Από τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και το all-inclusive ενοίκιο μέχρι τις κοινότητες φοιτητών και την ψηφιακή διαχείριση της καθημερινότητας, η Unity Smart Living προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζει κανείς τα φοιτητικά του χρόνια
Στέφανος Τσιτσιπάς: Ηττήθηκε 2-0 από τον Φονσέκα και αποκλείστηκε νωρίς στο Μόντρεαλ, βίντεο
Στέφανος Τσιτσιπάς: Ηττήθηκε 2-0 από τον Φονσέκα και αποκλείστηκε νωρίς στο Μόντρεαλ, βίντεο
Ο 19χρονος Βραζιλιάνος έβγαλε νοκ άουτ με 7-6 (3), 7-5 στον 2ο γύρο τον Έλληνα
Πρόωρο τέλος για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Μόντρεαλ.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ηττήθηκε 7-6 (3), 7-5 από τον Βραζιλιάνο Ζοάο Φονσέκα στον 2ο γύρο και έτσι δεν συνεχίζει στο Rogers Cup.
O 19χρονος που είναι στο Νο27 του ταμπλό χρειάστηκε σχεδόν 2 ώρες για να προσπεράσει το εμπόδιο του Έλληνα ο οποίος πλέον θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Σινσινάτι για το επόμενο Masters.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ηττήθηκε 7-6 (3), 7-5 από τον Βραζιλιάνο Ζοάο Φονσέκα στον 2ο γύρο και έτσι δεν συνεχίζει στο Rogers Cup.
O 19χρονος που είναι στο Νο27 του ταμπλό χρειάστηκε σχεδόν 2 ώρες για να προσπεράσει το εμπόδιο του Έλληνα ο οποίος πλέον θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Σινσινάτι για το επόμενο Masters.
Feather-like Fonseca touch 🪶👌@OBNmontreal #OBN26 pic.twitter.com/pIRjS8swp2— Tennis TV (@TennisTV) August 5, 2026
A point with a little bit of everything 😤#OBN26 pic.twitter.com/uIDIKx9URw— Tennis TV (@TennisTV) August 5, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα