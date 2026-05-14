Η Mastercard λανσάρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το «Mastercard Day»
Γιόζεφ Βάντσικ: Το προφητικό όνειρο για την απόκρουση πέναλτι του Ολυμπιακού και το κονέ μέσω πρεσβείας για τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό
Γιόζεφ Βάντσικ: Το προφητικό όνειρο για την απόκρουση πέναλτι του Ολυμπιακού και το κονέ μέσω πρεσβείας για τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό
«Αν χάναμε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, για 2-3 ημέρες ήταν δύσκολο να βγω από το σπίτι. Τώρα χάνουν και το βράδυ πάνε στα μπουζούκια» είπε ο παλαίμαχος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού
Για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκο που έγινε «με κονέ στην ελληνική πρεσβεία στην Πολωνία», το όνειρο που είδε πριν πιάσει πέναλτι σε αγώνα με τον Ολυμπιακό αλλά και την αντίδραση της μητέρας του όταν πήρε τα πρώτα χρήματα από το ποδόσφαιρο μίλησε το βράδυ της Τετάρτης ο Γιόζεφ Βάντσικ.
Όπως είπε στο Action24 «μια ημέρα ξυπνάω στα Βριλήσσια και λέω στη γυναίκα μου ότι είχα όνειρο ότι έπιασα πέναλτι στο τελευταίο λεπτό με τον Ολυμπιακό. "Α, ρε τρελέ τι μου λες πάλι" μου είπε η γυναίκα μου. Εγώ της είπα ότι είδα ότι ήμουν στο ΟΑΚΑ, πιάνω το πέναλτι στην αριστερή γωνία και μετά τρέχω για την Ομόνοια. Και σε 2 εβδομάδες παίζαμε στο Καραϊσκάκη και έπιασα πέναλτι στο τελευταίο λεπτό και έπεσα όντως από την αριστερή γωνία».
Περιγράφοντας την αντίδραση της μητέρας του όταν είδε τα πρώτα λεφτά που έφερε ο ίδιος στο σπίτι, ο Γιόζεφ Βάντσικ είπε «με είδε σκάουτερ της Ρουφ Χορζοφ, μας έβαλαν για δοκιμαστικά, εκεί βρήκα τον προπονητή που με βοήθησε στην καριέρα μου και μου είπαν καλός αλλά να έρθει άλλη μέρα. Ήρθαν στο χωριό με πήραν με το αυτοκίνητο, συμφώνησαν με τον πρόεδρο της ομάδας. Τότε δεν υπήρχαν συμβόλαια λόγω κομμουνισμού, μας είχαν σαν να εργαζόμαστε στα εργοστάσια. Τότε ο πατέρας μου είχε μεγάλο μισθό, τα έδειξα στη μάνα μου τα μέτρησε και μου είπε "πού τα έκλεψες, πήγαινε τα πίσω μην σε πάνε φυλακή"».
Για τη μεταγραφή του ο παλαίμαχος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού είπε: «πήγα στην Γκόρνι την οποία υποστήριζα από παιδί. Επειδή ήταν σαν την κόντρα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός ήταν να φάω τιμωρία για 3 χρόνια αλλά μου έβαλαν 8 μήνες. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης είχε έναν φίλο που έκανε το κονέ με την πρεσβεία της Ελλάδας στην Πολωνία που αρχικά πρότεινε τον Βαζέχα και μετά είπαν για έναν καλό τερματοφύλακα. Είχα προτάσεις από Βέλγιο και Τουρκία αλλά ήταν πιο εύκολο για μένα η Ελλάδα λόγω Βαζέχα. Αρχικά ήμουν πιο κοντά σε Γερμανία ή Βέλγιο αλλά οι πρόεδροι τα βρήκαν στα οικονομικά. Ένα χρόνο νωρίτερα είχε αλλάξει η νομοθεσία και η άδεια για να φύγει κάποιος από Πολωνία ήταν χωρίς χρονικούς περιορισμούς»
Μιλώντας, τέλος, για τη σημερινή κατάσταση στο ποδόσφαιρο παρατήρησε ότι «έχουν αλλάξει οι ποδοσφαιριστές με τους μάνατζερ. παλιά ήταν πιο ζεστή η ατμόσφαιρα. Αν χάναμε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, για 2-3 ημέρες ήταν δύσκολο να βγω από το σπίτι. Τώρα χάνουν και το βράδυ πάνε στα μπουζούκια»
Όπως είπε στο Action24 «μια ημέρα ξυπνάω στα Βριλήσσια και λέω στη γυναίκα μου ότι είχα όνειρο ότι έπιασα πέναλτι στο τελευταίο λεπτό με τον Ολυμπιακό. "Α, ρε τρελέ τι μου λες πάλι" μου είπε η γυναίκα μου. Εγώ της είπα ότι είδα ότι ήμουν στο ΟΑΚΑ, πιάνω το πέναλτι στην αριστερή γωνία και μετά τρέχω για την Ομόνοια. Και σε 2 εβδομάδες παίζαμε στο Καραϊσκάκη και έπιασα πέναλτι στο τελευταίο λεπτό και έπεσα όντως από την αριστερή γωνία».
Περιγράφοντας την αντίδραση της μητέρας του όταν είδε τα πρώτα λεφτά που έφερε ο ίδιος στο σπίτι, ο Γιόζεφ Βάντσικ είπε «με είδε σκάουτερ της Ρουφ Χορζοφ, μας έβαλαν για δοκιμαστικά, εκεί βρήκα τον προπονητή που με βοήθησε στην καριέρα μου και μου είπαν καλός αλλά να έρθει άλλη μέρα. Ήρθαν στο χωριό με πήραν με το αυτοκίνητο, συμφώνησαν με τον πρόεδρο της ομάδας. Τότε δεν υπήρχαν συμβόλαια λόγω κομμουνισμού, μας είχαν σαν να εργαζόμαστε στα εργοστάσια. Τότε ο πατέρας μου είχε μεγάλο μισθό, τα έδειξα στη μάνα μου τα μέτρησε και μου είπε "πού τα έκλεψες, πήγαινε τα πίσω μην σε πάνε φυλακή"».
Για τη μεταγραφή του ο παλαίμαχος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού είπε: «πήγα στην Γκόρνι την οποία υποστήριζα από παιδί. Επειδή ήταν σαν την κόντρα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός ήταν να φάω τιμωρία για 3 χρόνια αλλά μου έβαλαν 8 μήνες. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης είχε έναν φίλο που έκανε το κονέ με την πρεσβεία της Ελλάδας στην Πολωνία που αρχικά πρότεινε τον Βαζέχα και μετά είπαν για έναν καλό τερματοφύλακα. Είχα προτάσεις από Βέλγιο και Τουρκία αλλά ήταν πιο εύκολο για μένα η Ελλάδα λόγω Βαζέχα. Αρχικά ήμουν πιο κοντά σε Γερμανία ή Βέλγιο αλλά οι πρόεδροι τα βρήκαν στα οικονομικά. Ένα χρόνο νωρίτερα είχε αλλάξει η νομοθεσία και η άδεια για να φύγει κάποιος από Πολωνία ήταν χωρίς χρονικούς περιορισμούς»
Μιλώντας, τέλος, για τη σημερινή κατάσταση στο ποδόσφαιρο παρατήρησε ότι «έχουν αλλάξει οι ποδοσφαιριστές με τους μάνατζερ. παλιά ήταν πιο ζεστή η ατμόσφαιρα. Αν χάναμε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, για 2-3 ημέρες ήταν δύσκολο να βγω από το σπίτι. Τώρα χάνουν και το βράδυ πάνε στα μπουζούκια»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα