Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Ασράφ Χακίμι για την κατηγορία του βιασμού: «Σπίλωσαν το όνομα μου, αλλά η αλήθεια θα λάμψει σύντομα»
Ασράφ Χακίμι για την κατηγορία του βιασμού: «Σπίλωσαν το όνομα μου, αλλά η αλήθεια θα λάμψει σύντομα»
Για πρώτη φορά ο αρχηγός της Παρί Σεν Ζερμέν μίλησε δημόσια για τον φερόμενο βιασμό νεαρής κοπέλας διατρανώνοντας την αθωότητα του
Τον Φεβρουάριο του 2023 ο Ασράφ Χακίμι είδε και πάλι το όνομα του στους βασικούς τίτλους των ΜΜΕ όλου του κόσμου, αλλά αυτή τη φορά αυτό δεν είχε να κάνει με κάποιο αγωνιστικό του επίτευγμα.
Ο διεθνής Μαροκινός μπακ κατηγορήθηκε από νεαρή κοπέλα, που είχε καλέσει στο σπίτι του καθώς η σύζυγος και τα παιδιά του έλλειπαν στην Ισπανία, ότι τη βίασε με τον ίδιο να δηλώνει αθώος, αλλά να αποφεύγει μέχρι σήμερα την οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση για το συγκεκριμένο θέμα.
Δυόμιση χρόνια αργότερα και λίγες ημέρες μετά την ανάδειξη του στην 6η θέση στον διαγωνισμό της Χρυσής Μπάλας ο Χακίμι σε συνέντευξη του στο Canal+ πέρα από τα όσα είπε για την ονειρική σεζόν της Παρί Σεν Ζερμέν, μίλησε και για τη μήνυση που εκκρεμεί εις βάρος του για τον φερόμενο βιασμό.
«Το πιο μεγάλο ψέμα που είπαν για μένα είναι ο βιασμός της κοπέλας. Για μένα ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που μου έχει συμβεί. Σπίλωσαν το όνομα μου και το χειρότερο είναι ότι η οικογένειά μου και τα παιδιά μου θα πρέπει να το διαβάσουν κάποια μέρα», είπε αρχικά και στη συνέχεια αποκάλυψε πως ενημερώθηκε για την κατηγορία που τον βαραίνει: «Μου το είπε η δικηγόρος μου, ξέραμε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί. Είμαι ήρεμος γιατί ξέρω ποιος είμαι. Ξέρω ότι δεν έχω κάνει τίποτα και ποτέ δεν θα το έκανα».
Ο Χακίμι υποστήριξε ότι συνεργάστηκε πλήρως με την αστυνομία: «Έχουν το DNA μου, πάντα ήμουν στη διάθεσή τους. Το άτομο που με κατηγορεί δεν έχει διευκολύνει τις διαδικασίες, αλλά χάρη στις έρευνες της αστυνομίας έχουμε βρει πολύ καλές αποδείξεις. Εμπιστεύομαι τη δικηγόρο μου και ότι η αλήθεια θα βγει σύντομα».
Ο Μαροκινός αμυντικός αναφέρθηκε επίσης στους κινδύνους που κρύβει η φήμη που αποκτά ένας ποδοσφαιριστής: «Στο επάγγελμά μας είμαστε εκτεθειμένοι σε εκβιασμούς, σε ανθρώπους που θέλουν να εκμεταλλευτούν τη θέση μας. Έχω αλλάξει τον στενό κύκλο μου, τώρα είναι πολύ μικρός γιατί δεν αφήνω οποιονδήποτε να μπει».
Τέλος, εξαπέλυσε επίθεση σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης για τη διαχείριση της υπόθεσής του: «Ο τύπος μιλάει για πράγματα που δεν ξέρει. Έχουν λερώσει την αξιοπρέπειά μου. Με κατηγορούν ψευδώς και αυτό δεν το εύχομαι σε κανέναν».
Ειδήσεις σήμερα:
Πέντε χρόνια φυλάκιση με αναστολή στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι
Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη στη Ρόδο - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της
Ποια εδάφη της Ουκρανίας κατέχει η Ρωσία και ο Τραμπ λέει ότι το Κίεβο μπορεί να τα ανακτήσει - Δείτε χάρτες
Ο διεθνής Μαροκινός μπακ κατηγορήθηκε από νεαρή κοπέλα, που είχε καλέσει στο σπίτι του καθώς η σύζυγος και τα παιδιά του έλλειπαν στην Ισπανία, ότι τη βίασε με τον ίδιο να δηλώνει αθώος, αλλά να αποφεύγει μέχρι σήμερα την οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση για το συγκεκριμένο θέμα.
Δυόμιση χρόνια αργότερα και λίγες ημέρες μετά την ανάδειξη του στην 6η θέση στον διαγωνισμό της Χρυσής Μπάλας ο Χακίμι σε συνέντευξη του στο Canal+ πέρα από τα όσα είπε για την ονειρική σεζόν της Παρί Σεν Ζερμέν, μίλησε και για τη μήνυση που εκκρεμεί εις βάρος του για τον φερόμενο βιασμό.
«Το πιο μεγάλο ψέμα που είπαν για μένα είναι ο βιασμός της κοπέλας. Για μένα ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που μου έχει συμβεί. Σπίλωσαν το όνομα μου και το χειρότερο είναι ότι η οικογένειά μου και τα παιδιά μου θα πρέπει να το διαβάσουν κάποια μέρα», είπε αρχικά και στη συνέχεια αποκάλυψε πως ενημερώθηκε για την κατηγορία που τον βαραίνει: «Μου το είπε η δικηγόρος μου, ξέραμε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί. Είμαι ήρεμος γιατί ξέρω ποιος είμαι. Ξέρω ότι δεν έχω κάνει τίποτα και ποτέ δεν θα το έκανα».
Ο Χακίμι υποστήριξε ότι συνεργάστηκε πλήρως με την αστυνομία: «Έχουν το DNA μου, πάντα ήμουν στη διάθεσή τους. Το άτομο που με κατηγορεί δεν έχει διευκολύνει τις διαδικασίες, αλλά χάρη στις έρευνες της αστυνομίας έχουμε βρει πολύ καλές αποδείξεις. Εμπιστεύομαι τη δικηγόρο μου και ότι η αλήθεια θα βγει σύντομα».
Ο Μαροκινός αμυντικός αναφέρθηκε επίσης στους κινδύνους που κρύβει η φήμη που αποκτά ένας ποδοσφαιριστής: «Στο επάγγελμά μας είμαστε εκτεθειμένοι σε εκβιασμούς, σε ανθρώπους που θέλουν να εκμεταλλευτούν τη θέση μας. Έχω αλλάξει τον στενό κύκλο μου, τώρα είναι πολύ μικρός γιατί δεν αφήνω οποιονδήποτε να μπει».
Τέλος, εξαπέλυσε επίθεση σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης για τη διαχείριση της υπόθεσής του: «Ο τύπος μιλάει για πράγματα που δεν ξέρει. Έχουν λερώσει την αξιοπρέπειά μου. Με κατηγορούν ψευδώς και αυτό δεν το εύχομαι σε κανέναν».
Ειδήσεις σήμερα:
Πέντε χρόνια φυλάκιση με αναστολή στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι
Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη στη Ρόδο - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της
Ποια εδάφη της Ουκρανίας κατέχει η Ρωσία και ο Τραμπ λέει ότι το Κίεβο μπορεί να τα ανακτήσει - Δείτε χάρτες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα