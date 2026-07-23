Ντινάμο Κιέβου - ΠΑΟΚ: Η ένταση στο φινάλε ανάμεσα στους παίκτες, δείτε βίντεο
Ντινάμο Κιέβου - ΠΑΟΚ: Η ένταση στο φινάλε ανάμεσα στους παίκτες, δείτε βίντεο
Ο λόγος ήταν μια κίνηση των Ουκρανών, που κανείς δεν κατάλαβε, οι παίκτες της Ντινάμο πήγαν προς το μέρος των περίπου 200 οπαδών του ΠΑΟΚ
Δεν έλειψε η ένταση στο τέλος του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Ντινάμο Κιέβου στην Πολωνία.
Ο λόγος ήταν μια κίνηση των Ουκρανών, που σχεδόν κανείς δεν κατάλαβε. Οι παίκτες της Ντινάμο πήγαν προς το μέρος των περίπου 200 οπαδών του ΠΑΟΚ.
Προς την ίδια κατεύθυνση βρέθηκαν φυσικά και οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Προκειμένου να πανηγυρίσουν όλοι μαζί το «διπλό».
Σε αυτό το σημείο υπήρξε ένταση ανάμεσα σε παίκτες του ΠΑΟΚ και της Ντινάμο. Ειδικά ο Κένι ήταν έξαλλος με τους αντιπάλους του.
Πάντως, το όποιο θέμα δεν κράτησε αρκετή ώρα, με τους παίκτες της Ντινάμο να αποχωρούν από το σημείο. Και τους παίκτες του ΠΑΟΚ να χειροκροτούν τους οπαδούς τους, που βρέθηκαν στις εξέδρες.
Ο λόγος ήταν μια κίνηση των Ουκρανών, που σχεδόν κανείς δεν κατάλαβε. Οι παίκτες της Ντινάμο πήγαν προς το μέρος των περίπου 200 οπαδών του ΠΑΟΚ.
Προς την ίδια κατεύθυνση βρέθηκαν φυσικά και οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Προκειμένου να πανηγυρίσουν όλοι μαζί το «διπλό».
Σε αυτό το σημείο υπήρξε ένταση ανάμεσα σε παίκτες του ΠΑΟΚ και της Ντινάμο. Ειδικά ο Κένι ήταν έξαλλος με τους αντιπάλους του.
Πάντως, το όποιο θέμα δεν κράτησε αρκετή ώρα, με τους παίκτες της Ντινάμο να αποχωρούν από το σημείο. Και τους παίκτες του ΠΑΟΚ να χειροκροτούν τους οπαδούς τους, που βρέθηκαν στις εξέδρες.
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