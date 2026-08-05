Μένει ο Βινίσιους στη Ρεάλ Μαδρίτης, συναντήθηκε με τη διοίκηση
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Βινίσιους Ρεάλ Μαδρίτης Άρσεναλ

Μένει ο Βινίσιους στη Ρεάλ Μαδρίτης, συναντήθηκε με τη διοίκηση

Το Sky Sports μετέδωσε πως ο Βραζιλιάνος σταρ θα παραμείνει στη Μαδρίτη και θα συνεχίσει στη «Βασίλισσα»

Μένει ο Βινίσιους στη Ρεάλ Μαδρίτης, συναντήθηκε με τη διοίκηση
Ο Βινίσιους αναμένεται να παραμείνει στη Ρεάλ Μαδρίτης και για αυτόν το λόγο συναντήθηκε με τη διοίκηση της ομάδας. 

Όπως μετέδωσε το Sky Sports, ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ και οι άνθρωποι της «Βασίλισσας» είχαν καθοριστικό μίτινγκ, που δείχνει την παραμονή του. 

Ο Βινίσιους το προηγούμενο διάστημα είχε συνδεθεί άμεσα με την Άρσεναλ. Μάλιστα, παρουσιαζόταν ως εξέλιξη αρκετά προχωρημένη με τους πρωταθλητές της Premier League να έχουν το θέμα σε καλό δρόμο. Θα ήταν μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές των τελευταίων ετών. 

Όπως μεταδίδουν παρόλα αυτά στην Αγγλία, φαίνεται πως η Ρεάλ δίνει λύση στο ζήτημα του συμβολαίου του και κρατά τον Βινίσιους στη Μαδρίτη.

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