Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.
Άνδρος: 44χρονος παρίστανε τον λογιστή και έκλεψε κοσμήματα από ηλικιωμένη
Άνδρος: 44χρονος παρίστανε τον λογιστή και έκλεψε κοσμήματα από ηλικιωμένη
Ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη
Στη σύλληψη ενός 44χρονου για απάτη προχώρησε η Αστυνομία το πρωί της Πέμπτης (23/7) στην Άνδρο.
Όπως διαπιστώθηκε μετά από καταγγελία, το απόγευμα της Τετάρτης (22/7) μια ηλικιωμένη δέχτηκε τηλεφώνημα από άτομο που παρίστανε τον λογιστή, την έπεισε να τοποθετήσει κοσμήματα έξω από την κατοικία της, προς καταγραφή για φορολογικούς λόγους.
Στη συνέχεια και ενώ ακόμη συνομιλούσαν, ο 44χρονος αφαίρεσε τα κοσμήματα από το σημείο που είχαν τοποθετηθεί. Μία ημέρα αργότερα άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν τον δράστη και τον συνέλαβαν. Στην κατοχή του είχε τα κοσμήματα, τα οποία κατασχέθηκαν και αφού αναγνωρίσθηκαν αποδόθηκαν στη δικαιούχο.
Επιπλέον, σε βάρος του δράστη εκκρεμούσαν περιοριστικοί όροι για άλλες υποθέσεις απάτης.
Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Ποινικής Δίωξης Πλημμελειοδικών Αθηνών ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται για την εξακρίβωση των στοιχείων πιθανών συνεργών του συλληφθέντα ή και την εμπλοκή του σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.
Όπως διαπιστώθηκε μετά από καταγγελία, το απόγευμα της Τετάρτης (22/7) μια ηλικιωμένη δέχτηκε τηλεφώνημα από άτομο που παρίστανε τον λογιστή, την έπεισε να τοποθετήσει κοσμήματα έξω από την κατοικία της, προς καταγραφή για φορολογικούς λόγους.
Στη συνέχεια και ενώ ακόμη συνομιλούσαν, ο 44χρονος αφαίρεσε τα κοσμήματα από το σημείο που είχαν τοποθετηθεί. Μία ημέρα αργότερα άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν τον δράστη και τον συνέλαβαν. Στην κατοχή του είχε τα κοσμήματα, τα οποία κατασχέθηκαν και αφού αναγνωρίσθηκαν αποδόθηκαν στη δικαιούχο.
Επιπλέον, σε βάρος του δράστη εκκρεμούσαν περιοριστικοί όροι για άλλες υποθέσεις απάτης.
Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Ποινικής Δίωξης Πλημμελειοδικών Αθηνών ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται για την εξακρίβωση των στοιχείων πιθανών συνεργών του συλληφθέντα ή και την εμπλοκή του σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.
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