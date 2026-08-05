Συγκίνηση στο ΟΑΚΑ: Ενός λεπτού σιγή για τους πιλότους και πυροσβέστες που σκοτώθηκαν στις φωτιές πριν από το Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948, βίντεο
SPORTS
Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ 1948 ΟΑΚΑ Πυροσβέστες Πιλότοι

Συγκίνηση στο ΟΑΚΑ: Ενός λεπτού σιγή για τους πιλότους και πυροσβέστες που σκοτώθηκαν στις φωτιές πριν από το Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948, βίντεο

Οι παίκτες του τριφυλλιού στάθηκαν στη σέντρα του γηπέδου αγκαλιασμένοι καθ' όλη τη διάρκεια του λεπτού σιγής

Συγκίνηση στο ΟΑΚΑ: Ενός λεπτού σιγή για τους πιλότους και πυροσβέστες που σκοτώθηκαν στις φωτιές πριν από το Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948, βίντεο
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αυτή τη στιγμή την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa Conference League στο ΟΑΚΑ. Πριν από τη σέντρα στην αναμέτρηση τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στο κέντρο του γηπέδου για τους πιλότους και τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φωτιές που έπληξαν πρόσφατα τη χώρα μας.

Οι παίκτες του τριφυλλιού στάθηκαν στη σέντρα του ΟΑΚΑ αγκαλιασμένοι καθ' όλη τη διάρκεια του λεπτού σιγής. Οι ποδοσφαιριστές της ΤΣΣΚΑ 1948 στάθηκαν με τα χέρια πίσω από τη πλάτη.


Υπενθυμίζεται πως στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου ο 28χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 60χρονος Μανώλης Στρατιδάκης σκοτώθηκαν την Τετάρτη (29/07) στο πεδίο της μάχης καθώς εγκλωβίστηκαν μαζί με το όχημά τους την ώρα που επιχειρούσαν να σβήσουν τη φωτιά.

Για τους δύο χειριστές του ελικοπτέρου Bell που έχασαν τη ζωή τους μετά την εναέρια σύγκρουση με ένα άλλο ελικόπτερο καθώς επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Ψάθας το απόγευμα της Κυριακής (2/8). Από το τραγικό συμβάν τη ζωή τους έχασαν ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας συντονιστής που βρισκόντουσαν στο ελικόπτερο που κατέπεσε στο πεδίο της πυρκαγιάς, ενώ ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας συντονιστής του άλλου ελικοπτέρου μεταφέρθηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

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