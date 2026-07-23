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Athens Finals 2026: Ολοκληρώθηκαν τα προκριματικά και συμπληρώθηκε το κυρίως ταμπλό
Athens Finals 2026: Ολοκληρώθηκαν τα προκριματικά και συμπληρώθηκε το κυρίως ταμπλό
Οι Σιδέρης, Βένιος και Κοντοστάθης, Κεσκίνης στους άνδρες και οι Μαναβή, Στράντζαλη με τις Λάβδα, Καζάκου είναι οι ομάδες που πήραν τα εισιτήρια από τα προκριματικά στην πλατεία Συντάγματος
Στην τελική ευθεία μπαίνει το πανελλήνιο πρωτάθλημα μπιτς βόλεϊ με τους τελικούς να επιστρέφουν φέτος στην πλατεία Συντάγματος.
Στην καρδιά της πρωτεύουσας ξεκίνησαν από σήμερα οι αγώνες στο Athens Finals και έχουμε πλέον την οριστική σύνθεση στο κυρίως ταμπλό.
Ο Βαγγέλης Σιδέρης με τον Κώστα Βένιο και ο Ανδρέας Κοντοστάθης με τον Κυριάκο Κεσκίνη είναι οι δύο ομάδες που προκρίθηκαν μέσω των προκριματικών στο κυρίως ταμπλό του Athens Finals 2026.
Οι δύο ομάδες με τις δύο νίκες που πέτυχαν το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) στην πλατεία Συντάγματος συμπλήρωσαν το παζλ της οκτάδας που θα διεκδικήσει το επόμενο τριήμερο στην καρδιά της Αθήνας τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας.
Το πρώτο εισιτήριο πήραν ο Βαγγέλης Σιδέρης με τον Κώστα Βένιο. Αρχικά νίκησαν με 2-0 (21-11, 21-14) σετ τον Δήμο Μακράκη και τον Μιχάλη Παπαϊωάννου και στη συνέχεια άφησαν εκτός ταμπλό τον Νίκο Μανιάτη και τον Αίαντα Παπαδάκο επικρατώντας πάλι με 2-0 (21-14, 21-10) σετ.
Ο Ανδρέας Κοντοστάθης με τον Κυριάκο Κεσκίνη σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετείχαν φέτος βρέθηκαν στο κυρίως ταμπλό μέσω των προκριματικών. Στον πρώτο τους αγώνα στην πλατεία Συντάγματος επικράτησαν του Πέτρου Βαρβιτσιώτη και του Μάριου Μπασδέκη με 2-0 (21-15, 21-12) σετ και στον τελευταίο αγώνα της ημέρας κέρδισαν τον Σπύρο Καλούδη και τον Τριαντάφυλλο Ρεστέμη με 2-0 (21-15, 21-15) σετ.
Το κυρίως ταμπλό ανδρών του Athens Finals 2026
1. Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης
2. Αντιόλ Κόλα/Έντουαρντ Ράμος
3. Παναγιώτης Σεμιτέκολος/Χρήστος Τσιγαρίδας
4. Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου
Στην καρδιά της πρωτεύουσας ξεκίνησαν από σήμερα οι αγώνες στο Athens Finals και έχουμε πλέον την οριστική σύνθεση στο κυρίως ταμπλό.
Ο Βαγγέλης Σιδέρης με τον Κώστα Βένιο και ο Ανδρέας Κοντοστάθης με τον Κυριάκο Κεσκίνη είναι οι δύο ομάδες που προκρίθηκαν μέσω των προκριματικών στο κυρίως ταμπλό του Athens Finals 2026.
Οι δύο ομάδες με τις δύο νίκες που πέτυχαν το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) στην πλατεία Συντάγματος συμπλήρωσαν το παζλ της οκτάδας που θα διεκδικήσει το επόμενο τριήμερο στην καρδιά της Αθήνας τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας.
Το πρώτο εισιτήριο πήραν ο Βαγγέλης Σιδέρης με τον Κώστα Βένιο. Αρχικά νίκησαν με 2-0 (21-11, 21-14) σετ τον Δήμο Μακράκη και τον Μιχάλη Παπαϊωάννου και στη συνέχεια άφησαν εκτός ταμπλό τον Νίκο Μανιάτη και τον Αίαντα Παπαδάκο επικρατώντας πάλι με 2-0 (21-14, 21-10) σετ.
Ο Ανδρέας Κοντοστάθης με τον Κυριάκο Κεσκίνη σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετείχαν φέτος βρέθηκαν στο κυρίως ταμπλό μέσω των προκριματικών. Στον πρώτο τους αγώνα στην πλατεία Συντάγματος επικράτησαν του Πέτρου Βαρβιτσιώτη και του Μάριου Μπασδέκη με 2-0 (21-15, 21-12) σετ και στον τελευταίο αγώνα της ημέρας κέρδισαν τον Σπύρο Καλούδη και τον Τριαντάφυλλο Ρεστέμη με 2-0 (21-15, 21-15) σετ.
Το κυρίως ταμπλό ανδρών του Athens Finals 2026
1. Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης
2. Αντιόλ Κόλα/Έντουαρντ Ράμος
3. Παναγιώτης Σεμιτέκολος/Χρήστος Τσιγαρίδας
4. Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου
5. Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου
6. Δημήτρης Καλιόζης/Αντώνης Καρύκας
7. Κώστας Βένιος/Βαγγέλης Σιδέρης
8. Ανδρέας Κοντοστάθης/Κυριάκος Κεσκίνης
Η Δήμητρα Μαναβή με την Όλγα Στράντζαλη και η Ευανθία Λάβδα με την Ελευθερία Καζάκου εξασφάλισαν τα δύο εισιτήρια για το κυρίως ταμπλό του Athens Finals 2026.
Τα δύο δίδυμα συμπλήρωσαν την οκτάδα που θα διεκδικήσει στην πλατεία Συντάγματος τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στο 32ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley.
Η Δήμητρα Μαναβή με την Όλγα Στράντζαλη άνοιξαν και το πρόγραμμα των προκριματικών και στον πρώτο τους αγώνα επικράτησαν της Έριν Μάλεσιτς και της Βανέσσας Θαλασσινού με 2-0 (21-17, 21-15) σετ. Στον αγώνα πρόκρισης στο κυρίως ταμπλό αν και βρέθηκαν πίσω στα σετ από την Ελισάβετ Παπαγεωργίου και την Ευανθία Μπαλδώκα κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν τη νίκη-πρόκριση στο τάι μπρέικ (19-21, 21-17, 15-13).
Η Ευανθία Λάβδα με την Ελευθερία Καζάκου στο πρώτο τους παιχνίδι άφησαν εκτός συνέχειας την Αργυρώ Ντεστάκου και την Μαργαρίτα Τόλη με 2-1 (21-15, 19-21, 15-11) σετ, ενώ στο τάι μπρέικ κρίθηκε και ο αγώνας πρόκρισης απέναντι στην Μαρία Πολονύφη και την Χρυσή Γιαννέλου (21-17, 18-21, 15-11).
Η οκτάδα του κυρίως ταμπλό των γυναικών
1. Πέρσα Σακελλαρίδη/Διονυσία Μάτιου
2. Ελπίδα Πιτσιγκώνη/Ελένη Χαντζή
3. Βασιλική Ματιάδη/Ευαγγελία Χρήστου
4. Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου
5. Ζίνα Σωτηροπούλου/Παναγιώτα Καράκου
6. Παρασκευή Ζαφειρίου/Αναστασία Σιρίνινα
7. Δήμητρα Μαναβή/Όλγα Στράντζαλη
8. Ευανθία Λάβδα/Ελευθερία Καζάκου
6. Δημήτρης Καλιόζης/Αντώνης Καρύκας
7. Κώστας Βένιος/Βαγγέλης Σιδέρης
8. Ανδρέας Κοντοστάθης/Κυριάκος Κεσκίνης
Η Δήμητρα Μαναβή με την Όλγα Στράντζαλη και η Ευανθία Λάβδα με την Ελευθερία Καζάκου εξασφάλισαν τα δύο εισιτήρια για το κυρίως ταμπλό του Athens Finals 2026.
Τα δύο δίδυμα συμπλήρωσαν την οκτάδα που θα διεκδικήσει στην πλατεία Συντάγματος τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στο 32ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley.
Η Δήμητρα Μαναβή με την Όλγα Στράντζαλη άνοιξαν και το πρόγραμμα των προκριματικών και στον πρώτο τους αγώνα επικράτησαν της Έριν Μάλεσιτς και της Βανέσσας Θαλασσινού με 2-0 (21-17, 21-15) σετ. Στον αγώνα πρόκρισης στο κυρίως ταμπλό αν και βρέθηκαν πίσω στα σετ από την Ελισάβετ Παπαγεωργίου και την Ευανθία Μπαλδώκα κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν τη νίκη-πρόκριση στο τάι μπρέικ (19-21, 21-17, 15-13).
Η Ευανθία Λάβδα με την Ελευθερία Καζάκου στο πρώτο τους παιχνίδι άφησαν εκτός συνέχειας την Αργυρώ Ντεστάκου και την Μαργαρίτα Τόλη με 2-1 (21-15, 19-21, 15-11) σετ, ενώ στο τάι μπρέικ κρίθηκε και ο αγώνας πρόκρισης απέναντι στην Μαρία Πολονύφη και την Χρυσή Γιαννέλου (21-17, 18-21, 15-11).
Η οκτάδα του κυρίως ταμπλό των γυναικών
1. Πέρσα Σακελλαρίδη/Διονυσία Μάτιου
2. Ελπίδα Πιτσιγκώνη/Ελένη Χαντζή
3. Βασιλική Ματιάδη/Ευαγγελία Χρήστου
4. Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου
5. Ζίνα Σωτηροπούλου/Παναγιώτα Καράκου
6. Παρασκευή Ζαφειρίου/Αναστασία Σιρίνινα
7. Δήμητρα Μαναβή/Όλγα Στράντζαλη
8. Ευανθία Λάβδα/Ελευθερία Καζάκου
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