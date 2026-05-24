Νταμπλ η Μπάγερν με χατ τρικ του Χάρι Κέιν στο 3-0 επί της Στουτγκάρδης στον τελικό Κυπέλλου, δείτε βίντεο
Νταμπλ η Μπάγερν με χατ τρικ του Χάρι Κέιν στο 3-0 επί της Στουτγκάρδης στον τελικό Κυπέλλου, δείτε βίντεο
Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί ολοκλήρωσε τη σεζόν κατακτώντας Bundesliga και DFB-Pokal, ετοιμάζοντας ήδη το γερμανικό Super Cup απέναντι στη Ντόρτμουντ
Με τον πιο ιδανικό τρόπο έκλεισε τη σεζόν «εντός των τειχών» η Μπάγερν Μονάχου. Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον αρχισκόρερ της, Χάρι Κέιν, ο οποίος πέτυχε χατ τρι (55', 80', 90'+2 πέν.), οι «Βαυαροί» επικράτησαν 3-0 της Στουτγκάρδης στον τελικό Κυπέλλου που έγινε στο «Ολυμπιακό Στάδιο» του Βερολίνου και μετά το πρωτάθλημα της Bundesliga πανηγύρισαν και την κατάκτηση του Κυπέλλου Γερμανίας.
Πλέον μετά και την επιτυχία στο DFB-Pokal, η ομάδα του Βενσάν Κομπανί, έχοντας πάρει ήδη και τον τίτλο στο πρωτάθλημα, θα «μονομαχήσει» και για την κατάκτηση του πρώτου τροπαίου της επόμενης περιόδου (2026-27), που δεν είναι άλλο από το γερμανικό Super Cup. Εκεί, απέναντί της θα βρει την δεύτερη του πρωταθλήματος, Ντόρτμουντ.
Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα του τελικού δεν επηρεάζει τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια» που χαρίζει η Bundesliga, καθώς και οι δύο φιναλίστ θα δώσουν τη νέα σεζόν το «παρών» στη league phase του Champions League.
Ο αποψινός τίτλος για την Μπάγερν ήταν το 21ος στο Κύπελλο, στον πρώτο τους τελικό της συγκεκριμένης διοργάνωσης μετά το 2020 (νίκησαν 4-2 τη Λεβερκούζεν). Η ομάδα του Μονάχου κλείνει με αυτό τον τρόπο τη σεζόν στις εγχώριες υποχρεώσεις της πανηγυρίζοντας το νταμπλ.
Η 8η παρουσία της Στουτγκάρδης σε τελικό Κυπέλλου δεν αποδείχθηκε γούρικη, με την ομάδα του Σεμπάστιαν Χένες να μην καταφέρνει να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι. Παρέμεινε έτσι στα 4 τρόπαια, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει... εκδίκηση από την Μπάγερν για τις δύο ήττες που είχε γνωρίσει στην καταληκτική αναμέτρηση της διοργάνωσης, αρχικά του 1986, αλλά και μετά από εκείνη του 2013.
ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
1935: Νυρεμβέργη-Σάλκε 2-0
Πλέον μετά και την επιτυχία στο DFB-Pokal, η ομάδα του Βενσάν Κομπανί, έχοντας πάρει ήδη και τον τίτλο στο πρωτάθλημα, θα «μονομαχήσει» και για την κατάκτηση του πρώτου τροπαίου της επόμενης περιόδου (2026-27), που δεν είναι άλλο από το γερμανικό Super Cup. Εκεί, απέναντί της θα βρει την δεύτερη του πρωταθλήματος, Ντόρτμουντ.
Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα του τελικού δεν επηρεάζει τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια» που χαρίζει η Bundesliga, καθώς και οι δύο φιναλίστ θα δώσουν τη νέα σεζόν το «παρών» στη league phase του Champions League.
Ο αποψινός τίτλος για την Μπάγερν ήταν το 21ος στο Κύπελλο, στον πρώτο τους τελικό της συγκεκριμένης διοργάνωσης μετά το 2020 (νίκησαν 4-2 τη Λεβερκούζεν). Η ομάδα του Μονάχου κλείνει με αυτό τον τρόπο τη σεζόν στις εγχώριες υποχρεώσεις της πανηγυρίζοντας το νταμπλ.
Η 8η παρουσία της Στουτγκάρδης σε τελικό Κυπέλλου δεν αποδείχθηκε γούρικη, με την ομάδα του Σεμπάστιαν Χένες να μην καταφέρνει να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι. Παρέμεινε έτσι στα 4 τρόπαια, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει... εκδίκηση από την Μπάγερν για τις δύο ήττες που είχε γνωρίσει στην καταληκτική αναμέτρηση της διοργάνωσης, αρχικά του 1986, αλλά και μετά από εκείνη του 2013.
ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
1935: Νυρεμβέργη-Σάλκε 2-0
1936: VfB Λειψίας-Σάλκε 2-1
1937: Σάλκε-Φορτούνα Ντίσελντορφ 2-1
1938: Ραπίντ Βιέννης-FSV Φρανκφούρτης 3-1
1939: Νυρεμβέργη-Βάλντχοφ Μανχάιμ 2-0
1940: SC Δρέσδης-Νυρεμβέργη 2-1 (παράταση, κ.δ. 1-1)
1941: SC Δρέσδης-Σάλκε 2-1
1942: Μόναχο 1860-Σάλκε 2-0
1943: Φερστ Βιέννης-Λουφτφάβεν 3-2 (παράταση, κ.δ. 2-2)
1944-1952: Δεν διεξήχθη
1953: Ροτ Βάις Εσεν-Αλεμάνια Ααχεν 2-1
1954: Στουτγκάρδη-Κολωνία 1-0 (παράταση)
1955: Καρλσρούη-Σάλκε 3-2
1956: Καρλσρούη-Αμβούργο 3-1
1957: Μπάγερν Μονάχου-Φορτούνα Ντίσελντορφ 1-0
1958: Στουτγκάρδη-Φορτούνα Ντίσελντορφ 4-3 (παράταση, κ.δ. 3-3)
1959: Σβαρτς Βάις Εσεν-Μπορούσια Νοϊνκίρχεν 5-2
1960: Γκλάντμπαχ-Καρλσρούη 3-2
1961: Βέρντερ Βρέμης-Καϊζερσλάουτερν 2-0
1962: Νυρεμβέργη-Φορτούνα Ντίσελντορφ 2-1 (παράταση, κ.δ. 1-1)
1963: Αμβούργο-Ντόρτμουντ 3-0
1964: Μόναχο 1860-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 2-0
1965: Ντόρτμουντ-Αλεμάνια Άαχεν 2-0
1966: Μπάγερν Μονάχου-Ντούισμπουργκ 4-2
1967: Μπάγερν Μονάχου-Αμβούργο 4-0
1968: Κολωνία-Μπόχουμ 4-1
1969: Μπάγερν Μονάχου-Σάλκε 2-1
1970: Κίκερς Οφενμπαχ-Κολωνία 2-1
1971: Μπάγερν Μονάχου-Κολωνία 2-1 (παράταση, κ.δ. 1-1)
1972: Σάλκε-Καϊζερσλάουτερν 5-0
1973: Γκλάντμπαχ-Κολωνία 2-1 (παράταση, κ.δ. 1-1)
1974: Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Αμβούργο 3-1 (παράταση, κ.δ. 1-1)
1975: Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Ντούισμπουργκ 1-0
1976: Αμβούργο-Καϊζερσλάουτερν 2-0
1977: Κολωνία-Χέρτα Βερολίνου 1-0 (επαναληπτικός)
(Α΄ αγώνας: 1-1 παράταση, κ.δ. 1-1)
1978: Κολωνία-Φορτούνα Ντίσελντορφ 2-0
1979: Φορτούνα Ντίσελντορφ-Χέρτα Βερολίνου 1-0 (παράταση)
1980: Φορτούνα Ντίσελντορφ-Κολωνία 2-1
1981: Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Καϊζερσλάουτερν 3-1
1982: Μπάγερν Μονάχου-Νυρεμβέργη 4-2
1983: Κολωνία-Φορτούνα Κολωνίας 1-0
1984: Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ 1-1 (παράταση, κ.δ. 1-1, 7-6 στα πέναλτι)
1985: Μπάγερ Ίρντινγκεν-Μπάγερν Μονάχου 2-1
1986: Μπάγερν Μονάχου-Στουτγκάρδη 5-2
1987: Αμβούργο-Κίκερς Στουτγκάρδης 3-1
1988: Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Μπόχουμ 1-0
1989: Ντόρτμουντ-Βέρντερ Βρέμης 4-1
1990: Καϊζερσλάουτερν-Βέρντερ Βρέμης 3-2
1991: Βέρντερ Βρέμης-Κολωνία 1-1 (παράταση, κ.δ. 1-1, 4-3 στα πέναλτι)
1992: Ανόβερο-Γκλάντμπαχ 0-0 (4-3 στα πέναλτι)
1993: Λεβερκούζεν-Ερασιτέχνες Χέρτα Βερολίνου 1-0
1994: Βέρντερ Βρέμης-Ροτ Βάις Εσεν 3-1
1995: Γκλάντμπαχ-Βόλφσμπουργκ 3-0
1996: Καϊζερσλάουτερν-Καρλσρούη 1-0
1997: Στουτγκάρδη-Ενεργκί Κότμπους 2-0
1998: Μπάγερν Μονάχου-Ντούισμπουργκ 2-1
1999: Βέρντερ Βρέμης-Μπάγερν Μονάχου 1-1 (παράταση, κ.δ. 1-1, 5-4 στα πέναλτι)
2000: Μπάγερν Μονάχου-Βέρντερ Βρέμης 3-0
2001: Σάλκε-Ουνιόν Βερολίνου 2-0
2002: Σάλκε-Λεβερκούζεν 4-2
2003: Μπάγερν Μονάχου-Καϊζερσλάουτερν 3-1
2004: Βέρντερ Βρέμης-Αλεμάνια Άαχεν 3-2
2005: Μπάγερν Μονάχου-Σάλκε 2-1
2006: Μπάγερν Μονάχου-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-0
2007: Νυρεμβέργη-Στουτγκάρδη 3-2 (παράταση, κ.δ. 2-2)
2008: Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ 2-1 (παράταση, κ.δ. 1-1)
2009: Βέρντερ Βρέμης-Λεβερκούζεν 1-0
2010: Μπάγερν Μονάχου-Βέρντερ Βρέμης 4-0
2011: Σάλκε-Ντούισμπουργκ 5-0
2012: Ντόρτμουντ-Μπάγερν Μονάχου 5-2
2013: Μπάγερν Μονάχου-Στουτγκάρδη 3-2
2014: Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ 2-0 (παράταση)
2015: Βόλφσμπουργκ-Ντόρτμουντ 3-1
2016: Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ 0-0 (4-3 στα πέναλτι)
2017: Ντόρτμουντ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 2-1
2018: Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Μπάγερν Μονάχου 3-1
2019: Μπάγερν Μονάχου-Λειψία 3-0
2020: Μπάγερν Μονάχου-Λεβερκούζεν 4-2
2021: Ντόρτμουντ-Λειψία 4-1
2022: Λειψία-Φράιμπουργκ 1-1 (4-2 στα πέναλτι)
2023: Λειψία-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 2-0
2024: Λεβερκούζεν-Καϊζερσλάουτερν 1-0
2025: Στουτγκάρδη-Αρμίνια Μπίλεφελντ 4-2
2026: Μπάγερν-Στουτγκάρδη 3-0
ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΥ
21 τίτλοι: Μπάγερν Μονάχου
6 τίτλοι: Βέρντερ Βρέμης
5 τίτλοι: Σάλκε, Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, Ντόρτμουντ
4 τίτλοι: Κολονία, Νυρεμβέργη, Στουτγκάρδη
3 τίτλοι: Αμβούργο, Γκλάντμπαχ
2 τίτλοι: Λεβερκούζεν, SC Δρέσδης, Φορτούνα Ντίσελντορφ, Καϊζερσλάουτερν,
Καρλσρούη, Μόναχο 1860, Λειψία
1 τίτλος: Ροτ Βάις Εσεν, Σβαρτς Βάις Εσεν, Ανόβερο, VfB Λειψίας, Κίκερς Οφενμπαχ,
Ιρντινγκεν, Βόλφσμπουργκ, Φερστ Βιέννης, Ραπίντ Βιέννης
1937: Σάλκε-Φορτούνα Ντίσελντορφ 2-1
1938: Ραπίντ Βιέννης-FSV Φρανκφούρτης 3-1
1939: Νυρεμβέργη-Βάλντχοφ Μανχάιμ 2-0
1940: SC Δρέσδης-Νυρεμβέργη 2-1 (παράταση, κ.δ. 1-1)
1941: SC Δρέσδης-Σάλκε 2-1
1942: Μόναχο 1860-Σάλκε 2-0
1943: Φερστ Βιέννης-Λουφτφάβεν 3-2 (παράταση, κ.δ. 2-2)
1944-1952: Δεν διεξήχθη
1953: Ροτ Βάις Εσεν-Αλεμάνια Ααχεν 2-1
1954: Στουτγκάρδη-Κολωνία 1-0 (παράταση)
1955: Καρλσρούη-Σάλκε 3-2
1956: Καρλσρούη-Αμβούργο 3-1
1957: Μπάγερν Μονάχου-Φορτούνα Ντίσελντορφ 1-0
1958: Στουτγκάρδη-Φορτούνα Ντίσελντορφ 4-3 (παράταση, κ.δ. 3-3)
1959: Σβαρτς Βάις Εσεν-Μπορούσια Νοϊνκίρχεν 5-2
1960: Γκλάντμπαχ-Καρλσρούη 3-2
1961: Βέρντερ Βρέμης-Καϊζερσλάουτερν 2-0
1962: Νυρεμβέργη-Φορτούνα Ντίσελντορφ 2-1 (παράταση, κ.δ. 1-1)
1963: Αμβούργο-Ντόρτμουντ 3-0
1964: Μόναχο 1860-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 2-0
1965: Ντόρτμουντ-Αλεμάνια Άαχεν 2-0
1966: Μπάγερν Μονάχου-Ντούισμπουργκ 4-2
1967: Μπάγερν Μονάχου-Αμβούργο 4-0
1968: Κολωνία-Μπόχουμ 4-1
1969: Μπάγερν Μονάχου-Σάλκε 2-1
1970: Κίκερς Οφενμπαχ-Κολωνία 2-1
1971: Μπάγερν Μονάχου-Κολωνία 2-1 (παράταση, κ.δ. 1-1)
1972: Σάλκε-Καϊζερσλάουτερν 5-0
1973: Γκλάντμπαχ-Κολωνία 2-1 (παράταση, κ.δ. 1-1)
1974: Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Αμβούργο 3-1 (παράταση, κ.δ. 1-1)
1975: Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Ντούισμπουργκ 1-0
1976: Αμβούργο-Καϊζερσλάουτερν 2-0
1977: Κολωνία-Χέρτα Βερολίνου 1-0 (επαναληπτικός)
(Α΄ αγώνας: 1-1 παράταση, κ.δ. 1-1)
1978: Κολωνία-Φορτούνα Ντίσελντορφ 2-0
1979: Φορτούνα Ντίσελντορφ-Χέρτα Βερολίνου 1-0 (παράταση)
1980: Φορτούνα Ντίσελντορφ-Κολωνία 2-1
1981: Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Καϊζερσλάουτερν 3-1
1982: Μπάγερν Μονάχου-Νυρεμβέργη 4-2
1983: Κολωνία-Φορτούνα Κολωνίας 1-0
1984: Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ 1-1 (παράταση, κ.δ. 1-1, 7-6 στα πέναλτι)
1985: Μπάγερ Ίρντινγκεν-Μπάγερν Μονάχου 2-1
1986: Μπάγερν Μονάχου-Στουτγκάρδη 5-2
1987: Αμβούργο-Κίκερς Στουτγκάρδης 3-1
1988: Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Μπόχουμ 1-0
1989: Ντόρτμουντ-Βέρντερ Βρέμης 4-1
1990: Καϊζερσλάουτερν-Βέρντερ Βρέμης 3-2
1991: Βέρντερ Βρέμης-Κολωνία 1-1 (παράταση, κ.δ. 1-1, 4-3 στα πέναλτι)
1992: Ανόβερο-Γκλάντμπαχ 0-0 (4-3 στα πέναλτι)
1993: Λεβερκούζεν-Ερασιτέχνες Χέρτα Βερολίνου 1-0
1994: Βέρντερ Βρέμης-Ροτ Βάις Εσεν 3-1
1995: Γκλάντμπαχ-Βόλφσμπουργκ 3-0
1996: Καϊζερσλάουτερν-Καρλσρούη 1-0
1997: Στουτγκάρδη-Ενεργκί Κότμπους 2-0
1998: Μπάγερν Μονάχου-Ντούισμπουργκ 2-1
1999: Βέρντερ Βρέμης-Μπάγερν Μονάχου 1-1 (παράταση, κ.δ. 1-1, 5-4 στα πέναλτι)
2000: Μπάγερν Μονάχου-Βέρντερ Βρέμης 3-0
2001: Σάλκε-Ουνιόν Βερολίνου 2-0
2002: Σάλκε-Λεβερκούζεν 4-2
2003: Μπάγερν Μονάχου-Καϊζερσλάουτερν 3-1
2004: Βέρντερ Βρέμης-Αλεμάνια Άαχεν 3-2
2005: Μπάγερν Μονάχου-Σάλκε 2-1
2006: Μπάγερν Μονάχου-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-0
2007: Νυρεμβέργη-Στουτγκάρδη 3-2 (παράταση, κ.δ. 2-2)
2008: Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ 2-1 (παράταση, κ.δ. 1-1)
2009: Βέρντερ Βρέμης-Λεβερκούζεν 1-0
2010: Μπάγερν Μονάχου-Βέρντερ Βρέμης 4-0
2011: Σάλκε-Ντούισμπουργκ 5-0
2012: Ντόρτμουντ-Μπάγερν Μονάχου 5-2
2013: Μπάγερν Μονάχου-Στουτγκάρδη 3-2
2014: Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ 2-0 (παράταση)
2015: Βόλφσμπουργκ-Ντόρτμουντ 3-1
2016: Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ 0-0 (4-3 στα πέναλτι)
2017: Ντόρτμουντ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 2-1
2018: Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Μπάγερν Μονάχου 3-1
2019: Μπάγερν Μονάχου-Λειψία 3-0
2020: Μπάγερν Μονάχου-Λεβερκούζεν 4-2
2021: Ντόρτμουντ-Λειψία 4-1
2022: Λειψία-Φράιμπουργκ 1-1 (4-2 στα πέναλτι)
2023: Λειψία-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 2-0
2024: Λεβερκούζεν-Καϊζερσλάουτερν 1-0
2025: Στουτγκάρδη-Αρμίνια Μπίλεφελντ 4-2
2026: Μπάγερν-Στουτγκάρδη 3-0
ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΥ
21 τίτλοι: Μπάγερν Μονάχου
6 τίτλοι: Βέρντερ Βρέμης
5 τίτλοι: Σάλκε, Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, Ντόρτμουντ
4 τίτλοι: Κολονία, Νυρεμβέργη, Στουτγκάρδη
3 τίτλοι: Αμβούργο, Γκλάντμπαχ
2 τίτλοι: Λεβερκούζεν, SC Δρέσδης, Φορτούνα Ντίσελντορφ, Καϊζερσλάουτερν,
Καρλσρούη, Μόναχο 1860, Λειψία
1 τίτλος: Ροτ Βάις Εσεν, Σβαρτς Βάις Εσεν, Ανόβερο, VfB Λειψίας, Κίκερς Οφενμπαχ,
Ιρντινγκεν, Βόλφσμπουργκ, Φερστ Βιέννης, Ραπίντ Βιέννης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα