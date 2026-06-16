Ο Νεϊμάρ περιμένει τρίτο παιδί με τη σύντροφό του Μπρούνα Μπιανκάρντι: «Θα κάνουμε τις Spice Girls», είπε ο Βραζιλιάνος με αφορμή την 3η κόρη που έρχεται
SPORTS
Νεϊμάρ Μπρούνα Μπιανκάρντι Εθνική Βραζιλίας Μουντιάλ 2026

Ο Νεϊμάρ περιμένει τρίτο παιδί με τη σύντροφό του Μπρούνα Μπιανκάρντι: «Θα κάνουμε τις Spice Girls», είπε ο Βραζιλιάνος με αφορμή την 3η κόρη που έρχεται

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ περιμένει και 3η κόρη από την σύντροφό του και συνολικά το 5ο του παιδί

Ο Νεϊμάρ περιμένει τρίτο παιδί με τη σύντροφό του Μπρούνα Μπιανκάρντι: «Θα κάνουμε τις Spice Girls», είπε ο Βραζιλιάνος με αφορμή την 3η κόρη που έρχεται
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Το πέμπτο του παιδί θα αποκτήσει σε λίγους μήνες ο Νεϊμάρ

Ο σπουδαίος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής που αυτή την περίοδο είναι στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ 2026, αλλά δεν παίζει λόγω τραυματισμού, ανακοίνωσε με βίντεο μαζί με την σύντροφό του Μπρούνα Μπιανκάρντι ότι περιμένουν άλλο ένα παιδί που θα είναι και αυτό κοριτσάκι. 



Το ζευγάρι έχει άλλες δύο κόρες, τη Μάβι και τη Μελ, ηλικίας δύο ετών και έντεκα μηνών. Περιμένοντας την 3η κόρη ο Νεϊμάρ αστειεύτηκε λέγοντας:  «Θα φτιάξω ένα συγκρότημα και, από σήμερα, θα είναι οι Spice Girls».

 Η ανακοίνωση έγινε μέσω ενός βίντεο που αποκάλυψε το φύλο του και κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου το ζευγάρι γιόρτασε μαζί με τις κόρες του, Μάβι και Μελ, καθώς και τον μεγαλύτερο γιο του Νεϊμάρ, Ντάβι Λούκα.

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Οι πέντε τους παίζουν με μπογιές, αποκαλύπτοντας ότι το αγέννητο παιδί τους θα είναι επίσης κορίτσι. Ο Βραζιλιάνος σταρ έχει άλλα δύο παιδιά από προηγούμενες σχέσεις του.
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