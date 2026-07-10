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Live το Protothema Sports με καλεσμένους Μαρία Σάκκαρη, Λεωνίδα Βόκολο και Γιώργο Καράβα
SPORTS
Protothema Sports Μαρία Σάκκαρη Λεωνίδας Βόκολος Γιώργος Καράβας Εκπομπή Μουντιάλ Μουντιάλ 2026

Live το Protothema Sports με καλεσμένους Μαρία Σάκκαρη, Λεωνίδα Βόκολο και Γιώργο Καράβα

Για Μουντιάλ και όχι μόνο μας μιλούν αποκλειστικά ο Πάμπλο Λάσο, ο Δημήτρης Ιτούδης, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος και ο Γκόραν Σάσιτς

Protothema Sports με καλεσμένους τη Μαρία Σάκκαρη, τον Λεωνίδα Βόκολο και τον Γιώργο Καράβα
Live το Protothema Sports με καλεσμένους Μαρία Σάκκαρη, Λεωνίδα Βόκολο και Γιώργο Καράβα
Η άνετη πρόκριση της Γαλλίας στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026και η μάχη της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ισπανίας με το Βέλγιο. Όλα αυτά και άλλα πολλά από το Παγκόσμιο Κύπελλο στην αθλητική εκπομπή του protothema.gr της Παρασκευής 10 Ιουλίου η οποία αρχίζει στις 14:00.

Για Μουντιάλ και όχι μόνο μας μιλούν αποκλειστικά ο Πάμπλο Λάσο, ο Δημήτρης Ιτούδης, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος και ο Γκόραν Σάσιτς.

Καλεσμένοι είναι η πρωταθλήτρια του τένις Μαρία Σάκκαρη, ο προπονητής ποδοσφαίρου Λεωνίδας Βόκολος και ο παρουσιαστής Γιώργος Καράβας.

Την εκπομπή παρουσιάζουν οι Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Τυχάλας, Ηλίας Βλάχος και Γιαννίκος Δούσκας.

Μαζί τους, με καθημερινές συνδέσεις, οι Κώστας Κετσετζόγλου, Γιάννης Σερέτης, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, Βασίλης Κωνσταντόπουλος, Φώτης Πλιάκος, Γιώργος Κούβαρης, Μιχάλης Στεφάνου σχολιάζουν τα πάντα για τις μεταγραφές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όσο και για τις προετοιμασίες των ομάδων για τη νέα σεζόν.

Η καθημερινή... βόλτα στον κόσμο μέσω των social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη αλλά και γκάλοπ για το Μουντιάλ 2026.

Κάθε ημέρα μετά τις 14:00 στο protothema.gr

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