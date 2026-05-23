Ο Χακίμι ζητά την αρχειοθέτηση της κατηγορίας για βιασμό, ενώ παρουσίασε και επιστολή Εμπαπέ που τροποποιεί την αρχική του κατάθεση
Ο Μαροκινός θέλει να ανατραπεί η αρχική απόφαση για παραπομπή του σε δίκη, ενώ η επιστολή του Εμπαπέ διαφοροποιεί την κατάθεση που έδωσε στους ανακριτές στις 14 Απριλίου 2023
Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει την περιπέτεια του με την Εθνική ομάδα του Μαρόκου στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν προσπαθεί να δώσει οριστικό τέλος στην εξωαγωνιστική περιπέτεια στην οποία πρωταγωνιστεί από το 2023.
Ο Ασράφ Χακίμι, εμφανίστηκε σήμερα (Σάββατο, 23/5) στο δικαστήριο των Βερσαλλιών, στα περίχωρα του Παρισιού, για να ζητήσει την αρχειοθέτηση (απαλλαγή) της κατηγορίας για βιασμό που εκκρεμεί εις βάρος του από το 2023. Μάλοστα προσκόμισε μια επιστολή υπογεγραμμένη από τον Κιλιάν Εμπαπέ υπέρ της υπεράσπισης του άλλοτε συμπαίκτη του.
Πηγές κοντά στην υπόθεση ανέφεραν ότι, συγκεκριμένα, πρόκειται για την επιστολή του Εμπαπέ, στην οποία διαφοροποιεί την κατάθεση που είχε δώσει στους ανακριτές στις 14 Απριλίου 2023.
Τότε, ο Γάλλος επιθετικός, προσωπικός φίλος του Χακίμι, είχε διαβεβαιώσει ότι ο Μαροκινός τού είχε εξομολογηθεί πως είχε φιλήσει τη νεαρή κοπέλα και της είχε αγγίξει «ευαίσθητα σημεία», χωρίς να έχει νιώσει σε καμία στιγμή άρνηση από την πλευρά της. Αυτά τα λόγια περιλαμβάνονται στο βούλευμα παραπομπής του παίκτη σε δίκη ως ένα επιπλέον στοιχείο, καθώς η δικαστική λειτουργός θεώρησε ότι επιβεβαίωναν την κατάθεση της καταγγέλλουσας και διέψευδαν εκείνη του Χακίμι.
Στη νέα του επιστολή ο Εμπαπέ διευκρινίζει τώρα ότι αναφερόταν σε «ευαίσθητα μέρη» γενικά και όχι στα «δικά της γεννητικά όργανα», χωρίς να προσδιορίζει αν επρόκειτο για σεξουαλικά όργανα.
Πρόκειται για μια λεπτομέρεια που δεν έπεισε τη δικηγόρο της καταγγέλλουσας, Ρασέλ-Φλορ Παρντό, η οποία αμφιβάλλει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να χρησιμοποιήσει την έκφραση «ευαίσθητα σημεία» χωρίς αυτή να έχει σεξουαλικό υπόβαθρο. Σε δηλώσεις της στον τύπο, η νομικός εξέφρασε την έκπληξή της για τη διαφοροποίηση που έφερε ο Εμπαπέ και υπενθύμισε ότι στην ανάκρισή του πριν από τρία χρόνια είχε δηλώσει «αυθόρμητα» ότι ο Χακίμι τού είχε πει πως είχε θωπεύσει τα «απόκρυφα σημεία» της.
Η Παρντό επέκρινε, επιπλέον, την επιείκεια με την οποία αντιμετωπίζεται ο Χακίμι, σε αντίθεση με τη σκληρότητα που επιστρατεύεται για εκπροσώπους του κόσμου του θεάματος, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία με τον τραγουδιστή και ηθοποιό Πατρίκ Μπρουέλ, από τον οποίο ζητείται να ακυρώσει όλες τις συναυλίες του μετά από κατηγορία για βιασμό.
«Οι ποδοσφαιριστές απολαμβάνουν μιας ιδιότυπης ασυλίας. Είναι ένας κόσμος κατ' εξοχήν ανδρικός και ο αγώνας κατά της σεξουαλικής βίας δεν έχει ξεκινήσει ακόμα εκεί. Αλλά θα ξεκινήσει», δήλωσε η δικηγόρος, υπενθυμίζοντας ότι τρεις δικαστικοί λειτουργοί έκριναν πως υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να καθίσει ο Χακίμι στο εδώλιο του κατηγορουμένου.
Η καταγγέλλουσα είχε μεταβεί στις 25 Φεβρουαρίου 2023 στην κατοικία του Χακίμι, με τον οποίο διατηρούσε επαφή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερο από έναν μήνα. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο ποδοσφαιριστής τη φίλησε στα χείλη παρά την άρνησή της, της σήκωσε τα ρούχα, της φίλησε το στήθος και μάλιστα προχώρησε σε ψηλάφηση των γεννητικών της οργάνων, παρά την αντίστασή της.
Η κοπέλα, τότε 24 ετών, ανέφερε ότι κατάφερε να ξεφύγει από τον επιτιθέμενο με μια κλωτσιά και έστειλε μήνυμα σε μια φίλη της, η οποία πήγε και την παρέλαβε.
Ο Χακίμι αρνείται από την πρώτη στιγμή οποιαδήποτε πράξη διείσδυσης, αποδεχόμενος μόνο αμοιβαίες αγκαλιές και ανταλλαγή συναινετικών φιλιών. Ο παίκτης χαρακτήρισε «άδικη» την απόφαση παραπομπής του σε δίκη, ενώ ο σύλλογος δεν έχει λάβει κανένα μέτρο εναντίον του, επικαλούμενος το τεκμήριο της αθωότητας.
Η απόφαση επί της έφεσης αυτής θα ανακοινωθεί στις 19 Ιουνίου, όταν ο Χακίμι θα βρίσκεται με την εθνική ομάδα του Μαρόκου στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών, Μεξικού και Καναδά.
