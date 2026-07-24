Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Για ακόμη τρία χρόνια στο «τιμόνι» του Περιστεριού ο Ξανθόπουλος
Για ακόμη τρία χρόνια στο «τιμόνι» του Περιστεριού ο Ξανθόπουλος
Ο παλαίμαχος πλέι μέικερ ανέλαβε το περασμένο καλοκαίρι τα ηνία της ομάδας
Έως το 2029 θα παραμείνει ο Βασίλης Ξανθόπουλος στην τεχνική ηγεσία του Περιστερίου, καθώς η «κυανοκίτρινη» ΚΑΕ γνωστοποίησε την Πέμπτη την επέκταση της συνεργασίας της με τον 42χρονο τεχνικό γι' ακόμη τρία χρόνια.
Υπενθυμίζεται ότι ο παλαίμαχος πλέι μέικερ ανέλαβε το περασμένο καλοκαίρι τα ηνία της ομάδας, λίγο καιρό αφότου αποφάσισε να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, μετά από αγωνιστική καριέρα 23 ετών, και να ασχοληθεί με την προπονητική.
Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:
«Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον προπονητή της ομάδας, Βασίλη Ξανθόπουλο, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.
Η συμφωνία αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης της διοίκησης στον Έλληνα τεχνικό, στη φιλοσοφία του και στο αγωνιστικό πλάνο που έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται.
Με την εργατικότητα, τη συνέπεια και την προπονητική του προσέγγιση, ο Βασίλης Ξανθόπουλος έχει θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία μιας ομάδας με ξεκάθαρη ταυτότητα, υψηλές φιλοδοξίες και προοπτική διαρκούς εξέλιξης.
Κεντρικό πυλώνα αυτού του κοινού πλάνου αποτελεί η ανάδειξη και η ανάπτυξη νέων ταλαντούχων αθλητών, με την παροχή των ευκαιριών και του κατάλληλου περιβάλλοντος ώστε να εξελιχθούν και να αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι του μέλλοντος του συλλόγου.
Με κοινό όραμα τη διατήρηση του Περιστερίου Betsson σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και τη δημιουργία μιας ομάδας που θα διεκδικεί σημαντικές επιτυχίες τα επόμενα χρόνια, οι δύο πλευρές συνεχίζουν μαζί, με πίστη, ενθουσιασμό και ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, έως το καλοκαίρι του 2029.
Η οικογένεια του Περιστερίου Betsson εύχεται στον Βασίλη Ξανθόπουλο υγεία και πολλές επιτυχίες στον πάγκο της ομάδας μας!».
Υπενθυμίζεται ότι ο παλαίμαχος πλέι μέικερ ανέλαβε το περασμένο καλοκαίρι τα ηνία της ομάδας, λίγο καιρό αφότου αποφάσισε να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, μετά από αγωνιστική καριέρα 23 ετών, και να ασχοληθεί με την προπονητική.
Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:
«Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον προπονητή της ομάδας, Βασίλη Ξανθόπουλο, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.
Η συμφωνία αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης της διοίκησης στον Έλληνα τεχνικό, στη φιλοσοφία του και στο αγωνιστικό πλάνο που έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται.
Με την εργατικότητα, τη συνέπεια και την προπονητική του προσέγγιση, ο Βασίλης Ξανθόπουλος έχει θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία μιας ομάδας με ξεκάθαρη ταυτότητα, υψηλές φιλοδοξίες και προοπτική διαρκούς εξέλιξης.
Κεντρικό πυλώνα αυτού του κοινού πλάνου αποτελεί η ανάδειξη και η ανάπτυξη νέων ταλαντούχων αθλητών, με την παροχή των ευκαιριών και του κατάλληλου περιβάλλοντος ώστε να εξελιχθούν και να αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι του μέλλοντος του συλλόγου.
Με κοινό όραμα τη διατήρηση του Περιστερίου Betsson σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και τη δημιουργία μιας ομάδας που θα διεκδικεί σημαντικές επιτυχίες τα επόμενα χρόνια, οι δύο πλευρές συνεχίζουν μαζί, με πίστη, ενθουσιασμό και ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, έως το καλοκαίρι του 2029.
Η οικογένεια του Περιστερίου Betsson εύχεται στον Βασίλη Ξανθόπουλο υγεία και πολλές επιτυχίες στον πάγκο της ομάδας μας!».
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