Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Η Μάντσεστερ Σίτι απέκτησε τον Έλιοτ Άντερσον με μεταγραφή-ρεκόρ 135 εκατ. ευρώ
Η Μάντσεστερ Σίτι απέκτησε τον Έλιοτ Άντερσον με μεταγραφή-ρεκόρ 135 εκατ. ευρώ
Ο 23χρονος διεθνής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2031
Την απόκτηση του Άγγλου διεθνούς μέσου Έλιοτ Άντερσον από τη Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε η Μάντσεστερ Σίτι, με το ποσό της μεταγραφής να εκτιμάται από τα βρετανικά ΜΜΕ στα 116 εκατομμύρια λίρες (περίπου 135 εκατ. ευρώ).
Ο 23χρονος διεθνής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2031, με τη μεταγραφή του να αποτελεί τη δεύτερη ακριβότερη στην ιστορία της Σίτι, μετά την απόκτηση του Τζακ Γκρίλις από την Άστον Βίλα το 2021 έναντι 117,5 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη μεταγραφή Άγγλου ποδοσφαιριστή, πίσω από εκείνη του Μόργκαν Ρότζερς, ο οποίος μετακινήθηκε αυτή την εβδομάδα από την Άστον Βίλα στην Τσέλσι έναντι 117 εκατομμυρίων λιρών (137 εκατ. ευρώ).
Το απόλυτο ρεκόρ μεταγραφής για αγγλικό σύλλογο εξακολουθεί να ανήκει στη Λίβερπουλ, η οποία το περασμένο καλοκαίρι κατέβαλε 125 εκατομμύρια λίρες (περίπου 146 εκατ. ευρώ) στη Νιούκαστλ για την απόκτηση του Σουηδού επιθετικού Αλεξάντερ Ίσακ.
«Η Μάντσεστερ Σίτι είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο και διαθέτει ένα εκπληκτικό ρόστερ, με ποιότητα σε κάθε θέση. Από τη στιγμή που έμαθα ότι ενδιαφερόταν για εμένα, ήμουν αποφασισμένος να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή», δήλωσε ο Άντερσον στην επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου.
Η Σίτι, η οποία στα τέλη Ιουνίου ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιταλού Έντσο Μαρέσκα στην τεχνική ηγεσία ως διαδόχου του Πεπ Γκουαρδιόλα, ολοκλήρωσε την περασμένη αγωνιστική περίοδο στη δεύτερη θέση της Premier League, πίσω από την Άρσεναλ.
Προϊόν των ακαδημιών της Νιούκαστλ, ο Άντερσον μεταγράφηκε στη Νότιγχαμ Φόρεστ το 2024 και εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχος της ομάδας, καταγράφοντας 75 συμμετοχές σε δύο σεζόν στην Premier League και συμβάλλοντας στην επιστροφή του συλλόγου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για πρώτη φορά τη σεζόν 2024-25.
«Η πρόοδός του τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά εντυπωσιακή και αποδεικνύει την επιθυμία του να εξελιχθεί στον καλύτερο δυνατό ποδοσφαιριστή», δήλωσε ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Σίτι, Ούγκο Βιάνα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο αγγλικός σύλλογος, ο Άντερσον ήταν την περασμένη σεζόν ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες επαφές με την μπάλα και τις περισσότερες κερδισμένες μονομαχίες στην Premier League.
Ο μέσος των «πολιτών» κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική Αγγλίας από τον Τόμας Τούχελ τον Σεπτέμβριο του 2025, στην αναμέτρηση με την Ανδόρα, και έκτοτε έχει καταγράψει 17 συμμετοχές με τα «Τρία Λιοντάρια».
Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 αγωνίστηκε σε όλους τους αγώνες της Αγγλίας, ως βασικός σε όλες τις αναμετρήσεις, με εξαίρεση τον μικρό τελικό απέναντι στη Γαλλία, όπου πέρασε ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά της νίκης με 6-4.
Ο 23χρονος διεθνής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2031, με τη μεταγραφή του να αποτελεί τη δεύτερη ακριβότερη στην ιστορία της Σίτι, μετά την απόκτηση του Τζακ Γκρίλις από την Άστον Βίλα το 2021 έναντι 117,5 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη μεταγραφή Άγγλου ποδοσφαιριστή, πίσω από εκείνη του Μόργκαν Ρότζερς, ο οποίος μετακινήθηκε αυτή την εβδομάδα από την Άστον Βίλα στην Τσέλσι έναντι 117 εκατομμυρίων λιρών (137 εκατ. ευρώ).
Το απόλυτο ρεκόρ μεταγραφής για αγγλικό σύλλογο εξακολουθεί να ανήκει στη Λίβερπουλ, η οποία το περασμένο καλοκαίρι κατέβαλε 125 εκατομμύρια λίρες (περίπου 146 εκατ. ευρώ) στη Νιούκαστλ για την απόκτηση του Σουηδού επιθετικού Αλεξάντερ Ίσακ.
«Η Μάντσεστερ Σίτι είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο και διαθέτει ένα εκπληκτικό ρόστερ, με ποιότητα σε κάθε θέση. Από τη στιγμή που έμαθα ότι ενδιαφερόταν για εμένα, ήμουν αποφασισμένος να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή», δήλωσε ο Άντερσον στην επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου.
Η Σίτι, η οποία στα τέλη Ιουνίου ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιταλού Έντσο Μαρέσκα στην τεχνική ηγεσία ως διαδόχου του Πεπ Γκουαρδιόλα, ολοκλήρωσε την περασμένη αγωνιστική περίοδο στη δεύτερη θέση της Premier League, πίσω από την Άρσεναλ.
Προϊόν των ακαδημιών της Νιούκαστλ, ο Άντερσον μεταγράφηκε στη Νότιγχαμ Φόρεστ το 2024 και εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχος της ομάδας, καταγράφοντας 75 συμμετοχές σε δύο σεζόν στην Premier League και συμβάλλοντας στην επιστροφή του συλλόγου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για πρώτη φορά τη σεζόν 2024-25.
«Η πρόοδός του τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά εντυπωσιακή και αποδεικνύει την επιθυμία του να εξελιχθεί στον καλύτερο δυνατό ποδοσφαιριστή», δήλωσε ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Σίτι, Ούγκο Βιάνα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο αγγλικός σύλλογος, ο Άντερσον ήταν την περασμένη σεζόν ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες επαφές με την μπάλα και τις περισσότερες κερδισμένες μονομαχίες στην Premier League.
Ο μέσος των «πολιτών» κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική Αγγλίας από τον Τόμας Τούχελ τον Σεπτέμβριο του 2025, στην αναμέτρηση με την Ανδόρα, και έκτοτε έχει καταγράψει 17 συμμετοχές με τα «Τρία Λιοντάρια».
Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 αγωνίστηκε σε όλους τους αγώνες της Αγγλίας, ως βασικός σε όλες τις αναμετρήσεις, με εξαίρεση τον μικρό τελικό απέναντι στη Γαλλία, όπου πέρασε ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά της νίκης με 6-4.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα