Αντρέι Στογιάκοβιτς: Θα συναντηθώ και με την Ελλάδα και με τη Σερβία
Εάν νιώθω ότι είμαι έτοιμος για τη σωστή απόφαση, θα την πάρω σύντομα, δήλωσε ο γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς
Στο draft Combine του NBA στο Σικάγο βρίσκεται ο Αντρέι Στογιάκοβιτς, ο οποίος πραγματοποίησε δηλώσεις και μίλησε σχετικά με το μέλλον του και την Εθνική ομάδα που πρόκειται να επιλέξει.
Συγκεκριμένα ο γιος του Πέτζα, τόνισε πως όταν έρθει η στιγμή να επιλέξει ποια Εθνική θα εκπροσωπήσει θα το κάνει, εφόσον έχει συναντηθεί, τόσο με ανθρώπους από την ελληνική ομοσπονδία όσο και από τη σέρβικη.
«Θα συναντηθώ και με τις δύο εθνικές ομάδες. Εάν νιώθω ότι είμαι έτοιμος για τη σωστή απόφαση, θα την πάρω σύντομα. Διαφορετικά, θα συνεχίσω να περιμένω. Γνωρίζω ότι υπάρχουν προκριματικοί αγώνες το καλοκαίρι και η Ελλάδα και η Σερβία ενδιαφέρονται να παίξω με αυτές. Αλλά εάν πρόκειται για την παραμονή μου στο NCAA είτε για τη συμμετοχή στο NBA, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επικεντρωθώ στην ανάπτυξη και στην πρόοδο μου, αντί να παίξω για μια εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή. Τότε αυτό θα αποφασίσω».
Πηγή: gazzetta.gr
#Illini Andrej Stojakovic was asked if he is joining the Serbian or Greek national team.— Tristan Thomas (@TristanThomasTV) May 13, 2026
Says he's meeting with both teams soon after the combine.
"If it feels right, I'll make the decision soon; if it doesn't, I'll still wait." pic.twitter.com/wvYuFMcfuh
