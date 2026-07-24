Την Τρίτη η παρουσίαση του Ζινεντίν Ζιντάν ως προπονητή της εθνικής Γαλλίας

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γαλλίας (FFF) θα πραγματοποιήσει συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 28 Ιουλίου στις 12:00 (ώρα Ελλάδας) για να παρουσιάσει στα ΜΜΕ «τον επόμενο προπονητή της εθνικής ομάδας», όπως ανακοίνωσε (23/7) σχετικά η FFF.το όνομα του οποίου δεν αναφέρθηκε από την FFF, είναι ο προπονητής που θα διαδεχθεί τον Ντιντιέ Ντεσάμπ ως προπονητής των «Les Bleus».Ο «Ζιζού» είναι μοναδικός προπονητής που έχει κερδίσει το Champions League -ή Κύπελλο Πρωταθλητριών-, σε τρεις συνεχόμενες σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2016, το 2017 και το 2018.Ο 54χρονος Ζινεντίν Ζιντάν δεν έχει εργαστεί για κανέναν άλλο σύλλογο εκτός από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δύο θητείες του στο Μπερναμπέου - μεταξύ 2016 και 2018, και ξανά από το 2019 έως το 2021 - αντιπροσωπεύουν το σύνολο της θητείας του ως προπονητής της πρώτης ομάδας.