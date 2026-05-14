Επιχείρηση απορρύπανσης μετά από διαρροή πετρελαιοειδών στη Μύκονο
Άμεση κινητοποίηση των αρχών – Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο καθαρισμός της θαλάσσιας ρύπανσης

Σε άμεση επιχείρηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή της Ρήνειας στη Μύκονο, όταν χθες το μεσημέρι, το Λιμενικό ενημερώθηκε για παρουσία πετρελαιοειδών που προέρχονταν από βαρέλι στη θάλασσα.

Με την ειδοποίηση του περιστατικού ενεργοποιήθηκε άμεσα το τοπικό σχέδιο καταπολέμησης ρύπανσης, ενώ ενημερώθηκε και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου, το οποίο διέθεσε απορροφητικά υλικά και εξοπλισμό για τον περιορισμό της διαρροής στο σημείο.

Στην περιοχή επίσης έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος με περιπολικό σκάφος, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και το πλοίο TYPHOON, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή στο πλαίσιο δράσεων καθαρισμού ακτών, ενισχύοντας την προσπάθεια απορρύπανσης.

Στο σημείο, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης τοποθετήθηκε απορροφητικό φράγμα για τον περιορισμό της ρύπανσης, ενώ πραγματοποιήθηκε περισυλλογή του βαρελιού και μεταφορά του στη μαρίνα του νέου λιμένα Μυκόνου. Οι εργασίες απορρύπανσης ολοκληρώθηκαν το απόγευμα, χωρίς να διαπιστωθεί περαιτέρω ρύπανση στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή και τις παρακείμενες ακτές.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη Ρήνεια, σε θαλάσσια ζώνη με έντονη ναυσιπλοΐα και περιβαλλοντική ευαισθησία. Από το Λιμεναρχείο Μυκόνου διενεργείται προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέληξε το βαρέλι στη θάλασσα.
