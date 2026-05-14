Η δεύτερη ζωή των συσκευών: ιστορία, τεχνολογία και ανακύκλωση στην Ελλάδα

Η πρώτη ηλεκτρική κουζίνα, το πλυντήριο που «άλλαζε τη ζωή» της οικογένειας, η τηλεόραση που συγκέντρωνε όλους στο σαλόνι. Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν ήταν ποτέ απλώς αντικείμενα· συνδέθηκαν με την πρόοδο, την αλλαγή της καθημερινότητας και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας.Αυτή ακριβώς τη διαδρομή επιχειρούν να καταγράψουν το ιστορικό λεύκωμα «Σε εποχές ηλεκτρικές: εξηλεκτρισμός, ηλεκτρικά είδη και συσκευές στην Ελλάδα, 19ος - 21ος αιώνας» και το ντοκιμαντέρ «Η ιστορία των ηλεκτρικών ειδών: από τη χρήση στην ανακύκλωση», που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με πρωτοβουλία της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε.Η εκδήλωση κινήθηκε περισσότερο σε έναν πολιτιστικό και ιστορικό άξονα παρά στη λογική μιας τυπικής εταιρικής παρουσίασης. Μέσα από αρχειακό υλικό, αφηγήσεις και σπάνιες εικόνες από διαφορετικές περιόδους της ελληνικής καθημερινότητας, το βιβλίο και το ντοκιμαντέρ φωτίζουν τη σχέση της χώρας με τον ηλεκτρισμό, την τεχνολογία και τελικά τη μετάβαση στη σημερινή εποχή της βιωσιμότητας και της ανακύκλωσης.Η συγγραφέας και ιστορικός Γεωργία Μ. Πανσεληνά στάθηκε ιδιαίτερα στην τριετή ερευνητική διαδικασία πίσω από την έκδοση, σημειώνοντας ότι αξιοποιήθηκαν άγνωστες έως σήμερα πηγές και δημοσιεύματα του ελληνικού Τύπου, με στόχο να χαρτογραφηθούν περίπου 150 χρόνια ιστορίας των ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η προβολή του ντοκιμαντέρ της «ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Production», το οποίο ακολουθεί τη μετάβαση της ελληνικής κοινωνίας από την εποχή του λαδοφάναρου στη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη διαδρομή των συσκευών από τη χρήση στην ανακύκλωση και την επαναξιοποίηση των υλικών τους.Ο δημοσιογράφος Χρίστος Βασιλόπουλος, που συμμετείχε στην παραγωγή, περιέγραψε ως «καθησυχαστική» την εικόνα που αντίκρισε γύρω από τη διαδικασία ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι «είδαμε στην πράξη πως η ανακύκλωση δεν είναι θεωρία, αλλά μια οργανωμένη διαδικασία που λειτουργεί». Ήταν μια παρατήρηση που έδωσε έναν πιο ανθρώπινο τόνο στη συζήτηση γύρω από ένα θέμα που συχνά αντιμετωπίζεται απολύτως τεχνικά ή αφηρημένα.Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε επίσης έκθεση με ηλεκτρικές συσκευές από τις αρχές του 20ού αιώνα έως και τη δεκαετία του ’90, αντικείμενα που σήμερα μοιάζουν σχεδόν συλλεκτικά, αλλά κάποτε αποτελούσαν σύμβολα προόδου και αλλαγής τρόπου ζωής.Η πρωτοβουλία της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε. έρχεται σε μια περίοδο όπου η βιωσιμότητα και η κυκλική οικονομία επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε την τεχνολογία στην καθημερινότητά μας. Από το design και την αρχιτεκτονική μέχρι τη μόδα και τις οικιακές συνήθειες, η ιδέα της επαναχρησιμοποίησης και της υπεύθυνης κατανάλωσης περνά πλέον σε πιο πρακτικό επίπεδο.Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών παύει να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως υποχρέωση και γίνεται σταδιακά κομμάτι μιας πιο συνειδητής καθημερινότητας. Το εκτεταμένο δίκτυο συλλογής της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε., με περισσότερα από 16.000 σημεία σε όλη την Ελλάδα, έχει συμβάλει ώστε η διαδικασία να είναι πιο εύκολη και προσβάσιμη για τους πολίτες.Σήμερα, 22 χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας της, η εταιρεία διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων που οδηγούνται προς ανακύκλωση στη χώρα, έχοντας συλλέξει περισσότερους από ένα εκατομμύριο τόνους συσκευών. Πίσω από αυτά τα στοιχεία βρίσκεται κυρίως μια σταδιακή αλλαγή νοοτροπίας γύρω από το τι σημαίνει υπεύθυνη κατανάλωση και ποιος είναι ο κύκλος ζωής μιας συσκευής μετά τη χρήση της.Ο πρόεδρος της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε., Γεώργιος Ε. Δημητρίου, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «στο τέλος της ημέρας δεν θα μας κρίνουν οι αριθμοί, θα μας κρίνει αν αφήσαμε τον κόσμο καλύτερο απ’ ό,τι τον βρήκαμε».Και ίσως αυτό να είναι τελικά και το βασικό συμπέρασμα της βραδιάς: ότι η ιστορία των ηλεκτρικών συσκευών δεν αφορά μόνο την τεχνολογία ή την κατανάλωση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μια κοινωνία επιλέγει να διαχειρίζεται το αποτύπωμά της στο μέλλον.