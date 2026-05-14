Η Mastercard λανσάρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το «Mastercard Day»
Πρωταθλήτρια Γαλλίας η Παρί Σεν Ζερμέν για 5η συνεχόμενη χρονιά, δείτε βίντεο
Πρωταθλήτρια Γαλλίας η Παρί Σεν Ζερμέν για 5η συνεχόμενη χρονιά, δείτε βίντεο
Η ομάδα του Παρισιού κατέκτησε και μαθηματικά τον 14ο τίτλο της Ιστορίας της μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της Ligue 1, επικρατώντας 2-0 εκτός έδρας της Λανς
Πρωταθλήτρια Γαλλίας για 14η φορά στην Ιστορία της, 5η συνεχόμενη και 12η τα τελευταία 14 χρόνια αναδείχθηκε η Παρί Σεν Ζερμέν, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της σεζόν στη Ligue 1.
Η φιναλίστ του τελικού του Champions League, στο πλαίσιο της εξ αναβολής 29ης αγωνιστικής, επικράτησε εκτός έδρας με 2-0 της Λανς και μετά από 33 αγωνιστικές έφτασε στους 76 βαθμούς, εννέα περισσότερους από την αποψινή της αντίπαλο.
Σε αδιάφορη βαθμολογικά αναμέτρηση, η Στρασμπούρ επικράτησε με 2-1 εκτός έδρας της Μπρέστ με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο πρώτο 20λεπτο της αναμέτρησης.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 29ης αγωνιστικής, καθώς και η βαθμολογία στο γαλλικό πρωτάθλημα έχουν ως εξής:
Παρί FC-Μονακό 4-1 (4΄,21΄ Ικονέ, 8΄ Ιμόμπιλε, 71΄ Κολεόσο - 36΄ Μπάλογκαν)
Μαρσέιγ-Μετζ 3-1 (13΄ Ομπαμεγιάνγκ, 48΄ Παϊσάο, 90+3΄ Χαμέντ Τραορέ - 49΄ Τσιταϊσβίλι)
Οσέρ-Ναντ 0-0
Ρεν-Ανζέ 2-1 (12' Λουέ αυτογκόλ, 25' Ταμαρί-65΄Πέτερ)
Τουλούζ-Λιλ 0-4 (23΄ Μενιέ, 50΄ Περό, 55΄ Φερνάντεζ-Πάρντο, 88΄ πεν. Ζιρού)
Νις-Χάβρη 1-1 (59΄ Αμπντί - 41΄ Σαμάτα)
Λιόν-Λοριάν 2-0 (49΄ Γιάρεμτσουκ, 56΄ Τολισό)
Η φιναλίστ του τελικού του Champions League, στο πλαίσιο της εξ αναβολής 29ης αγωνιστικής, επικράτησε εκτός έδρας με 2-0 της Λανς και μετά από 33 αγωνιστικές έφτασε στους 76 βαθμούς, εννέα περισσότερους από την αποψινή της αντίπαλο.
Σε αδιάφορη βαθμολογικά αναμέτρηση, η Στρασμπούρ επικράτησε με 2-1 εκτός έδρας της Μπρέστ με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο πρώτο 20λεπτο της αναμέτρησης.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 29ης αγωνιστικής, καθώς και η βαθμολογία στο γαλλικό πρωτάθλημα έχουν ως εξής:
Παρί FC-Μονακό 4-1 (4΄,21΄ Ικονέ, 8΄ Ιμόμπιλε, 71΄ Κολεόσο - 36΄ Μπάλογκαν)
Μαρσέιγ-Μετζ 3-1 (13΄ Ομπαμεγιάνγκ, 48΄ Παϊσάο, 90+3΄ Χαμέντ Τραορέ - 49΄ Τσιταϊσβίλι)
Οσέρ-Ναντ 0-0
Ρεν-Ανζέ 2-1 (12' Λουέ αυτογκόλ, 25' Ταμαρί-65΄Πέτερ)
Τουλούζ-Λιλ 0-4 (23΄ Μενιέ, 50΄ Περό, 55΄ Φερνάντεζ-Πάρντο, 88΄ πεν. Ζιρού)
Νις-Χάβρη 1-1 (59΄ Αμπντί - 41΄ Σαμάτα)
Λιόν-Λοριάν 2-0 (49΄ Γιάρεμτσουκ, 56΄ Τολισό)
Λανς-Παρί ΣΖ 0-2 (29' Κβαρατσκέλια, 90'+4 Μπαγέ)
Μπρεστ-Στρασμπούρ 1-2 (13' Αζόρκ - 9' Μπαρκο, 20' Νανασί)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 33 αγώνες)
Παρί Σεν Ζερμέν 76 -Πρωταθλήτρια --Champions League
Λανς 67 -Champions League
Λιλ 61
Λιόν 60
Ρεν 59
Μαρσέιγ 56
Μονακό 54
Στρασμπούρ 50
Λοριάν 45
Τουλούζ 44
Παρί FC 41
Μπρεστ 38
Ανζέ 35
Χάβρη 32
Νις 31
Οσέρ 31
Ναντ 23 --Υποβιβασμός
Μετζ 16 --Υποβιβασμός
Μπρεστ-Στρασμπούρ 1-2 (13' Αζόρκ - 9' Μπαρκο, 20' Νανασί)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 33 αγώνες)
Παρί Σεν Ζερμέν 76 -Πρωταθλήτρια --Champions League
Λανς 67 -Champions League
Λιλ 61
Λιόν 60
Ρεν 59
Μαρσέιγ 56
Μονακό 54
Στρασμπούρ 50
Λοριάν 45
Τουλούζ 44
Παρί FC 41
Μπρεστ 38
Ανζέ 35
Χάβρη 32
Νις 31
Οσέρ 31
Ναντ 23 --Υποβιβασμός
Μετζ 16 --Υποβιβασμός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα