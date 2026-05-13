Στο Final-4 του Τσάμπιονς Λιγκ πόλο ανδρών ο Ολυμπιακός, 17-16 στα πέναλτι τη Μπρέσια, βίντεο
Ο Ολυμπιακός πήρε την 2η θέση στον όμιλο του και θα παίξει και φέτος στο Final-4 στη Μάλτα (11-13/6)
Την πρόκριση στο final-4 του Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών πανηγύρισε ο Ολυμπιακός, μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της φάσης των "8".
Οι "ερυθρόλευκοι" επικράτησαν απόψε στην Ιταλία της Μπρέσια με 17-16 στα πέναλτι (κανονικός αγώνας 11-11) και, σε συνδυασμό με την εντός έδρας ήττα της Νόβι Μπέογκραντ από την Μπαρτσελονέτα (16-14), εξασφάλισαν τη δεύτερη θέση του Α΄ ομίλου. Στον ημιτελικό της 11ης Ιουνίου, στη Μάλτα, οι πρωταθλητές Ελλάδας θα αντιμετωπίσουν τη νικήτρια ομάδα του Β΄ ομίλου, που πιθανότατα θα είναι η πολυνίκης του θεσμού Προ Ρέκο.
Αν και προηγήθηκε 1-0 και 2-1 στο ξεκίνημα, με γκολ των Γενηδουνιά και Νικολαϊδη, ο Ολυμπιακός έμεινε "άσφαιρος" για περίπου έξι λεπτά και οι Ιταλοί κατάφεραν, με δύο γκολ του Μπαλτζαρίνι και ένα του Γκουεράτο, να περάσουν μπροστά 4-2. Ο Γενηδουνιάς με ένα πέναλτι και ένα γκολ στον παραπάνω (από αντίστοιχες ποινές που κέρδισε ο Νικολαϊδης) "ξεκόλλησε" την ομάδα του Ελβις Φάτοβιτς, που λίγο αργότερα ισοφάρισε 5-5 με τον Πούρο, για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο 6-6.
Οι "ερυθρόλευκοι" ξεκίνησαν την τρίτη περίοδο με 0/3 στον παίκτη παραπάνω, αλλά η άμυνα και ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος (που αντικατέστησε από τα μέσα του δεύτερου οκταλέπτου τον Μάνο Ζερδεβά) τους κράτησαν... όρθιους σε αυτό το δύσκολο διάστημα. Με τέρματα των Δήμου και Αλαφραγκή ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 8-7, ο Τζιανάτσα ισοφάρισε με δύσκολο γκολ από θέση φουνταριστού, αλλά ο Νικολαϊδης απάντησε με τον ίδιο τρόπο. Ακολούθησε μεγάλη απόκρουση του Τζωρτζάτου, σε σουτ του Ντόλτσε με παίκτη παραπάνω, και ο Δήμου με μακρινό σουτ "έγραψε" το 8-10, στην εκπνοή του τρίτου οκταλέπτου.
Ο Ζάλανκι ανέβασε τη διαφορά στα τρία γκολ στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου και από κει και πέρα ο Ολυμπιακός προσπάθησε να διαχειριστεί το παιχνίδι και να το "τελειώσει" από την άμυνα. Η Μπρέσια κέρδισε διαδοχικές αποβολές και, αξιοποιώντας δύο από αυτές, μείωσε σε 11-10 με τον Μπαλτζαρίνι, 1΄38΄΄ πριν το τέλος. Ο Κάκαρης κέρδισε αποβολή, αλλά ο Τομάσο Μπάγκι Νέκι απέκρουσε το σουτ του Φουντούλη και στα 36 δευτερόλεπτα οι γηπεδούχοι πήραν τάιμ-άουτ και έκαναν επίθεση με επτά εναντίον έξι, με τον Ντελ Μπάσο να σκοράρει και να ισοφαρίζει στα 22΄΄. Ο Γενηδουνιάς δεν μπόρεσε να βρει το νικητήριο γκολ στην τελευταία "ερυθρόλευκη" επίθεση, αλλά τα ευχάριστα νέα από το Βελιγράδι έδιναν ήδη "αέρα" πρόκρισης στον Ολυμπιακό.
Στη διαδικασία των πέναλτι, ο Ζερδεβάς επέστρεψε στην εστία και απέκρουσε το σουτ του Βίσκοβιτς, αλλά αμέσως μετά ο Παπαναστασίου νικήθηκε από τον Μπάγκι Νέκι. Οι επόμενοι παίκτες ήταν αλάνθαστοι και, όταν έφτασε ξανά η σειρά του Βίσκοβιτς (με τον Τζωρτζάτο πλέον απέναντί του), ο Κροάτης έστειλε τη μπάλα άουτ, δίνοντας το έναυσμα των πανηγυρισμών στο "ερυθρόλευκο" στρατόπεδο.
Τα οκτάλεπτα: 2-2, 4-4, 2-4, 3-1
Στα πέναλτι: 5-6
Διαιτητές: Μπουρζ (Γαλλία), Μπλάσκοβιτς (Κροατία)
Οι συνθέσεις:
ΜΠΡΕΣΙΑ (Αλεσάντρο Μπόβο): Μπάγκι Νέκι, Ντελ Μπάσο 2, Γκουεράτο 1, Λόντι, Φερέρο 3, Πόπαντιτς 2, Ντόλτσε 1, Τζιανάτσα 2, Αλεζιάνι, Βίσκοβιτς, Καζανόβα, Τζίρι, Μασέντζα, Μπαλτζαρίνι 5
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ, Λυκούδης, Γενηδουνιάς 5, Φουντούλης 1, Γούβης, Ζάλανκι 4, Δήμου 2, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης 2, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
