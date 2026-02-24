Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης.
Ο Ασράφ Χακίμι παραπέμπεται σε δίκη με την κατηγορία του βιασμού
Ο αρχηγός της Παρί Σεν Ζερμέν, τρία χρόνια μετά το περιστατικό, με απόφαση της αρμόδιας ανακρίτριας θα παραπεμφθεί σε δίκη για τον βιασμό νεαρής κοπέλας
Τρία χρόνια παρά μία ημέρα από την καταγγελία που είχε συγκλονίσει τον κόσμο του ποδοσφαίρου, ο Ασράφ Χακίμι ενημερώθηκε ότι οι λογαριασμοί του με τη γαλλική δικαιοσύνη παραμένουν ανοικτοί και πλέον τα πράγματα παίρνουν μια πολύ άσχημη τροπή για τον ίδιο
Στις 25 Φεβρουαρίου 2023 νεαρή γυναίκα προσήλθε σε αστυνομικό τμήμα, αναφέροντας ότι το προηγούμενο βράδυ είχε μεταβεί στην κατοικία του ποδοσφαιριστή όπου και δέχθηκε σεξουαλική επίθεση.
Ο Μαροκινός άσος της Παρί Σεν Ζερμέν επιβεβαίωσε την παρουσία της κοπέλας στο σπίτι του, αλλά έχει παραδεχθεί μόνο αμοιβαίες αγκαλιές και φιλιά με συναίνεση, αρνούμενος οποιαδήποτε πράξη διείσδυσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η περιγραφή της καταγγέλλουσας φέρεται να συμβαδίζει με μηνύματα που αντάλλασσε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο με φίλη της — στοιχείο που η υπεράσπιση αμφισβητεί τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τη χρονολογία.
Η εισαγγελία αναφέρει ότι η γυναίκα εξέφρασε «σωματικά και λεκτικά» την άρνησή της να προχωρήσει σε σεξουαλική πράξη. Από την πλευρά του, ο παίκτης επικαλείται δύο ψυχολογικές πραγματογνωμοσύνες της καταγγέλλουσας, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε σαφή εικόνα της κατάστασης.
Η συνήγορος της καταγγέλλουσας δήλωσε ότι η παραπομπή είναι «απολύτως συνεπής με τα στοιχεία της δικογραφίας». Αντίθετα, η υπεράσπιση του Χακίμι υποστηρίζει ότι η υπόθεση στηρίζεται αποκλειστικά στον λόγο μιας γυναίκας που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, αρνήθηκε ιατρικές εξετάσεις, έρευνες DNA και την παράδοση του κινητού της τηλεφώνου, ενώ φέρεται να απέκρυψε μηνύματα στα οποία αναφερόταν πρόθεση «να τον απογυμνώσει οικονομικά».
Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας: «Μια κατηγορία για βιασμό αρκεί για να οδηγήσει σε δίκη, ακόμη κι όταν την αρνούμαι και όλα δείχνουν ότι είναι ψευδής. Είναι άδικο τόσο για τους αθώους όσο και για τα πραγματικά θύματα. Περιμένω με ηρεμία τη δίκη, ώστε η αλήθεια να λάμψει δημόσια». Η ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.
Aujourd’hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate…— Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) February 24, 2026
