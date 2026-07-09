Protothema Sports: Η εκπομπή με καλεσμένο τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί και κουβέντα για όσα συμβαίνουν στον χώρο του αθλητισμού

Εκτός από τον Μαροκινό πρώην φορ του Ολυμπιακού, καλεσμένοι ήταν επίσης ο προπονητής του Παναιτωλικού Γιάννης Αναστασίου και ο τραγουδιστής Χρήστος Μενιδιάτης που μίλησαν για την ΑΕΚ και το Παγκόσμιο Κύπελλο