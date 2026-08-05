Νιούκαστλ: Ο Ματίας Γιάισλε νέος προπονητής των «ανθρακωρύχων»

Ο 38χρονος Γερμανός θα αντικαταστήσει τον Έντι Χάου





«Η Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πρόσληψη του Ματίας Γιάισλε ως νέου προπονητή της ομάδας», ανέφερε ο αγγλικός σύλλογος στην επίσημη ανακοίνωσή του.Οι «καρακάξες» χαρακτήρισαν τον Γιάισλε ως έναν από τους κορυφαίους ανερχόμενους προπονητές της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι έρχεται στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία του τόσο στη Σάλτσμπουργκ όσο και στην Αλ Αχλί.



We’re delighted to announce the appointment of Matthias Jaissle as Newcastle United head coach. ✍️



Welcome to the club, Matthias! 🖤🤍 pic.twitter.com/C1kNstwg8X — Newcastle United (@NUFC) August 5, 2026



Η διοίκηση της Νιούκαστλ αποκάλυψε ότι ακολούθησε μια ενδελεχής, αυστηρή και εμπιστευτική διαδικασία επιλογής, από την οποία ο Γερμανός τεχνικός αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος υποψήφιος για να οδηγήσει τον σύλλογο στη νέα εποχή.







Ακολούθησε η μετακίνησή του στην Αλ Αχλί της Σαουδικής Αραβίας, όπου κατάφερε γρήγορα να τη μετατρέψει σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ασίας. Στην πρώτη του χρονιά εξασφάλισε την πρόκριση στο AFC Champions League, ενώ στη συνέχεια την οδήγησε σε δύο διαδοχικές κατακτήσεις του τροπαίου, επίδοση που τον έκανε τον πρώτο προπονητή στην ιστορία της διοργάνωσης με δύο συνεχόμενους τίτλους.



Η Νιούκαστλ υπογράμμισε ακόμη ότι ο 38χρονος ξεχωρίζει για την ικανότητά του να εξελίσσει ποδοσφαιριστές, να δημιουργεί ομάδες με ένταση, συνοχή και υψηλό ρυθμό παιχνιδιού, αλλά και να καλλιεργεί περιβάλλον υψηλών επιδόσεων. Παράλληλα, επισήμανε ότι η ποδοσφαιρική φιλοσοφία και ο τρόπος ηγεσίας του συμβαδίζουν πλήρως με το όραμα και τις φιλοδοξίες του συλλόγου.



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Το ιστορικό επιτυχιών του, οι ηγετικές του ικανότητες και η αδιάκοπη επιθυμία του για εξέλιξη τον καθιστούν ιδανικό για τον σύλλογό μας. Πιστεύουμε ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να οδηγήσει τη Νιούκαστλ στο επόμενο στάδιο της πορείας της».



Από την πλευρά του, ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Ρος Γουίλσον, πρόσθεσε: «Η φιλοσοφία του και ο τρόπος που διοικεί τις ομάδες του ταιριάζουν απόλυτα με το αγωνιστικό μας πλάνο. Οι ομάδες του παίζουν ποδόσφαιρο υψηλής έντασης και σε όλες τις συζητήσεις που είχαμε διαπιστώσαμε το πάθος του.



Σε όλη την προπονητική του διαδρομή έχει αποδείξει ότι μπορεί να εξελίσσει ποδοσφαιριστές, να δημιουργεί δεμένες ομάδες και να διαμορφώνει περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων.



Νιούκαστλ ανακοίνωσε την Τετάρτη (5/8) κι επίσημα την πρόσληψη του Γερμανού προπονητή Ματίας Γιάισλε ως νέου τεχνικού της ομάδας, μετά την αποχώρηση του Έντι Χάου, με τον 38χρονο να ενσωματώνεται άμεσα στην αποστολή των «ανθρακωρύχων» στο προπονητικό καμπ της Λα Μάνγκα, στην Ισπανία.«Η Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πρόσληψη του Ματίας Γιάισλε ως νέου προπονητή της ομάδας», ανέφερε ο αγγλικός σύλλογος στην επίσημη ανακοίνωσή του.Οι «καρακάξες» χαρακτήρισαν τον Γιάισλε ως έναν από τους κορυφαίους ανερχόμενους προπονητές της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι έρχεται στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία του τόσο στη Σάλτσμπουργκ όσο και στην Αλ Αχλί.Η διοίκηση της Νιούκαστλ αποκάλυψε ότι ακολούθησε μια ενδελεχής, αυστηρή και εμπιστευτική διαδικασία επιλογής, από την οποία ο Γερμανός τεχνικός αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος υποψήφιος για να οδηγήσει τον σύλλογο στη νέα εποχή.Ο Γιάισλε ανέλαβε τη Σάλτσμπουργκ σε ηλικία μόλις 33 ετών και από την πρώτη του κιόλας σεζόν οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του νταμπλ στην Αυστρία. Παράλληλα, την έστειλε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη φάση των «16» του UEFA Champions League, ενώ στη συνέχεια κατέκτησε ακόμη ένα πρωτάθλημα και σημείωσε νέα ευρωπαϊκή πρόοδο στο UEFA Europa League.Ακολούθησε η μετακίνησή του στην Αλ Αχλί της Σαουδικής Αραβίας, όπου κατάφερε γρήγορα να τη μετατρέψει σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ασίας. Στην πρώτη του χρονιά εξασφάλισε την πρόκριση στο AFC Champions League, ενώ στη συνέχεια την οδήγησε σε δύο διαδοχικές κατακτήσεις του τροπαίου, επίδοση που τον έκανε τον πρώτο προπονητή στην ιστορία της διοργάνωσης με δύο συνεχόμενους τίτλους.Η Νιούκαστλ υπογράμμισε ακόμη ότι ο 38χρονος ξεχωρίζει για την ικανότητά του να εξελίσσει ποδοσφαιριστές, να δημιουργεί ομάδες με ένταση, συνοχή και υψηλό ρυθμό παιχνιδιού, αλλά και να καλλιεργεί περιβάλλον υψηλών επιδόσεων. Παράλληλα, επισήμανε ότι η ποδοσφαιρική φιλοσοφία και ο τρόπος ηγεσίας του συμβαδίζουν πλήρως με το όραμα και τις φιλοδοξίες του συλλόγου.Ο διευθύνων σύμβουλος της Νιούκαστλ, Ντέιβιντ Χόπκινσον, δήλωσε: «Ο Ματίας είναι ένας από τους πιο συναρπαστικούς και καταξιωμένους νέους προπονητές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και είμαι ενθουσιασμένος που τον καλωσορίζω στη Νιούκαστλ. Ακολουθήσαμε μια πολύ προσεκτική διαδικασία επιλογής και αναδείχθηκε ξεκάθαρα ως η καλύτερη λύση. Διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητούσαμε.Το ιστορικό επιτυχιών του, οι ηγετικές του ικανότητες και η αδιάκοπη επιθυμία του για εξέλιξη τον καθιστούν ιδανικό για τον σύλλογό μας. Πιστεύουμε ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να οδηγήσει τη Νιούκαστλ στο επόμενο στάδιο της πορείας της».Από την πλευρά του, ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Ρος Γουίλσον, πρόσθεσε: «Η φιλοσοφία του και ο τρόπος που διοικεί τις ομάδες του ταιριάζουν απόλυτα με το αγωνιστικό μας πλάνο. Οι ομάδες του παίζουν ποδόσφαιρο υψηλής έντασης και σε όλες τις συζητήσεις που είχαμε διαπιστώσαμε το πάθος του.Σε όλη την προπονητική του διαδρομή έχει αποδείξει ότι μπορεί να εξελίσσει ποδοσφαιριστές, να δημιουργεί δεμένες ομάδες και να διαμορφώνει περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων.

Οι επιτυχίες του στη Ζάλτσμπουργκ και την Αλ Αχλί αποδεικνύουν ότι μπορεί να συνδυάζει αποτελέσματα με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα. Πιστεύουμε ότι είναι ο ιδανικός άνθρωπος για να χτίσει πάνω στα θεμέλια που υπάρχουν ήδη και να οδηγήσει τη Νιούκαστλ ακόμη πιο μπροστά.»