες-μέλη της δεν θα συμμετάσχει σε διοργανώσεις της FIFA όσο το συγκεκριμένο σχέδιο παραμένει ενεργό, εκτός εάν αποσυρθεί πλήρως και δοθούν δεσμευτικές εγγυήσεις ότι δεν θα επανέλθει στο μέλλον.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τονίζοντας πως «το Παγκόσμιο Κύπελλο ανήκει στο ποδόσφαιρο και πάντα θα ανήκει στο ποδόσφαιρο».
Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations— UEFA (@UEFA) July 30, 2026
Η CONCACAF απορρίπτει το σχέδιο και αυξάνει την πίεσηΛίγες ώρες αργότερα ήρθε και η αντίδραση της CONCACAF, η οποία, έπειτα από έκτακτη τηλεδιάσκεψη, απέρριψε το σχέδιο της FIFA για το νέο σχήμα που προωθείται υπό την ονομασία FIFA Football Enterprise (FFE).
Η συνομοσπονδία εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για την απουσία θεσμικών διαδικασιών, την ασφυκτική προθεσμία που δόθηκε στις ομοσπονδίες και το γεγονός ότι η πρόταση δεν πέρασε από τα αρμόδια όργανα της FIFA. Παράλληλα, αμφισβήτησε την ανάγκη προσφυγής σε ιδιωτικά κεφάλαια, τη στιγμή που η FIFA διαθέτει σημαντικά οικονομικά αποθέματα μετά το πιο κερδοφόρο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία της.
Παρότι η CONCACAF δεν υιοθέτησε –τουλάχιστον προς το παρόν– την απειλή μποϊκοτάζ της UEFA, το Sky News αποκαλύπτει ότι στο εσωτερικό της πλειονότητα των 41 ομοσπονδιών έχει χάσει ή χάνει σταδιακά την εμπιστοσύνη της προς τον Ινφαντίνο.
Τα σενάρια για την επόμενη ημέραΣύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρκετοί παράγοντες του διεθνούς ποδοσφαίρου θεωρούν πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Ινφαντίνο να μην καταφέρει να παραμείνει στην προεδρία της FIFA, εφόσον η κρίση συνεχίσει να κλιμακώνεται.
Ήδη, μάλιστα, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για την επόμενη ημέρα, με τον πρόεδρο της CONCACAF, Βίκτορ Μονταλιάνι, να εμφανίζεται ως ένα από τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την ηγεσία της παγκόσμιας ομοσπονδίας σε περίπτωση που υπάρξουν εξελίξεις.
Τι προβλέπει το σχέδιο της FIFAΣύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλείται το βρετανικό μέσο, οι 211 ομοσπονδίες καλούνται να αποφασίσουν έως τις 19 Σεπτεμβρίου εάν θα συμμετάσχουν στο νέο εγχείρημα, διαφορετικά κινδυνεύουν να στερηθούν χρηματοδότηση ύψους 86 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα στα επόμενα δώδεκα χρόνια.
Η FIFA υποστηρίζει ότι το FFE θα αναλάβει τη διαχείριση και την εμπορική ανάπτυξη των διοργανώσεών της, με στόχο την αύξηση των εσόδων. Στην παρουσίαση προς τις ομοσπονδίες γίνεται λόγος για επέκταση του χαρτοφυλακίου των διοργανώσεων, ανάγκη δανειακής χρηματοδότησης για επενδύσεις σε ψηφιακές πλατφόρμες και δικαιώματα, αλλά και για την εκτίμηση ότι οι διοργανώσεις της παραμένουν εμπορικά «υποαξιοποιημένες» σε σχέση με την Premier League και τα μεγάλα αμερικανικά αθλητικά πρωταθλήματα.
Η μεγαλύτερη κρίση της εποχής ΙνφαντίνοΤο ζήτημα, ωστόσο, έχει πλέον ξεφύγει από τη συζήτηση γύρω από το επιχειρηματικό μοντέλο της FIFA.
Η αντίδραση των ομοσπονδιών αφορά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήθηκε να προωθηθεί η πρόταση, αλλά και το κατά πόσο ένας θεσμός όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ιδιωτικής επένδυσης.
Για πρώτη φορά από την ανάληψη της προεδρίας το 2016, ο Τζιάνι Ινφαντίνο βρίσκεται αντιμέτωπος με μια τόσο εκτεταμένη και συντονισμένη αμφισβήτηση, η οποία δεν περιορίζεται στην Ευρώπη αλλά επεκτείνεται και σε άλλες συνομοσπονδίες.
Αν το κύμα αντιδράσεων συνεχίσει να μεγαλώνει, η συζήτηση δεν θα αφορά μόνο το μέλλον του σχεδίου για το FIFA Football Enterprise, αλλά και το ίδιο το μέλλον του Ινφαντίνο στην προεδρία της FIFA.
Με πληροφορίες από Reuters - TheGuardian - Sky News
Photo Credits: Reuters
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