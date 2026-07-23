Athens Finals 2026: Ολοκληρώθηκαν τα προκριματικά και συμπληρώθηκε το κυρίως ταμπλό

5. Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου6. Δημήτρης Καλιόζης/Αντώνης Καρύκας7. Κώστας Βένιος/Βαγγέλης Σιδέρης8. Ανδρέας Κοντοστάθης/Κυριάκος ΚεσκίνηςΗ Δήμητρα Μαναβή με την Όλγα Στράντζαλη και η Ευανθία Λάβδα με την Ελευθερία Καζάκου εξασφάλισαν τα δύο εισιτήρια για το κυρίως ταμπλό του Athens Finals 2026.Τα δύο δίδυμα συμπλήρωσαν την οκτάδα που θα διεκδικήσει στην πλατεία Συντάγματος τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στο 32ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley.Η Δήμητρα Μαναβή με την Όλγα Στράντζαλη άνοιξαν και το πρόγραμμα των προκριματικών και στον πρώτο τους αγώνα επικράτησαν της Έριν Μάλεσιτς και της Βανέσσας Θαλασσινού με 2-0 (21-17, 21-15) σετ. Στον αγώνα πρόκρισης στο κυρίως ταμπλό αν και βρέθηκαν πίσω στα σετ από την Ελισάβετ Παπαγεωργίου και την Ευανθία Μπαλδώκα κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν τη νίκη-πρόκριση στο τάι μπρέικ (19-21, 21-17, 15-13).Η Ευανθία Λάβδα με την Ελευθερία Καζάκου στο πρώτο τους παιχνίδι άφησαν εκτός συνέχειας την Αργυρώ Ντεστάκου και την Μαργαρίτα Τόλη με 2-1 (21-15, 19-21, 15-11) σετ, ενώ στο τάι μπρέικ κρίθηκε και ο αγώνας πρόκρισης απέναντι στην Μαρία Πολονύφη και την Χρυσή Γιαννέλου (21-17, 18-21, 15-11).1. Πέρσα Σακελλαρίδη/Διονυσία Μάτιου2. Ελπίδα Πιτσιγκώνη/Ελένη Χαντζή3. Βασιλική Ματιάδη/Ευαγγελία Χρήστου4. Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου5. Ζίνα Σωτηροπούλου/Παναγιώτα Καράκου6. Παρασκευή Ζαφειρίου/Αναστασία Σιρίνινα7. Δήμητρα Μαναβή/Όλγα Στράντζαλη8. Ευανθία Λάβδα/Ελευθερία Καζάκου