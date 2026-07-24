Για ακόμη τρία χρόνια στο «τιμόνι» του Περιστεριού ο Ξανθόπουλος
SPORTS
ΚΑΕ Περιστέρι Βασίλης Ξανθόπουλος

Για ακόμη τρία χρόνια στο «τιμόνι» του Περιστεριού ο Ξανθόπουλος

Ο παλαίμαχος πλέι μέικερ ανέλαβε το περασμένο καλοκαίρι τα ηνία της ομάδας

Για ακόμη τρία χρόνια στο «τιμόνι» του Περιστεριού ο Ξανθόπουλος
1 ΣΧΟΛΙΟ
Έως το 2029 θα παραμείνει ο Βασίλης Ξανθόπουλος στην τεχνική ηγεσία του Περιστερίου, καθώς η «κυανοκίτρινη» ΚΑΕ γνωστοποίησε την Πέμπτη την επέκταση της συνεργασίας της με τον 42χρονο τεχνικό γι' ακόμη τρία χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι ο παλαίμαχος πλέι μέικερ ανέλαβε το περασμένο καλοκαίρι τα ηνία της ομάδας, λίγο καιρό αφότου αποφάσισε να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, μετά από αγωνιστική καριέρα 23 ετών, και να ασχοληθεί με την προπονητική.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον προπονητή της ομάδας, Βασίλη Ξανθόπουλο, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Η συμφωνία αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης της διοίκησης στον Έλληνα τεχνικό, στη φιλοσοφία του και στο αγωνιστικό πλάνο που έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται.

Με την εργατικότητα, τη συνέπεια και την προπονητική του προσέγγιση, ο Βασίλης Ξανθόπουλος έχει θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία μιας ομάδας με ξεκάθαρη ταυτότητα, υψηλές φιλοδοξίες και προοπτική διαρκούς εξέλιξης.

Κεντρικό πυλώνα αυτού του κοινού πλάνου αποτελεί η ανάδειξη και η ανάπτυξη νέων ταλαντούχων αθλητών, με την παροχή των ευκαιριών και του κατάλληλου περιβάλλοντος ώστε να εξελιχθούν και να αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι του μέλλοντος του συλλόγου.

Με κοινό όραμα τη διατήρηση του Περιστερίου Betsson σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και τη δημιουργία μιας ομάδας που θα διεκδικεί σημαντικές επιτυχίες τα επόμενα χρόνια, οι δύο πλευρές συνεχίζουν μαζί, με πίστη, ενθουσιασμό και ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, έως το καλοκαίρι του 2029.

Η οικογένεια του Περιστερίου Betsson εύχεται στον Βασίλη Ξανθόπουλο υγεία και πολλές επιτυχίες στον πάγκο της ομάδας μας!».
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν  στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.

Nova more: H νέα, πρόταση που ενώνει Ιnternet, Σταθερή, Κινητή και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη!

Στην εποχή των συνδυαστικών προγραμμάτων, οι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς χαμηλότερες χρεώσεις, αλλά ολοκληρωμένες προτάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τους κάνουν να νιώθουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης