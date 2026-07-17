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Το Μνημόνιο Κατανόησης με τις ΗΠΑ είναι σχεδόν νεκρό, ισχυρίζεται ο πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης
Το Μνημόνιο Κατανόησης με τις ΗΠΑ είναι σχεδόν νεκρό, ισχυρίζεται ο πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης
Εάν οι αμερικανικές επιδρομές συνεχιστούν, θα περάσουμε σε πλήρους κλίμακας επιθετικές επιχειρήσεις, τόνισε ο Μοχσέν Ρεζαΐ, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά της Ουάσιγκτον
Σχεδόν «νεκρό» χαρακτήρισε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών ο πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχσέν Ρεζαΐ, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά της Ουάσιγκτον για σειρά, όπως υποστήριξε, παραβιάσεων της συμφωνίας. Παράλληλα, τόνισε ότι εάν οι αμερικανικές επιθέσεις συνεχιστούν, το Ιράν θα απαντήσει με χτυπήματα ευρείας κλίμακας.
Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση του Ιράν, ο Ρεζαΐ δήλωσε ότι η αποτυχία του Ισραήλ να αποχωρήσει από τον νότιο Λίβανο, η δημιουργία μιας «παράνομης εναλλακτικής διαδρομής» στα Στενά του Ορμούζ, οι επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος και η μη αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων συνιστούν παραβιάσεις του μνημονίου από τις ΗΠΑ.
«Η αποτυχία του ισραηλινού καθεστώτος να αποχωρήσει από τον νότιο Λίβανο, η δημιουργία μιας παράνομης εναλλακτικής διαδρομής στα Στενά του Ορμούζ, παρά την ύπαρξη νόμιμης ιρανικής διαδρομής, η μη τήρηση της κυριαρχίας του Ιράν με επιθέσεις σε ιρανικό έδαφος και η μη αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων αποτελούν παραβιάσεις του μνημονίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε.
Ο Ρεζαΐ υποστήριξε ακόμη ότι η Ουάσιγκτον υπέγραψε τη συμφωνία-πλαίσιο με στόχο να ασκήσει τη μέγιστη δυνατή πίεση στην Τεχεράνη και να την εξαναγκάσει σε υποχώρηση.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν τη συμφωνία με σκοπό να ασκήσουν μέγιστη πίεση και να αναγκάσουν το Ιράν να υποχωρήσει», είπε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, οι ΗΠΑ υιοθέτησαν μια διπλή στρατηγική, συνδυάζοντας τις διαπραγματεύσεις με τη στρατιωτική πίεση.
«Μετά τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολούθησαν ταυτόχρονα πολιτική πολέμου και διαπραγματεύσεων. Η αποδοχή από το Ιράν μιας εκεχειρίας δύο εβδομάδων έδωσε στις ΗΠΑ την ευκαιρία να ολοκληρώσουν τον ναυτικό αποκλεισμό τους ενώ οι συνομιλίες βρίσκονταν σε εξέλιξη», πρόσθεσε.
Οι δηλώσεις του ενισχύουν την εικόνα κατάρρευσης της διπλωματικής διαδικασίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση παραμένει υψηλή στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.
Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση του Ιράν, ο Ρεζαΐ δήλωσε ότι η αποτυχία του Ισραήλ να αποχωρήσει από τον νότιο Λίβανο, η δημιουργία μιας «παράνομης εναλλακτικής διαδρομής» στα Στενά του Ορμούζ, οι επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος και η μη αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων συνιστούν παραβιάσεις του μνημονίου από τις ΗΠΑ.
«Η αποτυχία του ισραηλινού καθεστώτος να αποχωρήσει από τον νότιο Λίβανο, η δημιουργία μιας παράνομης εναλλακτικής διαδρομής στα Στενά του Ορμούζ, παρά την ύπαρξη νόμιμης ιρανικής διαδρομής, η μη τήρηση της κυριαρχίας του Ιράν με επιθέσεις σε ιρανικό έδαφος και η μη αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων αποτελούν παραβιάσεις του μνημονίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε.
«Πόλεμος και διαπραγματεύσεις ταυτόχρονα»
Ο Ρεζαΐ υποστήριξε ακόμη ότι η Ουάσιγκτον υπέγραψε τη συμφωνία-πλαίσιο με στόχο να ασκήσει τη μέγιστη δυνατή πίεση στην Τεχεράνη και να την εξαναγκάσει σε υποχώρηση.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν τη συμφωνία με σκοπό να ασκήσουν μέγιστη πίεση και να αναγκάσουν το Ιράν να υποχωρήσει», είπε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, οι ΗΠΑ υιοθέτησαν μια διπλή στρατηγική, συνδυάζοντας τις διαπραγματεύσεις με τη στρατιωτική πίεση.
«Μετά τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολούθησαν ταυτόχρονα πολιτική πολέμου και διαπραγματεύσεων. Η αποδοχή από το Ιράν μιας εκεχειρίας δύο εβδομάδων έδωσε στις ΗΠΑ την ευκαιρία να ολοκληρώσουν τον ναυτικό αποκλεισμό τους ενώ οι συνομιλίες βρίσκονταν σε εξέλιξη», πρόσθεσε.
Οι δηλώσεις του ενισχύουν την εικόνα κατάρρευσης της διπλωματικής διαδικασίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση παραμένει υψηλή στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.
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