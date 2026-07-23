ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά τώρα στο Σουφλί, σηκώθηκαν 4 εναέρια

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στα Οινόφυτα Βοιωτίας, επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Ντινάμο Κιέβου - ΠΑΟΚ: Η ένταση στο φινάλε ανάμεσα στους παίκτες, δείτε βίντεο
SPORTS
Ντίναμο Κιέβου ΠΑΟΚ Europa League

Ντινάμο Κιέβου - ΠΑΟΚ: Η ένταση στο φινάλε ανάμεσα στους παίκτες, δείτε βίντεο

Ο λόγος ήταν μια κίνηση των Ουκρανών, που κανείς δεν κατάλαβε, οι παίκτες της Ντινάμο πήγαν προς το μέρος των περίπου 200 οπαδών του ΠΑΟΚ

Ντινάμο Κιέβου - ΠΑΟΚ: Η ένταση στο φινάλε ανάμεσα στους παίκτες, δείτε βίντεο
12 ΣΧΟΛΙΑ
Δεν έλειψε η ένταση στο τέλος του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Ντινάμο Κιέβου στην Πολωνία. 

Ο λόγος ήταν μια κίνηση των Ουκρανών, που σχεδόν κανείς δεν κατάλαβε. Οι παίκτες της Ντινάμο πήγαν προς το μέρος των περίπου 200 οπαδών του ΠΑΟΚ. 

Προς την ίδια κατεύθυνση βρέθηκαν φυσικά και οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Προκειμένου να πανηγυρίσουν όλοι μαζί το «διπλό». 

Σε αυτό το σημείο υπήρξε ένταση ανάμεσα σε παίκτες του ΠΑΟΚ και της Ντινάμο. Ειδικά ο Κένι ήταν έξαλλος με τους αντιπάλους του. 

Πάντως, το όποιο θέμα δεν κράτησε αρκετή ώρα, με τους παίκτες της Ντινάμο να αποχωρούν από το σημείο. Και τους παίκτες του ΠΑΟΚ να χειροκροτούν τους οπαδούς τους, που βρέθηκαν στις εξέδρες. 

12 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν  στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.

Nova more: H νέα, πρόταση που ενώνει Ιnternet, Σταθερή, Κινητή και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη!

Στην εποχή των συνδυαστικών προγραμμάτων, οι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς χαμηλότερες χρεώσεις, αλλά ολοκληρωμένες προτάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τους κάνουν να νιώθουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης