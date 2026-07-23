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Νίστρουπ: «Στόχος ήταν η νίκη αλλά θα μπορούσαμε να πετύχουμε κι άλλα γκολ»
SPORTS
Παναθηναϊκός Τζέικομπ Νίστρουπ Πάκσι

Νίστρουπ: «Στόχος ήταν η νίκη αλλά θα μπορούσαμε να πετύχουμε κι άλλα γκολ»

Όσα δήλωσε ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη επί της Πάκσι

Νίστρουπ: «Στόχος ήταν η νίκη αλλά θα μπορούσαμε να πετύχουμε κι άλλα γκολ»
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Πάκσι, λέγοντας πως το Τριφύλλι μπορούσε να είχε επικρατήσει με 3-4 γκολ διαφορά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζέικομπ Νίστρουπ:

«Στόχος μας η νίκη. Νικήσαμε. Μετά το 2-0 τους αφήσαμε περισσότερο να επιτευθούν. Θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει μια διαφορά με 3-4 γκολ. Ξεκινήσαμε καλα στο 2ο ημίχρονο. Μπορούσαμε περισσότερα γκολ, αλλά καλό που έχουμε και την διαφορά του ενός γκολ, καλύτερο από το να μην έχουμε καθόλου. »

Είναι μια ομαδα που πιέζει ψηλά και θέλει να εκμεταλλευτεί τα λάθη. Το ίδιο κανουμε. Σέβομαι τον αντίπαλό μας. Τελείωσε 2η-3η στην Ουγγαρία. Ε΄μαστε φαβορι. Πρέπει να κοιτάξουμε τις δυνατότητες μας. Με την ποιότητά μας μπορούμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και στη ρεβάνς.

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