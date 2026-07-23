Αλέσιο Λίσι: «Ήταν μία μεγάλη ομαδική προσπάθεια, μία νίκη που ανήκει σε όλη την ομάδα
Αλέσιο Λίσι: «Ήταν μία μεγάλη ομαδική προσπάθεια, μία νίκη που ανήκει σε όλη την ομάδα
Ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο Ιταλός τεχνικός από την εικόνα του ΠΑΟΚ στο νικηφόρο 3-2 με την Ντινάμο Κιέβου
Ο Αλέσιο Λίσι έκανε ντεμπούτο με το δεξί στον πάγκο του ΠΑΟΚ καθώς ο Δικέφαλος επικράτησε με 3-2 στην Πολωνία της Ντινάμο Κιέβου, στο πρώτο ματς των δύο ομάδωνγια τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.
Οι ασπρόμαυροι αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ μόλις στο 3', αντέδρασαν προηγήθηκαν με 3-1 και θα μπορούσαν να είχαν πετύχει κι άλλα γκολ, με τον Ιταλό τεχνικό να μιλά για την κακή εικόνα μετά το 70', αλλά και την κατάσταση του Τάχα Άλι που αποχώρησε τραυματίας.
Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:
Για το πως είδε το πρώτο του παιχνίδι: «Είναι κάπως δύσκολο να αναλύσω το ματς, γιατί βρεθήκαμε πίσω στο σκορ νωρίς. Δεν παραπονιέμαι για αυτό. Ισοφαρίσαμε γρήγορα, είχαμε έναν τραυματισμό. Ανεβάσαμε την απόδοσή μας και δίκαια πήγαμε με το 1-2 στα αποδυτήρια. Στο β΄ημίχρονο μπήκαμε πολύ καλά κάναμε το 1-3, εκεί κάπως κινδυνέψαμε, ίσως αξίζανε την ισοφάριση. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους παίκτες, οι αλλαγές έδωσαν ταχύτητα και ενέργεια. .Παίξαμε πολύ καλά, κοντρολάραμε το ματς και είμαι χαρούμενος για τη νίκη».
Για την «καθίζηση» μετά το 70': «Σ' αυτό ευθύνεται ο ψυχολογικός τομέας, ο συναισθηματικός. Ίσως επειδή ο αντίπαλος είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση. Ήμασταν άνετοι στο γήπεδο, είχαμε τον έλεγχο. Μετά όταν σκόραραν όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Η Ντιναμό είναι μία ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο, ξέρει τι να κάνει στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες και να επιτίθεται. Ίσως θα μπορούσα να κάνω και νωρίτερα τις αλλαγές. Ήταν μία μεγάλη ομαδική προσπάθεια. Μία νίκη που ανήκει σε όλη την ομάδα».
Για τον Σανταμαρία και την κατάσταση του Άλι: «Τον Σανταμαρία τον γνωρίζω πολύ καλά. Μας δίνει πολύ μεγάλη δύναμη, ένιωθα ότι τον χρειαζόμασταν. Γι' αυτό πήραμε αυτή την απόφαση. Για τον Άλι πρέπει να περιμένουμε αύριο τις εξετάσεις. Δεν θέλω να πω αν είναι καλά ή κακά τα δείγματα. Καλύτερα αύριο».
Οι ασπρόμαυροι αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ μόλις στο 3', αντέδρασαν προηγήθηκαν με 3-1 και θα μπορούσαν να είχαν πετύχει κι άλλα γκολ, με τον Ιταλό τεχνικό να μιλά για την κακή εικόνα μετά το 70', αλλά και την κατάσταση του Τάχα Άλι που αποχώρησε τραυματίας.
Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:
Για το πως είδε το πρώτο του παιχνίδι: «Είναι κάπως δύσκολο να αναλύσω το ματς, γιατί βρεθήκαμε πίσω στο σκορ νωρίς. Δεν παραπονιέμαι για αυτό. Ισοφαρίσαμε γρήγορα, είχαμε έναν τραυματισμό. Ανεβάσαμε την απόδοσή μας και δίκαια πήγαμε με το 1-2 στα αποδυτήρια. Στο β΄ημίχρονο μπήκαμε πολύ καλά κάναμε το 1-3, εκεί κάπως κινδυνέψαμε, ίσως αξίζανε την ισοφάριση. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους παίκτες, οι αλλαγές έδωσαν ταχύτητα και ενέργεια. .Παίξαμε πολύ καλά, κοντρολάραμε το ματς και είμαι χαρούμενος για τη νίκη».
Για την «καθίζηση» μετά το 70': «Σ' αυτό ευθύνεται ο ψυχολογικός τομέας, ο συναισθηματικός. Ίσως επειδή ο αντίπαλος είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση. Ήμασταν άνετοι στο γήπεδο, είχαμε τον έλεγχο. Μετά όταν σκόραραν όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Η Ντιναμό είναι μία ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο, ξέρει τι να κάνει στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες και να επιτίθεται. Ίσως θα μπορούσα να κάνω και νωρίτερα τις αλλαγές. Ήταν μία μεγάλη ομαδική προσπάθεια. Μία νίκη που ανήκει σε όλη την ομάδα».
Για τον Σανταμαρία και την κατάσταση του Άλι: «Τον Σανταμαρία τον γνωρίζω πολύ καλά. Μας δίνει πολύ μεγάλη δύναμη, ένιωθα ότι τον χρειαζόμασταν. Γι' αυτό πήραμε αυτή την απόφαση. Για τον Άλι πρέπει να περιμένουμε αύριο τις εξετάσεις. Δεν θέλω να πω αν είναι καλά ή κακά τα δείγματα. Καλύτερα αύριο».
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