Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Αποχαιρέτησε τους παίκτες της Μπριζ ο Τζόλης και χάρισε φανέλες της Εθνικής
Αποχαιρέτησε τους παίκτες της Μπριζ ο Τζόλης και χάρισε φανέλες της Εθνικής
Εμφανώς συγκινημένος προχώρησε και σε μία πολύ όμορφη κίνηση
Ο Χρήστος Τζόλης είναι πλέον ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, με την πρώην ομάδα του, Κλαμπ Μπριζ, να δημοσιεύει βίντεο από το αντίο του Έλληνα μεσοεπιθετικού στους πρώην πια συμπαίκτες του.
Ο 24χρονος παίκτης διακρίνεται να αποχαιρετά μιλώντας στα αγγλικά τους παίκτες του βελγικού κλαμπ όντας εμφανώς συγκινημένος, ενώ προχώρησε και σε μία πολύ όμορφη κίνηση, καθώς τους χάρισε από μία φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.
Ο Τζόλης αγωνίστηκε για δύο σεζόν στους Φλαμανδούς, μετρώντας 43 γκολ και 45 ασίστ σε 108 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ πανηγύρισε και την κατάκτηση τριών τίτλων.
gazzetta.gr
Ο 24χρονος παίκτης διακρίνεται να αποχαιρετά μιλώντας στα αγγλικά τους παίκτες του βελγικού κλαμπ όντας εμφανώς συγκινημένος, ενώ προχώρησε και σε μία πολύ όμορφη κίνηση, καθώς τους χάρισε από μία φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.
Ο Τζόλης αγωνίστηκε για δύο σεζόν στους Φλαμανδούς, μετρώντας 43 γκολ και 45 ασίστ σε 108 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ πανηγύρισε και την κατάκτηση τριών τίτλων.
View this post on Instagram
gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα