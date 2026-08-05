Γαλλίδα τρανς μπασκετμπολίστρια καλοβλέπει τη συμμετοχή της στο γυναικείο NBA, «αν με καλέσουν δεν θα πω όχι», βίντεο

Η Ζουλί Τετάρ, με ύψος 1,90μ., που φέτος αγωνίστηκε με την ομάδα της Μονακό, αποκάλυψε ότι ονειρεύεται μια καριέρα στο WNBA, την ώρα που στις ΗΠΑ επικρατεί αναβρασμός για πιθανή συμμετοχή τρανς αθλητών





Σύμφωνα με τη







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Julie Tetart, a man pretending to be a woman in the French league, rips down a rebound and goes coast to coast for a layup.



Currently averaging 21 points and 20 rebounds per game.



We haven't seen such dominance on the court since Michael Jordan.



Let's get him and 50 more like… — Pro America Politics (@proamericapol) August 4, 2026





«Αν με καλέσουν, δεν θα πω όχι» Η Ζουλί Τετάρ, η οποία ανακοίνωσε δημόσια ότι είναι τρανς τον Οκτώβριο του 2021, χαρακτήρισε τη συμμετοχή στο WNBA παιδικό της όνειρο, αν και αναγνώρισε ότι η πραγματοποίησή του είναι εξαιρετικά δύσκολη.



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«Αν με καλέσουν, δεν θα πω όχι. Πρέπει όμως να είμαστε ρεαλιστές. Είμαι μεγάλη σε ηλικία και υπάρχουν πολύ καλύτερες παίκτριες από εμένα», δήλωσε στο OutKick.



Σε ερώτηση γιατί θεωρεί ότι η μεταγραφή της στο WNBA δεν είναι εφικτή, απάντησε: «Το πρωτάθλημα ναι. Η χώρα όχι», αφήνοντας να εννοηθεί ότι εμπόδιο αποτελούν οι πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.



Παρ' όλα αυτά, ξεκαθάρισε ότι εάν κάποια ομάδα της προσφέρει συμβόλαιο, θα αποδεχθεί την πρόταση.

Η Γαλλίδα τρανς μπασκετμπολίστρια Ζουλί Τετάρ αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να ονειρεύεται μια καριέρα στο WNBA , δηλώνοντας πως θα αποδεχόταν μια πρόταση από ομάδα του κορυφαίου γυναικείου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο. Σημειώνεται πάντως, ότι οι δηλώσεις της έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η συμμετοχή τρανς αθλητών στις γυναικείες διοργανώσεις προκαλεί έντονες αντιπαραθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο.Σύμφωνα με τη Daily Mail , η 34χρονη σέντερ - ύψους 1,90 - ολοκλήρωσε μια εξαιρετική σεζόν 2025-26 με την ομάδα της στο Μονακό, κυριαρχώντας στη γαλική Ligue 2, τη δεύτερη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος.Η Τετάρ αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ και κορυφαία ριμπάουντερ της κατηγορίας, έχοντας κατά μέσο όρο 21 πόντους και 20 ριμπάουντ ανά αγώνα. Τον Μάρτιο, μάλιστα, σημείωσε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της χρονιάς, ολοκληρώνοντας παιχνίδι με 21 πόντους και 30 ριμπάουντ, επίδοση που αποτέλεσε ρεκόρ.Παρά την εντυπωσιακή παρουσία της, η μη ανάδειξή της σε πολυτιμότερη παίκτρια (MVP) της Ligue 2 προκάλεσε αντιδράσεις στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης και στους φιλάθλους. Ωστόσο, τιμήθηκε με τα βραβεία της Παίκτριας της Χρονιάς, της Αμυντικής Παίκτριας της Χρονιάς και της κορυφαίας Γαλλίδας παίκτριας της κατηγορίας.Η Ζουλί Τετάρ, η οποία ανακοίνωσε δημόσια ότι είναι τρανς τον Οκτώβριο του 2021, χαρακτήρισε τη συμμετοχή στο WNBA παιδικό της όνειρο, αν και αναγνώρισε ότι η πραγματοποίησή του είναι εξαιρετικά δύσκολη.«Αν με καλέσουν, δεν θα πω όχι. Πρέπει όμως να είμαστε ρεαλιστές. Είμαι μεγάλη σε ηλικία και υπάρχουν πολύ καλύτερες παίκτριες από εμένα», δήλωσε στο OutKick.Σε ερώτηση γιατί θεωρεί ότι η μεταγραφή της στο WNBA δεν είναι εφικτή, απάντησε: «Το πρωτάθλημα ναι. Η χώρα όχι», αφήνοντας να εννοηθεί ότι εμπόδιο αποτελούν οι πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.Παρ' όλα αυτά, ξεκαθάρισε ότι εάν κάποια ομάδα της προσφέρει συμβόλαιο, θα αποδεχθεί την πρόταση.



Οι αντιδράσεις για τη συμμετοχή τρανς αθλητών Η προοπτική συμμετοχής της ύψους 1,90 μ. αθλήτριας στο WNBA επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τη συμμετοχή τρανς αθλητών στα γυναικεία πρωταθλήματα.



Η πρώην διεθνής Γαλλίδα μπασκετμπολίστρια Οντρέ Σορέ είχε εκφράσει νωρίτερα φέτος την αντίθεσή της, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία τρανς αθλητών στις γυναικείες επαγγελματικές κατηγορίες δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.



«Η Ligue 2 λειτουργεί σαν πεδίο δοκιμών για νέες ιδέες, όμως με τη συμμετοχή τους στις επαγγελματικές διοργανώσεις δημιουργείται άνισος ανταγωνισμός, ιδιαίτερα για τις νεότερες αθλήτριες. Αυτό μπορεί να κλείσει πόρτες και να αποθαρρύνει πολλές γυναίκες που θέλουν να ακολουθήσουν τον αθλητισμό. Άνδρες και γυναίκες δεν έχουν την ίδια σωματική κατασκευή και η αλλαγή των ορμονών δεν εξαλείφει τις βιολογικές διαφορές», είχε δηλώσει.



Η υπόθεση που διχάζει το WNBA Το θέμα έχει προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση και στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της γκαρντ των Indiana Fever, Σόφι Κάνινγχαμ, η οποία υποστήριξε ότι πρέπει να προστατευθούν οι γυναίκες αθλήτριες από τον ανταγωνισμό με βιολογικούς άνδρες.



«Θέλω να προστατεύσω τα νεαρά κορίτσια στα αποδυτήρια και στον αθλητισμό, ώστε να μη χρειάζεται να αγωνίζονται απέναντι σε βιολογικούς άνδρες», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της, επιμένοντας ότι οι θέσεις της δεν εκφράζουν εχθρότητα απέναντι στα τρανς άτομα αλλά αφορούν τη διασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού.



Οι δηλώσεις της προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Ορισμένοι φίλαθλοι τις επικρότησαν, ενώ άλλοι τις αποδοκίμασαν, με τη συζήτηση να μεταφέρεται και στις εξέδρες των αγώνων.



Την περασμένη Κυριακή, η προπονήτρια των Minnesota Lynx, Σέριλ Ριβ, εμφανίστηκε στον πάγκο φορώντας μπλούζα με το σύνθημα «Trans Kids Belong», εκφράζοντας δημόσια τη στήριξή της προς τα τρανς άτομα.



Όταν η Ζουλί Τετάρ κλήθηκε να σχολιάσει ευθέως τις τοποθετήσεις της Κάνινγχαμ, αρκέστηκε να πει: «Ουδέν σχόλιον».