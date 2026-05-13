Euroleague: Ολυμπιακός-Φενέρ και Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια τα ζευγάρια του Final 4 της Αθήνας
Το Final-4 θα διεξαχθεί στις 22-24/5 στο T-Center Athens

H Βαλένθια απέκλεισε με 3-2 νίκες τον Παναθηναϊκό και θα είναι η 4η ομάδα του Final-4 της Αθήνας. 

Εκεί περίμεναν ήδη ο Ολυμπιακός, που επικράτησε με σκούπα 3-0 της Μονακό, η Φενέρ που πέρασε από την Ζάλγκιρις με 3-1 και η Ρεάλ που απέκλεισε με το ίδιο σκορ τη Χάποελ Τελ Αβίβ. 

Το Final 4 θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρ στον πρώτο χρονικά ημιτελικό στις 18:00, ο ισπανικός εμφύλιος θα διεξαχθεί στις 21:00. 

Και τα δύο ματς θα γίνουν την Παρασκευή 22/5 και ο τελικός την Κυριακή 24/5, ενώ θυμίζουμε ότι μετά από χρόνια δε θα υπάρξει μικρός τελικός.

Το πρόγραμμα του Final Four
Παρασκευή 22 Μαΐου
18:00 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
21:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια

Κυριακή 24 Μαΐου
18:00 adidas NextGen EuroLeague Final
21:00 Τελικός
