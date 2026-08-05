Άρης: Με σόου του Ράτσιτς κέρδισε 5-1 σε φιλικό τον Πανθρακικό
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Άρης Πανθρακικός Ούρος Ράστιτς

Άρης: Με σόου του Ράτσιτς κέρδισε 5-1 σε φιλικό τον Πανθρακικό

Ο Ούρος Ράτσιτς πέτυχε δύο γκολ και είχε και μια ασίστ στο φιλικό παιχνίδι στο Βικελίδης 

Άρης: Με σόου του Ράτσιτς κέρδισε 5-1 σε φιλικό τον Πανθρακικό
Οι καλές εμφανίσεις του Άρη στα φιλικά παιχνίδια συνεχίστηκαν και κόντρα στον Πανρθρακικό. Οι «κίτρινοι» δείχνοντας και πάλι καλά στοιχεία επικράτησαν την ομάδας της Κομοτηνής με 5-1. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου θα συνεχίσουν τα φιλικά κόντρα σε Πανσερραϊκό και Νάπολι.

Άνοιξε το σκορ ο Ράτσιτς

Ο Άρης μπήκε σοβαρά στο φιλικό με τον Πανθρακικό και στο 12' έκανε το 1-0. Ούρος Ράτσιτς βρήκε και πάλι δίχτυα μ' ένα θαυμάσιο τεχνικό σουτ.

Στο 28' η κεφαλιά του Φαμπιάνο σε εκτέλεση κόρνερ έφυγε άουτ και στο 33' σε σέντρα του Γκαρέ, στόπαρε ο Καντεβέρε, αλλά το σουτ του Γιαννιώτα βρήκε σε σώματα.

Γιαννιώτας και 2-0

Στο 41' έγινε το 2-0. Ο Μπουσαϊντ άνοιξε ωραία την επίθεση, πάσαρε στον Ράτσιτς και ο Σέρβος έστρωσε στον Γιαννιώτα, ο οποίος σημείωσε το 2-0.

Νέο γκολ ο Ράτσιτς

Στο 46' ο Πανθρακικός απείλησε, αλλά ο Μάικιτς είχε απάντηση και στο 53' έγινε το 3-0 με τον Ράτσιτς. Αυτή τη φορά οι ρόλοι αντιστράφηκαν, αφού το γκολ σέρβιρε στον Σέρβο ο Γιαννιώτας.

Στο 56' ο Πανθρακικός μείωσε με τον Αθανασακόπουλο, όμως, ο Άρης βρήκε γρήγορα και 4ο γκολ. Ο Φαντιγκά κέρδισε πέναλτι και το αξιοποίησε ο Γκαρέ για το 4-1.

Ο Γαλανόπουλος έκλεισε τον πίνακα του σκορ

Οι «κίτρινοι» συνέχισαν να πιέζουν και κατάφεραν να πετύχουν και πέμπτο γκολ. Συγκεκριμένα στο 73' ο Γαλανόπουλος λίγο μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 5-1.

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου) Διούδης – Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Γένσεν, Κέρκεζ – Ράτσιτς, Νινγκ – Γκαρέ, Μπουσαΐντ, Γιαννιώτας – Καντεβέρε.


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Επίσης αγωνίστηκαν οι Μάικιτς, Γαλανόπουλος, Χαρούπας, Παπασαραφιανός, Βοριαζίδης, Ντιαλό, Αλφαρέλα, Δώνης, Κάμτσης, Αντωνιάδης

Πανθρακικός (Κώστας Γεωργιάδης): Σγουρής, Ντουμάνης, Κολλαράς, Σεβαστίδης, Ζιουλής, Πέιος, Παπακωνσταντίνου, Ζώνιος, Σαραντίδης, Αθανασακόπουλος, Τσιλέμ

Επίσης αγωνίστηκαν: Γκορτνεζιάνι, Γιανναράκης, Λαρεά, Τσελεμπάκης, Βουτσάς, Ρούτσης, Παχούμης Χρ., Αναστασόπουλος, Παϊτέρης, Τσιντέρα, Ντέμπροβα, Παχούμης Κ.

Πηγή: www.gazzetta.gr

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