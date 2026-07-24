Η Μάντσεστερ Σίτι απέκτησε τον Έλιοτ Άντερσον με μεταγραφή-ρεκόρ 135 εκατ. ευρώ

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Την απόκτηση του Άγγλου διεθνούς μέσου Έλιοτ Άντερσον από τη Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε η Μάντσεστερ Σίτι, με το ποσό της μεταγραφής να εκτιμάται από τα βρετανικά ΜΜΕ(περίπου 135 εκατ. ευρώ).Ο 23χρονος διεθνής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας, με τη μεταγραφή του να αποτελεί τη δεύτερη ακριβότερη στην ιστορία της Σίτι, μετά την απόκτηση τουαπό την Άστον Βίλα το 2021 έναντι 117,5 εκατ. ευρώ.Παράλληλα, πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη μεταγραφή Άγγλου ποδοσφαιριστή, πίσω από εκείνη του, ο οποίος μετακινήθηκε αυτή την εβδομάδα από την Άστον Βίλα στην Τσέλσι έναντι 117 εκατομμυρίων λιρών (137 εκατ. ευρώ).Το απόλυτο ρεκόρ μεταγραφής για αγγλικό σύλλογο εξακολουθεί να ανήκει στη Λίβερπουλ, η οποία το περασμένο καλοκαίρι κατέβαλε 125 εκατομμύρια λίρες (περίπου 146 εκατ. ευρώ) στη Νιούκαστλ για την απόκτηση του Σουηδού επιθετικού«Η Μάντσεστερ Σίτι είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο και διαθέτει ένα εκπληκτικό ρόστερ, με ποιότητα σε κάθε θέση. Από τη στιγμή που έμαθα ότι ενδιαφερόταν για εμένα, ήμουν αποφασισμένος να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή», δήλωσε ο Άντερσον στην επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου.Η Σίτι, η οποία στα τέλη Ιουνίου ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιταλούστην τεχνική ηγεσία ως διαδόχου του Πεπ Γκουαρδιόλα, ολοκλήρωσε την περασμένη αγωνιστική περίοδο στη δεύτερη θέση της Premier League, πίσω από την Άρσεναλ.Προϊόν των ακαδημιών της Νιούκαστλ, ο Άντερσον μεταγράφηκε στη Νότιγχαμ Φόρεστ το 2024 και εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχος της ομάδας, καταγράφοντας 75 συμμετοχές σε δύο σεζόν στην Premier League και συμβάλλοντας στην επιστροφή του συλλόγου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για πρώτη φορά τη σεζόν 2024-25.«Η πρόοδός του τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά εντυπωσιακή και αποδεικνύει την επιθυμία του να εξελιχθεί στον καλύτερο δυνατό ποδοσφαιριστή», δήλωσε ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Σίτι, Ούγκο Βιάνα.Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο αγγλικός σύλλογος, ο Άντερσον ήταν την περασμένη σεζόν ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες επαφές με την μπάλα και τις περισσότερες κερδισμένες μονομαχίες στην Premier League.Ο μέσος των «πολιτών» κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική Αγγλίας από τον Τόμας Τούχελ τον Σεπτέμβριο του 2025, στην αναμέτρηση με την Ανδόρα, και έκτοτε έχει καταγράψει 17 συμμετοχές με τα «Τρία Λιοντάρια».Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 αγωνίστηκε σε όλους τους αγώνες της Αγγλίας, ως βασικός σε όλες τις αναμετρήσεις, με εξαίρεση τον μικρό τελικό απέναντι στη Γαλλία, όπου πέρασε ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά της νίκης με 6-4.