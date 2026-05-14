Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ-Άρης για τα play-offs της Stoiximan GBL και ισπανικό ποδόσφαιρο
Δείτε το πρόγραμμα των σημερινών αθλητικών μεταδόσεων
Πέμπτη σήμερα και στο τηλεοπτικό μενού όσον αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις κυριαρχεί ο αγώνας στις 18:15 (ΕΡΤ2) της ΑΕΚ που υποδέχεται τον Άρη για το πρώτο ματς των προημιτελικών της Stoiximan GBL.
Δράση υπάρχει και στην ισπανική La Liga, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να υποδέχεται την ουραγό και υποβιβασμένη Οβιέδο (22:30, Novasports Prime), ενώ νωρίτερα (20:00, Novasports Start) υπάρχει και το Βαλένθια - Ράγιο Βαγιεκάνο.
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- 14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ρώμη
- 16:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ρώμη
- 17:35 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2
- 18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Άρης Basket League
- 20:00 Novasports Start Βαλένθια – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga
- 20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa
- 20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ρώμη
- 21:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
- 21:30 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ρώμη
- 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράντφορντ – Μπόλτον EFL League One
- 22:30 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Οβιέδο La Liga
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
