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Την Τρίτη η παρουσίαση του Ζινεντίν Ζιντάν ως προπονητή της εθνικής Γαλλίας
Την Τρίτη η παρουσίαση του Ζινεντίν Ζιντάν ως προπονητή της εθνικής Γαλλίας
Είναι ο μοναδικός προπονητής που έχει κερδίσει το Champions League- ή Κύπελλο Πρωταθλητριών- σε τρεις συνεχόμενες σεζόν
Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γαλλίας (FFF) θα πραγματοποιήσει συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 28 Ιουλίου στις 12:00 (ώρα Ελλάδας) για να παρουσιάσει στα ΜΜΕ «τον επόμενο προπονητή της εθνικής ομάδας», όπως ανακοίνωσε (23/7) σχετικά η FFF.
Ο Ζινεντίν Ζιντάν, το όνομα του οποίου δεν αναφέρθηκε από την FFF, είναι ο προπονητής που θα διαδεχθεί τον Ντιντιέ Ντεσάμπ ως προπονητής των «Les Bleus».
Ο «Ζιζού» είναι μοναδικός προπονητής που έχει κερδίσει το Champions League -ή Κύπελλο Πρωταθλητριών-, σε τρεις συνεχόμενες σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2016, το 2017 και το 2018.
Ο 54χρονος Ζινεντίν Ζιντάν δεν έχει εργαστεί για κανέναν άλλο σύλλογο εκτός από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δύο θητείες του στο Μπερναμπέου - μεταξύ 2016 και 2018, και ξανά από το 2019 έως το 2021 - αντιπροσωπεύουν το σύνολο της θητείας του ως προπονητής της πρώτης ομάδας.
Ο Ζινεντίν Ζιντάν, το όνομα του οποίου δεν αναφέρθηκε από την FFF, είναι ο προπονητής που θα διαδεχθεί τον Ντιντιέ Ντεσάμπ ως προπονητής των «Les Bleus».
Ο «Ζιζού» είναι μοναδικός προπονητής που έχει κερδίσει το Champions League -ή Κύπελλο Πρωταθλητριών-, σε τρεις συνεχόμενες σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2016, το 2017 και το 2018.
Ο 54χρονος Ζινεντίν Ζιντάν δεν έχει εργαστεί για κανέναν άλλο σύλλογο εκτός από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δύο θητείες του στο Μπερναμπέου - μεταξύ 2016 και 2018, και ξανά από το 2019 έως το 2021 - αντιπροσωπεύουν το σύνολο της θητείας του ως προπονητής της πρώτης ομάδας.
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