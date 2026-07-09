Protothema Sports: Η εκπομπή με καλεσμένο τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί και κουβέντα για όσα συμβαίνουν στον χώρο του αθλητισμού

Η προημιτελική φάση του Μουντιάλ 2026
αρχίζει απόψε με το παιχνίδι της Γαλλίας με το Μαρόκο και η αθλητική εκπομπή του protothema.gr
της Πέμπτης 9 Ιουλίου σε βάζει για τα καλά στον ρυθμό του αγώνα και όχι μόνο.
Στην εκπομπή που ξεκίνησε στις 14:00 μάθατε τα πάντα για τον νέο παίκτη του Ολυμπιακού, τον Ζότα Σίλβα, το παρασκήνιο της ανανέωσης του Λούκα Γιόβιτς στην ΑΕΚ και όλα τα νέα από τις ομάδα της Super League και της Basket League.
Καλεσμένοι ήταν ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί
ο οποίος μας μίλησε για το Γαλλία - Μαρόκο, ο προπονητής του Παναιτωλικού Γιάννης Αναστασίου που ανέλυσε τον προημιτελικό και σχολίασε τα πάντα για το Μουντιάλ και ο τραγουδιστής Χρήστος Μενιδιάτης που μίλησε για την ΑΕΚ και το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Την εκπομπή παρουσίασαν οι Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Τυχάλας, Ηλίας Βλάχος και Γιαννίκος Δούσκας.
Μαζί τους, με καθημερινές συνδέσεις, οι Κώστας Κετσετζόγλου, Γιάννης Σερέτης, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, Βασίλης Κωνσταντόπουλος, Φώτης Πλιάκος, Γιώργος Κούβαρης, Μιχάλης Στεφάνου σχολίασαν τα πάντα για τις μεταγραφές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όσο και για τις προετοιμασίες των ομάδων για τη νέα σεζόν.
Κάθε ημέρα μετά τις 14:00 στο protothema.gr.