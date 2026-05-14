Μεθυσμένος οδηγός φορτηγού ξήλωσε πεζοδρόμιο σε τούνελ της Εγνατίας ενώ προσπάθησε να ξεφύγει από την αστυνομία
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Εγνατία οδό όταν οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται στο εσωτερικό της σήραγγας.
Το ατύχημα έγινε στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ηγουμενίτσα προς Ιωάννινα, μέσα στο τούνελ της Ψάκας Θεσπρωτίας.
Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του thespro.gr, η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, καθώς το φορτηγό ξήλωσε πλάκες και τμήματα του πεζοδρομίου σε μήκος περίπου 50 μέτρων, πριν τελικά ακινητοποιηθεί.
Ο οδηγός φέρεται να είχε 1,15 αλκοόλ στο αίμα του, ενώ αρνήθηκε να μπει στο ασθενοφόρο που έφτασε στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες μετά την άφιξη της Τροχαίας, φέρεται να προσπαθούσε να φύγει με το ακινητοποιημένο φορτηγό.
Οι αστυνομικοί της Τροχαίας προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ στο σημείο σχηματίστηκε για αρκετή ώρα ουρά οχημάτων, μέχρι να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία.
Από το τροχαίο δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ωστόσο οι ζημιές στο εσωτερικό της σήραγγας είναι εκτεταμένες.
