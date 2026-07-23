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Τσάπρας για τη νίκη του Παναθηναϊκού: «Μπορούσαμε κι άλλα γκολ», δείτε βίντεο
SPORTS
Παναθηναϊκός Τριαντάφυλλος Τσάπρας Πάκσι Conference League

Τσάπρας για τη νίκη του Παναθηναϊκού: «Μπορούσαμε κι άλλα γκολ», δείτε βίντεο

Όσα δήλωσε ο Έλληνας μπακ των «πρασίνων» για το «διπλό» στην Ουγγαρία

Τσάπρας για τη νίκη του Παναθηναϊκού: «Μπορούσαμε κι άλλα γκολ», δείτε βίντεο
Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας έκανε καλό επίσημο ντεμπούτο στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Πάκσι. 

Ο Έλληνας μπακ αναφέρθηκε στο «διπλό», στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα αλλά και σε όσα είδε στην πρώτη αναμέτρηση με τους Ούγγρους: «Είμαστε χαρούμενοι για το αποτέλεσμα, θέλαμε τη νίκη. Δουλεύαμε καιρό για αυτό το ματς, βγάζουμε πράγματα στο γήπεδο και εννοείται θέλουμε να βελτιώσουμε πολλά ακόμα.

Είχα λίγο άγχος πριν το ματς, είμαι χαρούμενος για το ντεμπούτο μου και τη νίκη. Θα βοηθάω την ομάδα για όσο χρειαστεί και όλα καλά».

Στην ερώτηση αν ο Παναθηναϊκός μπορούσε να νικήσει με μεγαλύτερο σκορ: «Θα μπορούσαμε να βάλουμε κι άλλα γκολ, θα πρέπει να προσέξουμε τις μεγάλες μπαλιές και τις σέντρες που κάνουν. Και σήμερα ανταπεξήλθαμε καλά σε αυτό».

Για τον Νίστρουπ: «Είναι πολύ απαιτητικός ο προπονητής, θέλει να παίζουμε όπως στις προπονήσεις και το κάνουμε, αλλά θα πρέπει να βελτιώσουμε πράγματα».

Για τον τρόπο παιχνιδιού της Πάκσι: «Δεν μας προβλημάτισε πολύ, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα, καθώς παίζουμε στον Παναθηναϊκό. Κάναμε ένα καλό βήμα, αλλά πρέπει να κερδίσουμε και στον επαναληπτικό».

Αν είναι ακόμα πιο πιεστικό πως ο Παναθηναϊκός δεν έχει δεύτερη ευκαιρία: «Δεν μας βάζει περισσότερη πίεση, ξέρουμε που αγωνιζόμαστε και εννοείται πρέπει να είμαστε στη League Phase του Conference League».

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