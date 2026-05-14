Εθνική Γαλλίας… ώρα μηδέν: Οι σοκαριστικές σημείωσεις, η απεργία και ένα διεθνές φιάσκο!
Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο The Bus: Les Bleus on Strike επαναφέρει στο προσκήνιο ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια στην ιστορία της Εθνική Γαλλίας, φωτίζοντας από μέσα το χάος που επικράτησε στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2010
Η παραγωγή εστιάζει στα γεγονότα που οδήγησαν στην περίφημη ανταρσία της αποστολής στο Κνίσνα, όταν οι Γάλλοι διεθνείς αρνήθηκαν να προπονηθούν, προκαλώντας παγκόσμιο σοκ και μετατρέποντας την παρουσία τους στη διοργάνωση σε διεθνές φιάσκο.
Το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο του ντοκιμαντέρ είναι το προσωπικό ημερολόγιο του τότε ομοσπονδιακού τεχνικού Ρεϊμόν Ντομενέκ, το οποίο ο ίδιος παρέδωσε στην πλατφόρμα. Μέσα από τις χειρόγραφες σημειώσεις του αποκαλύπτεται μια πλευρά του που ελάχιστοι γνώριζαν: οργισμένος, απογοητευμένος και βαθιά αποξενωμένος από τους ίδιους του τους ποδοσφαιριστές.
Στις καταγραφές του, ο Ντομενέκ χρησιμοποιεί σκληρές και προσβλητικές εκφράσεις για αρκετούς παίκτες της ομάδας, αποτυπώνοντας το κλίμα διάλυσης που επικρατούσε στα αποδυτήρια. Για το σύνολο της ομάδας έγραψε πως ένιωθε κατά στιγμές εκρήξεις μίσους απέναντί τους, χαρακτηρίζοντας τους παίκτες του με εξαιρετικά υποτιμητικούς όρους.
