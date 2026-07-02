Το πρώτο μήνυμα του ΜακΙντάιρ ως παίκτης του Ολυμπιακού: «Είμαι ενθουσιασμένος που έγινα μέλος της οικογένειάς σας», βίντεο
SPORTS
Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ Ολυμπιακός Euroleague

Το πρώτο μήνυμα του ΜακΙντάιρ ως παίκτης του Ολυμπιακού: «Είμαι ενθουσιασμένος που έγινα μέλος της οικογένειάς σας», βίντεο

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους φίλους του Ολυμπιακού, μέσω των social media της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ

Το πρώτο μήνυμα του ΜακΙντάιρ ως παίκτης του Ολυμπιακού: «Είμαι ενθουσιασμένος που έγινα μέλος της οικογένειάς σας», βίντεο
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Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙντάιρ. Ο Αμερικανός γκαρντ ανακοινώθηκε από τους «ερυθρόλευκους» και έρχεται στον Πειραιά για να ενισχύσει τους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας στην περιφέρεια.

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους φίλους του Ολυμπιακού και τόνισε ότι είναι ενθουσιασμένος.

Αναλυτικά είπε

«Γειά σας είμαι ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Είμαι αρκετά ενθουσιασμένος που γίνομαι μέλος της οικογένειας και ανυπομονώ να σας δω στην Ελλάδα. Ελπίζω όλοι να απολαμβάνετε το καλοκαίρι σας και θα τα πούμε σύντομα».

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