Μητσοτάκης και Σάκκαρη στις εξέδρες του ΣΕΦ για το Ολυμπιακός - Μονακό, δείτε βίντεο
Το ζευγάρι παρακολούθησε από κοντά το Game 1 της σειράς των πλέι οφ της Euroleague
Το βράδυ της Τρίτης 28 Απριλίου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρία Σάκκαρη βρέθηκαν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου παρακολούθησαν από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μονακό για το πρώτο παιχνίδι της σειράς των πλέι οφ της Euroleague.
Ο γιος του Κυριάκου Μητσοτάκη και η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έδωσαν το «παρών» στις εξέδρες του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα ενός ακόμη μεγάλου ευρωπαϊκού αγώνα των ερυθρόλευκων.
Η ιστοσελίδα Red Info εντόπισε το ζευγάρι στο ΣΕΦ λίγο πριν καθίσει στις θέσεις του, καταγράφοντας την άφιξή τους στο γήπεδο. Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρία Σάκκαρη αναμένεται να παντρευτούν μέσα στο 2027.
Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μονακό με 91-70 στο ΣΕΦ, κάνοντας το 1-0 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» θα επιδιώξουν να διπλασιάσουν τις νίκες τους στο δεύτερο παιχνίδι, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 στις 21:00.
