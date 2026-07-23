Νίστρουπ: «Στόχος ήταν η νίκη αλλά θα μπορούσαμε να πετύχουμε κι άλλα γκολ»

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Πάκσι, λέγοντας πως το Τριφύλλι μπορούσε να είχε επικρατήσει με 3-4 γκολ διαφορά.«Στόχος μας η νίκη. Νικήσαμε. Μετά το 2-0 τους αφήσαμε περισσότερο να επιτευθούν. Θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει μια διαφορά με 3-4 γκολ. Ξεκινήσαμε καλα στο 2ο ημίχρονο. Μπορούσαμε περισσότερα γκολ, αλλά καλό που έχουμε και την διαφορά του ενός γκολ, καλύτερο από το να μην έχουμε καθόλου. »Είναι μια ομαδα που πιέζει ψηλά και θέλει να εκμεταλλευτεί τα λάθη. Το ίδιο κανουμε. Σέβομαι τον αντίπαλό μας. Τελείωσε 2η-3η στην Ουγγαρία. Ε΄μαστε φαβορι. Πρέπει να κοιτάξουμε τις δυνατότητες μας. Με την ποιότητά μας μπορούμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και στη ρεβάνς.