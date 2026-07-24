Αποχαιρέτησε τους παίκτες της Μπριζ ο Τζόλης και χάρισε φανέλες της Εθνικής
SPORTS
Χρήστος Τζόλης Μπριζ Άρσεναλ

Αποχαιρέτησε τους παίκτες της Μπριζ ο Τζόλης και χάρισε φανέλες της Εθνικής

Εμφανώς  συγκινημένος προχώρησε και σε μία πολύ όμορφη κίνηση

Αποχαιρέτησε τους παίκτες της Μπριζ ο Τζόλης και χάρισε φανέλες της Εθνικής
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Ο Χρήστος Τζόλης είναι πλέον ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, με την πρώην ομάδα του, Κλαμπ Μπριζ, να δημοσιεύει βίντεο από το αντίο του Έλληνα μεσοεπιθετικού στους πρώην πια συμπαίκτες του.

Ο 24χρονος παίκτης διακρίνεται να αποχαιρετά μιλώντας στα αγγλικά τους παίκτες του βελγικού κλαμπ όντας εμφανώς συγκινημένος, ενώ προχώρησε και σε μία πολύ όμορφη κίνηση, καθώς τους χάρισε από μία φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Ο Τζόλης αγωνίστηκε για δύο σεζόν στους Φλαμανδούς, μετρώντας 43 γκολ και 45 ασίστ σε 108 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ πανηγύρισε και την κατάκτηση τριών τίτλων.

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gazzetta.gr
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