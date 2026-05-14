Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη διάσωση τουρίστριας στο φαράγγι Κυκλάμινου στα Χανιά
Η γυναίκα βρέθηκε σε σημείο από το οποίο δεν μπορούσε να απομακρυνθεί με ασφάλεια
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας στην περιοχή του χωριού Βαντέ, στον Δήμο Χανίων, μετά τον εγκλωβισμό της σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι Κυκλάμινου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε σε σημείο από το οποίο δεν μπορούσε να απομακρυνθεί με ασφάλεια, με αποτέλεσμα να πανικοβληθεί και να ζητήσει βοήθεια.
Σύμφωνα με το neakriti.gr αμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική, με δύναμη 10 πυροσβεστών, οι οποίοι επιχειρούν για την προσέγγιση και τη μεταφορά της τουρίστριας σε ασφαλές σημείο.
Στην περιοχή έχει κληθεί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ώστε να της παρασχεθεί βοήθεια εφόσον χρειαστεί μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.
