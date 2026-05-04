Βίντεο: Σοκαριστικός τραυματισμός του 18χρονου Τζέσι Ντέρι στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Τσέλσι
Ο νεαρός εξτρέμ συγκρούστηκε στον αέρα με τον Ζακ Άμποτ της Νότιγχαμ και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο
Η Τσέλσι υποδέχεται τη Νότιγχαμ Φόρεστ για την 35η αγωνιστική της Premier League με τους φιλοξενούμενους να κάνουν πάρτι στο Στάμφορντ Μπριτζ, καθώς προηγούνται με 3-0 από το 52' και τους γηπεδούχους να χάνουν από το 44' τον μοναδικό ποδοσφαιριστή τους που προσπαθούσε να κάνει κάτι καλό στο γήπεδο.
Ο λόγος για τον 18χρονο Τζέσι Ντέρι, ο οποίος στο ντεμπούτο του στη βασική ενδεκάδα των «μπλε» κέρδισε πέναλτι στο 44', αλλά η σύγκρουση του στον αέρα με τον Ζακ Άμποτ των φιλοξενούμενων, προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό του και την έξοδο του από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο.
Ο νεαρός εξτρέμ, γιος του παλαίμαχου άσου της Κρίσταλ Πάλας, Σον Ντέρι, προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά, αλλά ο Άμποτ έπεσε με δύναμη πάνω και συγκρούστηκαν κεφάλι με κεφάλι.
Ο Ντέρι δεν πρόλαβε να βάλει τα χέρια για να... φρενάρει την πτώση του στο χορτάρι μένοντας ακίνητος με τους συμπαίκτες του να σηκώνουν τα χέρια ψηλά αρχικά ζητώντας το πέναλτι (που δόθηκε) και σχεδόν για να τρέξει το ιατρικό τιμ πάνω του.
Λίγο αργότερα, ο 18χρονος, που θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Τσέλσι και του αγγλικού ποδοσφαίρου, αποχώρησε με φορείο για τα αποδυτήρια του Στάμφορντ Μπριτζ, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.
May 4, 2026
Ouch… and wow that’s a horrendous clash of head for debut of Jesse Derry #chelsea #clash #premierleague #chelsForest # pic.twitter.com/C1abP5LqIy— Robin Chappell (@robinibiza) May 4, 2026
18-year-old Jesse Derry had to be stretchered off on his starting XI debut... Wishing him a speedy recovery 🙏 https://t.co/QIWDrjkpyG pic.twitter.com/ioirAHHBiA— . (@trevisfootball) May 4, 2026
Jesse Derry raises his hand as he goes down the tunnel. Thoughts and prayers he is OK. #chelsea #premierleague pic.twitter.com/Ei7HJHLF61— The Real Fox (@real_itk) May 4, 2026
