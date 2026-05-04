Βίντεο: Σοκαριστικός τραυματισμός του 18χρονου Τζέσι Ντέρι στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Τσέλσι
SPORTS
Premier League Τσέλσι τραυματισμός Τζέσι Ντέρι

Βίντεο: Σοκαριστικός τραυματισμός του 18χρονου Τζέσι Ντέρι στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Τσέλσι

Ο νεαρός εξτρέμ συγκρούστηκε στον αέρα με τον Ζακ Άμποτ της Νότιγχαμ και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο

Βίντεο: Σοκαριστικός τραυματισμός του 18χρονου Τζέσι Ντέρι στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Τσέλσι
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η Τσέλσι υποδέχεται τη Νότιγχαμ Φόρεστ για την 35η αγωνιστική της Premier League με τους φιλοξενούμενους να κάνουν πάρτι στο Στάμφορντ Μπριτζ, καθώς προηγούνται με 3-0 από το 52' και τους γηπεδούχους να χάνουν από το 44' τον μοναδικό ποδοσφαιριστή τους που προσπαθούσε να κάνει κάτι καλό στο γήπεδο.

Ο λόγος για τον 18χρονο Τζέσι Ντέρι, ο οποίος στο ντεμπούτο του στη βασική ενδεκάδα των «μπλε» κέρδισε πέναλτι στο 44', αλλά η σύγκρουση του στον αέρα με τον Ζακ Άμποτ των φιλοξενούμενων, προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό του και την έξοδο του από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο.

Ο νεαρός εξτρέμ, γιος του παλαίμαχου άσου της Κρίσταλ Πάλας, Σον Ντέρι, προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά, αλλά ο Άμποτ έπεσε με δύναμη πάνω και συγκρούστηκαν κεφάλι με κεφάλι.

Ο Ντέρι δεν πρόλαβε να βάλει τα χέρια για να... φρενάρει την πτώση του στο χορτάρι μένοντας ακίνητος με τους συμπαίκτες του να σηκώνουν τα χέρια ψηλά αρχικά ζητώντας το πέναλτι (που δόθηκε) και σχεδόν για να τρέξει το ιατρικό τιμ πάνω του.


Κλείσιμο


Λίγο αργότερα, ο 18χρονος, που θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Τσέλσι και του αγγλικού ποδοσφαίρου, αποχώρησε με φορείο για τα αποδυτήρια του Στάμφορντ Μπριτζ, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης