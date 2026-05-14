Ο Παναθηναϊκός που επιστρέφει με σκυμμένο το κεφάλι από την Βαλένθια και μια σχέση σε κρίση με τον Αταμάν

Ο Τούρκος προπονητής βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής μετά από μια παταγώδης αποτυχία για τον Επτάστερο - Το απεριόριστο μπάτζετ και μια ομάδα απροετοίμαστη στον μεγαλύτερη τελικό της

Βαλένθια στα πλέι οφ της και επί του παρόντος δεν είναι εύκολο να αποκρυπτογραφήσει κανείς ποια είναι η... πίκρα με την οποία θα περάσει η πίκρα της απουσίας του Final 4 της Αθήνας. Από το δικό του, Telecom Center.



Παρότι ο Παναθηναϊκός έφτασε να προηγείται με 2-0 στη σειρά με τη Βαλένθια, εν τέλει έπεσε θύμα μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές που έχουν συμβεί ποτέ. Και συγκεκριμένα, πρόκειται για μια σπάνια ανατροπή καθώς αυτό έχει γίνει άλλη μια φορά στην ιστορία της Euroleague. Αυτό συνέβη το 2023 όταν η Παρτίζαν ήταν μια ανάσα από το Final 4 και μια εκτεταμένη σύρραξη των παικτών της με αυτούς της Ρεάλ Μαδρίτης άλλαξαν τις ισορροπίες, οι Σέρβοι κατέρρευσαν και τελικά αποκλείστηκαν. Τότε η Ρεάλ μάλιστα ηττήθηκε στον τελικό από τον Παναθηναϊκό που έραψε το έβδομο αστέρι στη φανέλα του.



F4 της Euroleague στην ολοκαίνουρια και υπερσύγχρονη πλέον έδρα της ομάδας του. Ό,τι καλύτερο κυκλοφορούσε στην Ευρώπη το είχε κλείσει ο Παναθηναϊκός, ενώ μεσούσης της σεζόν με την χρονιά να κινδυνεύει να εξωραϊστεί αποκτήθηκε και ο περσινός MVP της τροπαιούχου Φενέρμπαχτσε, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Όπως φάνηκε όμως το συσσωρευμένο ταλέντο και η ποιότητα που διαθέτουν οι «πράσινοι» δεν στάθηκαν ικανά στοιχεία για να αποτρέψει τη μοίρα του Παναθηναϊκού και έτσι το «τριφύλλι» θα δει από... την τηλεόραση μια διοργάνωση στο σπίτι του.



Τώρα όλα τα βλέμματα πηγαίνουν στον Εργκίν Αταμάν που δίχως αμφιβολία φέρει πολύ μεγάλη ευθύνη όχι μόνο για τον αποκλεισμό, αλλά και για μια σεζόν γεμάτη αγωνιστικά και μη προβλήματα.



Μια σχέση σε κρίση Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει πολύ μεγάλη αδυναμία στον Εργκίν Αταμάν και ο ένας έχει στηρίξει τον άλλον τα τελευταία χρόνια που πορεύονται μαζί. Μερικές φορές όμως ακόμα και οι μεγάλες αγάπες δεν έχουν θετική κατάληξη. Ο Τούρκος τεχνικός είχε στα χέρια του ένα παχυλό ρόστερ γεμάτο ακριβοπληρωμένα αστέρια και δεν κατάφερε όχι μόνο να οδηγήσει την ομάδα στο Final 4 της Αθήνα, αλλά ούτε και να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο σε έναν αγώνα τελικό.







Έτσι είναι λογικό πολλοί να θεωρούν πως η... πίκρα που περιέγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να είναι το «διαζύγιο» με τον Εργκίν Αταμάν παρότι είναι γνωστή η εκτίμηση και η συμπάθεια που του έχει. Κανείς δεν μπορεί να προδικάσει το μέλλον και τώρα μένει να φανεί πώς θα αντιδράσουν οι «πράσινοι» στους Τελικούς του Πρωταθλήματος που πλησιάζουν πιθανότατα με τον Ολυμπιακό.



Είναι ικανή μια κατάκτηση πρωταθλήματος να αλλάξει το μέλλον του Αταμάν στην Αθήνα; Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα την παρούσα στιγμή. Ο ίδιος βέβαια δεσμεύεται με συμβόλαιο και για να αποχωρήσει πρέπει να το αποφασίσει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ και να του δώσει και μια γερή αποζημίωση.

Η ανάρτηση Γιαννακόπουλου Λίγες ώρες μετά τη νίκη της Βαλένθια στο Game 5 κόντρα στον Παναθηναϊκό, που τον άφησε εκτός Final Four, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έστειλε το δικό του μήνυμα.



Συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ, θέλησε να τονώσει το ηθικό της ομάδας λέγοντας χαρακτηριστικά: «Να σου πω όμως κάτι, η πίκρα με πίκρα περνάει. Από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε».



Η επίθεση Αταμάν στη διαιτησία και η αποχώρηση Ο Παναθηναϊκός απέτυχε να προκριθεί στο Final Four, ενώ ο Εργκίν Άταμαν στάθηκε στα διαιτητικά κριτήρια και στις βολές που δόθηκαν υπέρ των Ισπανών.



Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ανέφερε σχετικά: «Πολλά συγχαρητήρια για τη Βαλένθια για όλη τη σεζόν που έχει πραγματοποιήσει, για το μπάσκετ που παίζει και για την ανατροπή που κατάφερε. Σε σειρές Playoffs υπάρχουν νεύρα, αλλά στο τέλος πρέπει να αποδεχθούμε την ήττα μας και για αυτό θέλω να συγχαρώ τη Βαλένθια. Παίξαμε άθλια επιθετικά στο πρώτο ημίχρονο και χάναμε τα πάντα. Ακόμα κι αν σταματήσαμε τους αιφνιδιασμούς τους, κάναμε λάθη και τους δώσαμε πόντους. Στο δεύτερο μέρος είχαμε την ευκαιρία να επιστρέψουμε, αλλά χάσαμε δύο κρίσιμα λέι-απ και χάσαμε τελείως τον έλεγχο.



Τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι ότι κοίταξα το φύλλο της στατιστικής είναι ότι τα στοιχεία είναι παρόμοια. Περίπου ίδια τρίποντα, ίδια δίποντα, αλλά υπάρχει μεγάλη ανισορροπία στα φάουλ, καθώς η Βαλένθια εκτέλεσε 29 βολές και εμείς 8. Δεν θέλω να κάνω κάποιο άλλο σχόλιο σε αυτό. Αυτό είναι πολύ παράξενο. Η Βαλένθια παίζει πολύ επιθετικά κι εμείς εκτελέσαμε μόλις 8 βολές και αυτοί 29! Αυτό ήταν το τρίτο σερί ματς που ο δεύτερος κορυφαίος σκόρερ της Euroleague, ο Κέντρικ Ναν, δεν σούταρε ούτε μία ελεύθερη βολή.



Αν δεν του έχουν σφυριχθεί τα φάουλ που πρέπει, προφανώς γίνεται νευρικός. Είναι λογικό και δεν μπορώ να κάνω κάτι για αυτό. Τα πρώτα δύο ματς ήταν όλα πολύ κλειστά, όπως και τα άλλα δύο και μόνο το σημερινό ξέφυγε. Έπαιξαν εξαιρετικό ομαδικό μπάσκετ, επιθετική άμυνα και όπως φαίνεται στους διαιτητές αρέσει αυτό το στυλ μπάσκετ. Αν τα κριτήρια της διαιτησίας είναι ίδια στο Final Four, η Βαλένθια μπορεί εύκολα να κατακτήσει τη Euroleague».