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Γιαννούλης: Στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ, βίντεο
Γιαννούλης: Στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ, βίντεο
Ο Δημήτρης Γιαννούλης θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο
Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης ο Δημήτρης Γιαννούλης.
Ο διεθνής αριστερός μπακ επιστρέφει μετά από 5,5 χρόνια στον ΠΑΟΚ αλλά πρέπει να ρυθμιστούν κάποιες λεπτομέρειες και να περάσει ιατρικά για να υπογράψει συμβόλαιο και να ανακοινωθεί.
Ο ΠΑΟΚ έφτασε σε οριστική συμφωνία με την Άουγκσμπουργκ και ο παίκτης θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τις απολαβές του να φτάνουν το 1,2 εκατ. ευρώ ανά έτος.
Η ανακοίνωση αναμένεται και αύριο και ο παίκτης θα ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Ο διεθνής αριστερός μπακ επιστρέφει μετά από 5,5 χρόνια στον ΠΑΟΚ αλλά πρέπει να ρυθμιστούν κάποιες λεπτομέρειες και να περάσει ιατρικά για να υπογράψει συμβόλαιο και να ανακοινωθεί.
Ο ΠΑΟΚ έφτασε σε οριστική συμφωνία με την Άουγκσμπουργκ και ο παίκτης θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τις απολαβές του να φτάνουν το 1,2 εκατ. ευρώ ανά έτος.
Η ανακοίνωση αναμένεται και αύριο και ο παίκτης θα ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.
🔲 Ο Δημήτρης Γιαννούλης προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 5, 2026
Ο 30χρονος (17/10/95) διεθνής αριστερός μπακ έπειτα από 5,5 χρόνια γυρίζει στην Τούμπα και τον ΠΑΟΚ.#paokfc pic.twitter.com/0pJnMeZnOR
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