Σύλληψη 36χρονης για εμπρησμό σε σούπερ μάρκετ στα Πατήσια
Στη σύλληψη μιας 36χρονης για εμπρησμό σε κατάστημα σούπερ μάρκετ στην περιοχή των Πατησίων το βράδυ της Δευτέρας επί της οδού Στρατηγού Καλλάρη και Λιοσίων προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα προσέγγισε πεζή το κατάστημα και προκάλεσε πυρκαγιά, από την οποία προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Για την υπόθεση συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών όπου μετά από εκτεταμένη έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφορίες και ευρήματα, που οδήγησαν στην ταυτοποίηση της 36χρονης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μεταμεσονύκτιες ώρες της 13ης Μαΐου 2026 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα κίνητρα και οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.
