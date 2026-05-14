Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ-Άρης για τα play-offs της Stoiximan GBL και ισπανικό ποδόσφαιρο
SPORTS
Αθλητικές μεταδόσεις ΑΕΚ Άρης Stoiximan Βasket League

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ-Άρης για τα play-offs της Stoiximan GBL και ισπανικό ποδόσφαιρο

Δείτε το πρόγραμμα των σημερινών αθλητικών μεταδόσεων

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ-Άρης για τα play-offs της Stoiximan GBL και ισπανικό ποδόσφαιρο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Πέμπτη σήμερα και στο τηλεοπτικό μενού όσον αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις κυριαρχεί ο αγώνας στις 18:15 (ΕΡΤ2) της ΑΕΚ που υποδέχεται τον Άρη για το πρώτο ματς των προημιτελικών της Stoiximan GBL.

Δράση υπάρχει και στην ισπανική La Liga, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να υποδέχεται την ουραγό και υποβιβασμένη Οβιέδο (22:30, Novasports Prime), ενώ νωρίτερα (20:00, Novasports Start) υπάρχει και το Βαλένθια - Ράγιο Βαγιεκάνο.

  • Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
  • 14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ρώμη
  • 16:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ρώμη
  • 17:35 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2
  • 18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Άρης Basket League
  • 20:00 Novasports Start Βαλένθια – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga
  • 20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa
  • 20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ρώμη
  • 21:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
  • 21:30 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ρώμη
  • 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράντφορντ – Μπόλτον EFL League One
  • 22:30 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Οβιέδο La Liga
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου και της βιώσιμης μετακίνησης με την ενέργεια της ΔΕΗ

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή μέσα από 863,8 χιλιόμετρα και 5 περιφέρειες της χώρας - Δράσεις για το ποδήλατο σε όλες τις μορφές του για μικρούς και μεγάλους με το ΔΕΗ Power Up The Race

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης