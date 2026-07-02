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Το πρώτο μήνυμα του ΜακΙντάιρ ως παίκτης του Ολυμπιακού: «Είμαι ενθουσιασμένος που έγινα μέλος της οικογένειάς σας», βίντεο
Το πρώτο μήνυμα του ΜακΙντάιρ ως παίκτης του Ολυμπιακού: «Είμαι ενθουσιασμένος που έγινα μέλος της οικογένειάς σας», βίντεο
Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους φίλους του Ολυμπιακού, μέσω των social media της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ
Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙντάιρ. Ο Αμερικανός γκαρντ ανακοινώθηκε από τους «ερυθρόλευκους» και έρχεται στον Πειραιά για να ενισχύσει τους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας στην περιφέρεια.
Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους φίλους του Ολυμπιακού και τόνισε ότι είναι ενθουσιασμένος.
Αναλυτικά είπε
«Γειά σας είμαι ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Είμαι αρκετά ενθουσιασμένος που γίνομαι μέλος της οικογένειας και ανυπομονώ να σας δω στην Ελλάδα. Ελπίζω όλοι να απολαμβάνετε το καλοκαίρι σας και θα τα πούμε σύντομα».
Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους φίλους του Ολυμπιακού και τόνισε ότι είναι ενθουσιασμένος.
Αναλυτικά είπε
«Γειά σας είμαι ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Είμαι αρκετά ενθουσιασμένος που γίνομαι μέλος της οικογένειας και ανυπομονώ να σας δω στην Ελλάδα. Ελπίζω όλοι να απολαμβάνετε το καλοκαίρι σας και θα τα πούμε σύντομα».
Olympiacos fans, this one's for you!— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) July 2, 2026
You have a message from @CodiTyree0 . 💌#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/NEASOuMFGQ
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