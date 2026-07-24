Την Τρίτη η παρουσίαση του Ζινεντίν Ζιντάν ως προπονητή της εθνικής Γαλλίας
SPORTS
Εθνική Γαλλίας Ζινεντίν Ζιντάν

Την Τρίτη η παρουσίαση του Ζινεντίν Ζιντάν ως προπονητή της εθνικής Γαλλίας

Είναι ο μοναδικός προπονητής που έχει κερδίσει το Champions League- ή Κύπελλο Πρωταθλητριών- σε τρεις συνεχόμενες σεζόν

Την Τρίτη η παρουσίαση του Ζινεντίν Ζιντάν ως προπονητή της εθνικής Γαλλίας
7 ΣΧΟΛΙΑ
Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γαλλίας (FFF) θα πραγματοποιήσει συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 28 Ιουλίου στις 12:00 (ώρα Ελλάδας) για να παρουσιάσει στα ΜΜΕ «τον επόμενο προπονητή της εθνικής ομάδας», όπως ανακοίνωσε (23/7) σχετικά η FFF.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν, το όνομα του οποίου δεν αναφέρθηκε από την FFF, είναι ο προπονητής που θα διαδεχθεί τον Ντιντιέ Ντεσάμπ ως προπονητής των «Les Bleus».

Ο «Ζιζού» είναι μοναδικός προπονητής που έχει κερδίσει το Champions League -ή Κύπελλο Πρωταθλητριών-, σε τρεις συνεχόμενες σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2016, το 2017 και το 2018.

Ο 54χρονος Ζινεντίν Ζιντάν δεν έχει εργαστεί για κανέναν άλλο σύλλογο εκτός από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δύο θητείες του στο Μπερναμπέου - μεταξύ 2016 και 2018, και ξανά από το 2019 έως το 2021 - αντιπροσωπεύουν το σύνολο της θητείας του ως προπονητής της πρώτης ομάδας.
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν  στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.

Nova more: H νέα, πρόταση που ενώνει Ιnternet, Σταθερή, Κινητή και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη!

Στην εποχή των συνδυαστικών προγραμμάτων, οι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς χαμηλότερες χρεώσεις, αλλά ολοκληρωμένες προτάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τους κάνουν να νιώθουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης