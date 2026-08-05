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Παναθηναϊκός: Στο ΟΑΚΑ για το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ 1948 ο Λιβάι Γκαρσία, είχε τετ α τετ με τον Αλαφούζο, βίντεο
Παναθηναϊκός: Στο ΟΑΚΑ για το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ 1948 ο Λιβάι Γκαρσία, είχε τετ α τετ με τον Αλαφούζο, βίντεο
Ο πρώην άσος της ΑΕΚ έφτασε την Τετάρτη στην Αθήνα και τη νέα σεζόν θα παίζει στον Παναθηναϊκό
Από το αεροδρόμιο στο ΟΑΚΑ ο Λιβάι Γκαρσία.
Ο έμπειρος επιθετικός που έκανε σπουδαία πράγματα στο παρελθόν στην ΑΕΚ συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό και θα παίξει ένα χρόνο δανεικός από την Σπαρτάκ Μόσχας στους πράσινους.
Ο Λιβάι Γκαρσία ανακοινώθηκε πριν από λίγες ώρες από τον ΠΑΟ και έφτασε στην Αθήνα για να ενταχθεί στη νέα του ομάδα. Ο Λιβάι μάλιστα είχε την ευκαιρία να τα πει για λίγο με το αφεντικό της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζο.
Ο έμπειρος επιθετικός που έκανε σπουδαία πράγματα στο παρελθόν στην ΑΕΚ συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό και θα παίξει ένα χρόνο δανεικός από την Σπαρτάκ Μόσχας στους πράσινους.
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Ο Λιβάι Γκαρσία ανακοινώθηκε πριν από λίγες ώρες από τον ΠΑΟ και έφτασε στην Αθήνα για να ενταχθεί στη νέα του ομάδα. Ο Λιβάι μάλιστα είχε την ευκαιρία να τα πει για λίγο με το αφεντικό της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζο.
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