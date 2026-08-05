Βίντεο: Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τον Λιβάι Γκαρσία σαν Spider-Man, πήρε το Νο99
Βίντεο: Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τον Λιβάι Γκαρσία σαν Spider-Man, πήρε το Νο99
Οι «πράσινοι» έβγαλαν το βίντεο με τον 29χρονο επιθετικό να φορά και τη φανέλα της ομάδας
Ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του τον Λιβάι Γκαρσία και μάλιστα πρόλαβε να τον δηλώσει και στην ευρωπαϊκή λίστα εν όψει των αγώνων με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.
Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν τον 29χρονο και τον παρουσίασαν με ένα βίντεο, που τον δείχνει σε ρόλο Spider-Man.
Ο Λιβάι Γκαρσία φορά μάλιστα και τη φανέλα του Παναθηναϊκού, πήρε το Νο99, με το οποίο θα αγωνίζεται τη φετινή σεζόν. Ο Παναθηναϊκός τον απέκτησε με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο από την Σπαρτάκ Μόσχας.
Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν τον 29χρονο και τον παρουσίασαν με ένα βίντεο, που τον δείχνει σε ρόλο Spider-Man.
Ο Λιβάι Γκαρσία φορά μάλιστα και τη φανέλα του Παναθηναϊκού, πήρε το Νο99, με το οποίο θα αγωνίζεται τη φετινή σεζόν. Ο Παναθηναϊκός τον απέκτησε με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο από την Σπαρτάκ Μόσχας.
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