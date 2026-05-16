Η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη στα μπαράζ παραμονής της Bundesliga, φιέστα τίτλου για Μπάγερν, δείτε βίντεο
Ο Έλληνας επιθετικός άνοιξε τον δρόμο της νίκης με 3-1 στην έδρα της Ζανκτ Πάουλι - Εκτός Champions League η Λεβερκούζεν
Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έδωσε το προβάδισμα στη Βόλφσμπουργκ στον τελικό παραμονής με τη Ζανκτ Πάουλι, σκοράροντας με κεφαλιά και ήταν από τους πρωταγωνιστές στην κρίσιμη νίκη με 3-1 μέσα στο Αμβούργο, καθώς οι τρεις αυτοί βαθμοί δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία στους «λύκους» να διεκδικήσουν την παραμονή τους στην κατηγορία σε μπαράζ, ενώ οι γηπεδούχοι του Μανώλη Σάλιακα έγιναν μαζί με την Χάιντενχαϊμ οι δύο ομάδες που υποβιβάζονται αυτόματα από τη Bundesliga.
Ο Κρίστιαν Ερικσεν εκτέλεσε κόρνερ στο 37ο λεπτό και ο Έλληνας στόπερ πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, κάνοντας το 1-0 για την ομάδα του. Αυτό ήταν το τέταρτο φετινό γκολ του 22χρονου διεθνή αμυντικού και σίγουρα το πιο σημαντικό. Η Ζανκτ Πάουλι ισοφάρισε με τον Κισέι (57'), αλλά οι φιλοξενούμενοι πήραν τη νίκη με τα γκολ των Βασίλι (64' αυτ.) και Πεϊτσίνοβιτς (80').
Η Στουτγκάρδη ισοφααρίστηκε στις καθυστερήσεις μέσα στη Φρανκφούρτη από την προβληματική φέτος Αϊντραχτ σε 2-2, ενώ είχε προηγηθεί με 2-0, αλλά κατάφερε και εξασφάλισε το τέταρτο και τελευταίο «εισιτήριο» του Champions League, μετά τις Μπάγερν Μονάχου, Ντόρτμουντ και Λειψία, καθώς την ίδια ώρα η Χοφενχάιμ ηττήθηκε εκτός έδρας από την Γκλάντμπαχ με 4-0 και η Λεβερκούζεν δεν μπόρεσε να νικήσει στην έδρα της το Αμβούργο (1-1).
Ετσι οι Χόφενχαϊμ και Λεβερκούζενθα μετάσχουν τη νέα σεζόν στη league phase του Europa League. Επίσης, μετά την πρόκριση της Στουτγκάρδης στον τελικό του κυπέλλου, ο έβδομος του γερμανικού πρωταθλήματος πήρε το «εισιτήριο» για τα πλέι οφ του Conference League κι αυτή είναι η Φράιμπουργκ, η οποία νίκησε εύκολα στην έδρα της τη Λειψία με 4-1.
Πάντως το θέμα αυτό δεν έχει κλείσει και θα επηρεαστεί από το αποτέλεσμα της Φράιμπουργκ στον τελικό του Europa League με την Αστον Βίλα, που θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη στις 20 Μαΐου. Κιι αυτό γιατί, αν η γερμανική ομάδα ηττηθεί από τους «χωριάτες», δεν αλλάζει κάτι και θα παίξει στο Conference League. Εάν, όμως, κατακτήσει το τρόπαιο, «κλείνει» θέση, την 5η για τη Γερμανία στο Champions League. Τότε στην περίπτωση αυτή, δεν θα υπάρχει ομάδα από την Bundesliga στο Conference League την επόμενη σεζόν.
Ακόμη πιο δραματική ήταν η κατάσταση στην ουρά. Βόλφσμπουργκ, Χάιντενχαϊμ και Ζανκτ Πάουλι μπήκαν στην τελευταία αγωνιστική με 26 βαθμούς, σ' ένα σπάνιο φινάλε όπου οι τρεις τελευταίες ομάδες είχαν ακριβώς την ίδια συγκομιδή, για πρώτη φορά στις 63 σεζόν της Bundesliga!
Η 16η θέση της βαθμολογίας οδηγούσε στα μπαράζ παραμονής, ενώ η 17η και η 18η σήμαιναν απευθείας υποβιβασμό. Η Χάιντενχαϊμ ηττήθηκε στην έδρα της από τη Μάιντς και υποβιβάστηκε, ενώ η Βόλφσμπουργκ πήρε τεράστια νίκη μέσα στο Αμβούργο επί της Ζανκτ Πάουλι με 3-1, τερμάτισε στην 16η θέση και θα διεκδικήσει την παραμονή στα μπαράζ την παραμονή της στην κατηγορία, ενώ η ομάδα του Μανώλη Σάλιακα είναι η δεύτερη ομάδα που αυτόματα υποβιβάζεται.
Τέλος η σεζόν για την πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονάχου έκλεισε με το εντυπωσιακό 5-1 επί της Κολονίας, με τον εκπληκτικό Χάρι Κέιν να πετυχαίνει άλλο ένα χατ τρικ και να φθάνει τα 39 γκολ στο πρωτάθλημα και συνολικά τα 58 γκολ σε 50 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις!
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα και οι σκόρερ της 34ης και τελευταίας αγωνιστικής στην Bundesliga, καθώς και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Μπάγερν Μονάχου-Κολωνία 5-1 (10', 13', 69' Κέιν, 22' Μπίσοφ, 83' Τζάκσον-18' Ελ Μάλα)
Λεβερκούζεν-Αμβούργο 1-1 (78' αυτ. Ρέμπεργκ-61' Βιέιρα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Στουτγκάρδη 2-2 (72', 90'+ Μπούρκαρτ-10', 27' Αντρές) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Φράιμπουργκ-Λειψία 4-1 (24' Μπέστε, 26' Ματάνοβιτς, 47' Γκίντερ, 75' Σέρχαντ-33' Ουεντραόγκο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Βέρντερ Βρέμης-Ντόρτμουντ 0-2 (59' Γκιρασί, 90'+ Κόουτο)
Γκλάντμπαχ-Χοφενχάιμ 4-0 (14' Μπολίν, 23' Ταμπάκοβιτς, 81' Ντικς, 90' Χακ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Ουνιόν Βερολίνου-Άουγκσμπουργκ 4-0 (10', 42' Ιλιτς, 54' Σάφερ, 89' Γέονγκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Ζανκτ Πάουλι-Βόλφσμπουργκ 1-3 (57' Κισέι-37' Κουλιεράκης, 64' αυτ. Βασίλι, 80' Πεϊτσίνοβιτς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χαϊντενχάιμ-Μάιντς 0-2 (7' Τίετζ, 43' Αμίρι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 34 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 89 --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ, Champions League--
Ντόρτμουντ 73 --Champions League--
Λειψία 65 --Champions League--
Στουτγκάρδη 62 --Champions League--
Χοφενχάιμ 61 --Europa League---
Λεβερκούζεν 59 --Europa League---
Φράιμπουργκ 47 --Conference League--
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 43
Άουγκσμπουργκ 43
Μάιντς 40
Ουνιόν Βερολίνου 39
Γκλάντμπαχ 38
Αμβούργο 38
Κολωνία 32
Βέρντερ Βρέμης 32
Βόλφσμπουργκ 29 --Μπαράζ ανόδου/υποβιβασμού)
Χαϊντενχάιμ 26 --Υποβιβασμός--
Ζανκτ Πάουλι 26 --Υποβιβασμός--
