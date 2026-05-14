Μητσοτάκης στο Βραβείο Καρλομάγνος για τον Ντράγκι: Η Ευρώπη κινδυνεύει να μην είναι ο συγγραφέας του μέλλοντός της
Εξήρε τη συμβολή του πρώην προέδρου της ΕΚΤ στην κρίση χρέους, χαρακτηρίζοντας την ιστορική του στάση ως καθοριστική για τη σωτηρία του ευρώ και την αντοχή της ευρωζώνης
Με ισχυρά πολιτικά μηνύματα και σαφείς αναφορές στις κρίσιμες καμπές της ευρωπαϊκής ιστορίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε τον Μάριο Ντράγκι στην τελετή απονομής του Βραβείου Καρλομάγνου στο Άαχεν. Ο πρωθυπουργός μίλησε για μια Ευρώπη που βρίσκεται σε καμπή, προειδοποιώντας ότι «κινδυνεύει να μην είναι ο συγγραφέας του μέλλοντός της, αλλά παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού».
Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε τονίζοντας ότι «η Ευρώπη δεν ήταν ποτέ ένα γεωγραφικό κατασκεύασμα· ήταν πάντα μια ιδέα και πάνω απ’ όλα μια επιλογή», την οποία έκαναν ξανά και ξανά λαοί με διαφορετικές γλώσσες και ιστορίες, παρά τις τραυματικές τους μνήμες.
Μιλώντας για τον Μάριο Ντράγκι, τον χαρακτήρισε «έναν αληθινό Ευρωπαίο», σημειώνοντας ότι για μια νεότερη γενιά πολιτικών υπήρξε πηγή έμπνευσης για το τι σημαίνει να υπηρετεί κανείς το δημόσιο συμφέρον. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή του κατά την κρίση χρέους, υπενθυμίζοντας την ιστορική δήλωση που καθόρισε την πορεία της ευρωζώνης: «Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να κάνει ό,τι χρειαστεί για να διατηρήσει το ευρώ»
Ο Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη τόσο στον Ντράγκι όσο και στους Ζαν-Κλοντ Τρισέ και Ζακ Ντελόρ για τη στήριξή τους. «Ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε άξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια περιέγραψε τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προκλήσεις: τη διάβρωση της ανταγωνιστικότητας, το χάσμα στην καινοτομία, την αυξανόμενη εξάρτηση από τρίτες χώρες και την ανάγκη ισχυρών στρατηγικών εφοδιαστικών αλυσίδων. Όπως είπε, υπάρχει ο κίνδυνος η Ευρώπη να χάσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο.
Ο πρωθυπουργός κάλεσε την ΕΕ να αποκαταστήσει την ικανότητά της να καινοτομεί, να επενδύει και να αναπτύσσει τεχνολογία, προειδοποιώντας ότι χωρίς αυτά «η στρατηγική μας ισχύ θα συρρικνωθεί».
Σημαντική αναφορά έκανε και στην έννοια της ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι «μια Ευρώπη που δεν μπορεί να προστατευτεί δεν μπορεί να είναι πραγματικά κυρίαρχη». Η ασφάλεια –όπως είπε– ξεπερνά την άμυνα και αγγίζει υποδομές, ενέργεια, εφοδιαστικές αλυσίδες και θεσμούς.
Παράλληλα, ζήτησε να γίνει λειτουργική η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής του άρθρου 42 (7), ώστε η συλλογική άμυνα της ΕΕ να αποκτήσει πραγματικό περιεχόμενο.
Ο Μητσοτάκης τοποθετήθηκε επίσης υπέρ ενός κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού, σημειώνοντας ότι οι φιλοδοξίες της Ένωσης –ιδίως στον τομέα της άμυνας– πρέπει να αποτυπωθούν σε έναν ενισχυμένο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. «Όλοι πρέπει να δώσουμε κάτι για να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρότερη», τόνισε.
Κλείνοντας την ομιλία του, επεσήμανε ότι η ευρωπαϊκή ενότητα «δεν είναι ποτέ αυτόματη» και ότι η ηγεσία απαιτεί ειλικρίνεια, ακόμη κι όταν είναι άβολη.
«Πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας. Και όταν η Ευρώπη αποφασίζει να κάνει το απαραίτητο, μπορεί να γράψει ιστορία», είπε.
